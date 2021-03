LIDL začal prodávat chytrý Zigbee 3.0 bezdrátový zvonek. Stojí pětistovku

Obchodní řetězec LIDL do své nabídky po kratší odmlce opět zařadil zajímavou chytrou vychytávku, která určitě stojí za pozornost. Do regálů i e-shopu vyrazil chytrý SILVERCREST bezdrátový zvonek, který je vybavený komunikačním standardem Zigbee 3.0. Přesněji řečeno jde o bezdrátové tlačítko, které je schopné rozezvonit alarm v aplikaci či jiné zvukové zařízení zapojené do stejné smart home sítě. Připevnit se dá na několik druhů materiálu pomocí oboustranné lepící pásky, šroubů s hmoždinkami či magnetu.

Zařízení má schopnost vyslat signál nejen při standardním stisknutí, ale může informovat i o nežádoucí manipulaci. Ve volném prostranství má tento Zigbee 3.0 chytrý bezdrátový zvonek značky SILVERCREST dosah až 70 metrů. Jelikož nemá externí napájení, nachází se v něm pochopitelně baterie. O její výdrži se prodejce nezmiňuje, nicméně její stav lze kontrolovat přímo v mobilní aplikaci. Novinka stojí v e-shopu LIDLu 499 Kč, což není špatná nabídka. Pokud se tedy smíříte s tím, že druhou polovinu funkce chytrého zvonku musí obstarat telefon či jiné zvukové zařízení.

Máte už doma nějaké smart prvky se Zigbee 3.0?

