Nový detektor vody od Flo by Moen vám dá vědět o hrozbě vytopení bytu

Přijít do bytu a zjistit, že máte kvůli prasklému potrubí nebo protékajícímu záchodu vytopenou koupelnu, je jedna z nejhorších domácích pohrom. Určitě to není tak strašné jako požár, ale ani starosti s odčerpáváním, vysoušením a někdy bohužel i výměnou podlahy jistě ideálně nechce nikdo z nás zažít. Existují způsoby, jak se tomu dá předejít, případně rozjetou katastrofu co nejrychleji zastavit. I v této oblasti už totiž existují smart home pomocníci. Společnost Flo by Moen tento týden na konferenci CES 2020 představila chytrý detektor vody. Doplňuje jejich dřívější smart uzávěr vody. Obě tato zařízení je možné ovládat přes mobilní aplikaci.

Firma prodává chytrý uzávěr již nějakou dobu za 500 dolarů (cca 11 300 Kč). Jde o skvělou věc, ale v případě úniku vody jste to opravdu jen vy, kdo musí odhalit případný problém a uzávěru dát příkaz proud zastavit. Než k tomu dojde, můžete být vytopení. To si evidentně uvědomila i firma Flo by Moen, která nyní představila toto doplňkové zařízení. Nemusíte jej nutně použít i s jejich uzávěrem, ale v této kombinaci je případný zásah proti pohromě nejefektivnější. Ani přitom nemusíte být doma a o čemkoli vědět, zařízení si instrukce předají mezi sebou.

Chytrý detektor vody od Flo by Moen můžete nainstalovat kdekoli v bytě a umístěním dodatečného senzoru určit, co a kde má hlídat. Umí odhalit nejen samotnou přítomnost vody, ale také vlhkost a nebezpečné výkyvy teplot. Dokáže tedy upozornit třeba i na teoreticky blížící se prasknutí trubek mrazem. Kompatibilita je zaručena pro služby Amazon Alexa, Google Asistent, Control4 a IFTTT. Zařízení je aktuálně možné předobjednat přímo na webu výrobce, jeho cena je 50 dolarů (cca 1 300 Kč). Pochopitelně bez české DPH.

Využíváte doma nějaké chytré senzory?