Nejlepší mobil do 6 tisíc? CMF Phone 2 Pro má teleobjektiv, čistý systém a slušný výkon Hlavní stránka Zprávičky CMF Phone 2 Pro je budget telefon od Nothing s teleobjektivem a čipem Dimensity 7300 Pro Nabízí 6,77" AMOLED displej se 120 Hz, 5 000mAh baterii a Nothing OS Pro členy AlzaPlus+ stojí 5 661 Kč – zaplatíte pod 6 tisíc za telefon s teleobjektivem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Telefon s teleobjektivem pod 6 tisíc? To běžně nepotkáte. CMF Phone 2 Pro od značky Nothing kombinuje solidní hardware s čistým systémem a teď ho na Alze seženete ještě levněji. Teleobjektiv v nižší třídě Trojitý fotoaparát zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 50Mpx teleobjektiv a 8Mpx širokoúhlý objektiv. V této cenové kategorii je teleobjektiv rarita – většina konkurentů místo něj dává zbytečné makro. Uvnitř pracuje MediaTek Dimensity 7300 Pro s 8 GB RAM (rozšiřitelná virtuálně na 16 GB) a 128 GB úložiště s podporou microSD. Displej má úhlopříčku 6,77 palce, rozlišení 2388 × 1080 px a 120Hz obnovovací frekvenci. Baterie s kapacitou 5 000 mAh podporuje 33W nabíjení. Systém Nothing OS běží na Androidu 15 – čistý, plynulý a bez bloatwaru. Odolnost IP54 ochrání před stříkající vodou a prachem. KOUPIT NA ALZE Co říkají uživatelé Recenze na Alze jsou nadšené – chválí plynulost systému, fotoaparáty i výdrž baterie. Jeden uživatel napsal, že je to „v podstatě stejný telefon jako Nothing Phone 3a za nižší cenu“. Výtky směřují občas k Wi-Fi a velikosti (není to kompaktní model). V balení najdete kryt i ochrannou fólii. Běžná cena je 6 290 Kč, členové AlzaPlus+ ho pořídí za 5 661 Kč. Za telefon s teleobjektivem, 120Hz AMOLED displejem a čistým systémem je to výborná nabídka. Zaujala vás značka CMF, nebo zůstáváte u zavedených jmen? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza CMF Phone 2 Pro slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025