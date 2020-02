Co s otevřenou a nedopitou lahví vína? Jednoduchá odpověď na tuto otázku neexistuje, ale pár základních rad je asi jasných. Hlavně bychom ji měli dobře uzavřít, udržovat ve vhodné teplotě a pak co nejrychleji dopít. Vrcholem péče o nedopité víno v lahvi pak může být vysátí vzduchu před jejím opětovným uzavřením. Jakmile totiž přijde víno do styku s kyslíkem, postupně ztrácí kvalitu. Pochopitelně záleží na mnoha faktorech, nejcitlivější jsou obecně vína červená. Na serveru Xiaomi Youpin se nedávno úspěšně nastartovalo vychytané zařízení, které si v této situaci dokáže skvěle poradit. Otevřenou lahev zabezpečí tak, aby víno vydrželo pokud možno co nejdéle kvalitní. Jde o chytrý uzávěr na víno značky CircleJoy, který k tomuto účelu využívá několika postupů.

Pro udržení kvality vína udělá maximum

Začneme popisem designu. Jde o elegantní černý válec, který má pod krytkou hlavně “kolík” pro nahrazení korku v lahvi. To je jeho základní mechanická úloha. Na zařízení také najdeme microUSB konektor pro nabíjení a malý displej. K čemu elektrický pohon a displej? Tady už se hlásí o slovo sofistikovanější funkce. Chytrý uzávěr na víno CircleJoy CJ-JS03 dokáže například zobrazit počet dní od opětovného uzavření lahve a vnitřní teplotu. To ale není vše. Umí se postarat i o zmíněnou nepříjemnost s nežádoucím kyslíkem, jelikož zvládne vysát z nádoby vzduch. A i tady se nabízí displej, neboť umí zobrazit také aktuální (pod)tlak v lahvi.

Jedná se o téměř dokonalého pomocníka pro uchování vína, které je vám líto vylít. Když se do takové situace dostanete, pohlídá za vás chytrý uzávěr na víno CircleJoy teplotu, datum otevření i zmíněný tlak. Jen musíte věnovat pozornost displeji a neignorovat základní rady k uchovávání vína. Na lahvi vydrží sloužit po dvouapůlhodinovém nabití 7 dní. O moc déle byste stejně ve většině případů neměli k další konzumaci otevřené víno nechávat. Jednou z vychytávek zařízení je také schopnost poznat nakloněnou lahev. Při vakuování by, pochopitelně, nebylo dobré, aby motorek nasál víno. Proto se při naklonění přes 45 ° sám pozastaví. Přístroj pochází z Xiaomi Youpin serveru teď můžete pohodlně koupit například na GearBest v přepočtu za cca 900 korun, což je aktuální akční cena. Firma CircleJoy se na podobné produkty specializuje a v její nabídce najdete i jednodušší zátky nebo sofistikované otvíráky.

Jak často jste nuceni uschovat nedopitou lahev vína?

Zdroj: xtoday