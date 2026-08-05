Robotický vysavač od českého výrobce zlevnil na sedm a půl tisíce! Má laserovou navigaci a umí vytírat Hlavní stránka Zprávičky Concept VR3450 Perfect Clean je robotický vysavač s mopem, laserovou navigací a samovyprazdňovací stanicí S AlzaPlus+ stojí 7 693 Kč místo 10 990 Kč Po registraci u výrobce získáte záruku 7 let na motor a aplikace umí česky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samovyprazdňovací stanice bývala výsada robotů za deset a více tisíc. Concept VR3450 Perfect Clean teď členové AlzaPlus+ koupí za 7 693 Kč místo 10 990 Kč a dostanou k tomu laserovou navigaci, mop a sedmiletou záruku na motor po registraci. Na českou značku, která má servis doma, to je zajímavá kombinace. 👍 Berte, pokud chcete robota, který vysává i vytírá, sám se vysype a nemusíte řešit anglickou aplikaci.🤔 Váhejte, pokud máte doma malé děti nebo spíte lehce – hlučnost 75 dB patří k vyšším a stanice při vysypávání zařve.💰 Cenovka: 7 693 Kč za robota s automatickým vysypáváním a laserem je pod hranicí, kde tahle výbava obvykle začíná. CHCI ROBOTA ZA 7 693 KČ Laser, mop a stanice, která ho vysype za vás Laserová navigace je zásadní rozdíl proti nejlevnějším robotům, kteří po bytě jezdí náhodně – tenhle si prostor zmapuje, uklízí systematicky a v aplikaci si pak nastavíte, které místnosti má vysát a kterým se vyhnout. K tomu automatické vysypávání do stanice, takže se zásobníkem se nemusíte zabývat každý den, a funkce mopu pro tvrdé podlahy. Výdrž je nadprůměrná – až 300 minut na jedno nabití díky baterii 5 200 mAh, a když se robot vybije uprostřed úklidu, dojede se dobít a pak pokračuje tam, kde skončil. Pro české uživatele jsou dva praktické detaily. Zaprvé robot mluví česky i slovensky a aplikace Concept Home je lokalizovaná, což u čínských značek bývá loterie. Zadruhé záruka 7 let na motor po registraci u výrobce – u zařízení, které jezdí denně, to je pojistka, kterou konkurence obvykle nedává. Robot je určený i pro alergiky a na zvířecí chlupy, má čtyři boční kartáče a přejede překážky do 2 cm. Na co si dát pozor Hlučnost 75 dB je na robotický vysavač poměrně vysoká – při práci z domova ho spíš pouštět nebudete a vysypávání do stanice je hlasitý moment, který si nenaplánujete na dobu, kdy dítě spí. Zásobník o objemu 0,3 litru je menší, což u modelu se samovyprazdňováním až tak nevadí, ale u hodně zaprášené domácnosti to znamená častější cesty ke stanici. Mop je řešený klasickou textilií s nádobkou na vodu, takže počítejte s udržovacím vytíráním, ne s odstraňováním zaschlých skvrn – na to potřebujete drahé modely s rotujícími a vyhřívanými mopy. Na Alze má robot zatím hodnocení 4,5 z 5, ale jen od čtyř zákazníků, takže vzorek je malý a dlouhodobé zkušenosti se teprve budou hromadit. Jako první robot do domácnosti s kombinací podlah a zvířaty je to ale za necelých osm tisíc rozumná volba – hlavně díky české podpoře a záruce na motor. VYUŽÍT SLEVU 30 % Máte doma robotický vysavač? A vytírá u vás, nebo jen vysává? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza concept robotický vysavač slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024