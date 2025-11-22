45W nabíječka do auta za pakatel! Tahle Cubenest stojí jen 169 korun a má 2x USB-C Hlavní stránka Zprávičky Autonabíječka Cubenest E2CO spadla z 399 na 169 Kč – sleva 58 % Nabízí 2× USB-C porty s výkonem až 45 W pro rychlé nabíjení Má ochranu proti nadproudu, přepětí, zkratu i přehřátí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší zajímavou slevu na autonabíječku Cubenest E2CO, která spadla z původních 399 Kč na 169 korun. Za necelé dvě stovky dostanete nabíječku se dvěma USB-C porty, každý s výkonem až 45 W, což teoreticky stačí i na nabíjení notebooku. Co dostanete za 169 Kč Cubenest E2CO je kompaktní autonabíječka s dvěma USB-C porty, každý s maximálním výkonem 45 wattů. Podporuje moderní rychlonabíjecí protokoly včetně USB Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+ a další, takže nabije prakticky jakýkoliv moderní telefon, tablet nebo notebook s USB-C. Váží jen 22 gramů a měří 64,6 × 26,3 mm, takže v zapalovači téměř nevyčnívá. Nabíječka má integrované ochranné funkce proti přehřátí, přepětí, nadproudu a zkratu. Má taky indikaci nabíjení, takže vidíte, že funguje. V balení ale není kabel – ten si musíte dokoupit zvlášť. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Podle specifikací funguje s 12–24V auty, což pokrývá standardní osobní i dodávková vozidla. Jeden ze slovenských uživatelů ji chválí jako jedinou nabíječku, která funguje správně i v autech s inteligentním dobíjením a start-stop systémem, kde jiné nabíječky dělaly problémy. Na Alza.cz má Cubenest E2CO hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 20 uživatelů, což vypadá slušně. Prodalo se přes 500 kusů a reklamovanost je 0 %. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024