45W nabíječka do auta za pakatel! Tahle Cubenest stojí jen 169 korun a má 2x USB-C

  • Autonabíječka Cubenest E2CO spadla z 399 na 169 Kč – sleva 58 %
  • Nabízí 2× USB-C porty s výkonem až 45 W pro rychlé nabíjení
  • Má ochranu proti nadproudu, přepětí, zkratu i přehřátí

Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.11.2025 16:00
Black Friday přináší zajímavou slevu na autonabíječku Cubenest E2CO, která spadla z původních 399 Kč na 169 korun. Za necelé dvě stovky dostanete nabíječku se dvěma USB-C porty, každý s výkonem až 45 W, což teoreticky stačí i na nabíjení notebooku.

Co dostanete za 169 Kč

Cubenest E2CO je kompaktní autonabíječka s dvěma USB-C porty, každý s maximálním výkonem 45 wattů. Podporuje moderní rychlonabíjecí protokoly včetně USB Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+ a další, takže nabije prakticky jakýkoliv moderní telefon, tablet nebo notebook s USB-C. Váží jen 22 gramů a měří 64,6 × 26,3 mm, takže v zapalovači téměř nevyčnívá.

Cubenest E2CO Car Charger PD 45W 2xUSB C ochrana

Nabíječka má integrované ochranné funkce proti přehřátí, přepětí, nadproudu a zkratu. Má taky indikaci nabíjení, takže vidíte, že funguje. V balení ale není kabel – ten si musíte dokoupit zvlášť.

ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ

Podle specifikací funguje s 12–24V auty, což pokrývá standardní osobní i dodávková vozidla. Jeden ze slovenských uživatelů ji chválí jako jedinou nabíječku, která funguje správně i v autech s inteligentním dobíjením a start-stop systémem, kde jiné nabíječky dělaly problémy.

Na Alza.cz má Cubenest E2CO hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 20 uživatelů, což vypadá slušně. Prodalo se přes 500 kusů a reklamovanost je 0 %.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
