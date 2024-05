Přepínáte často mezi audio výstupy? Brzy se to naučí chytré hodinky

Android 15 umožní doprovodným aplikacím hodinek ovládat mediální výstup jiných aplikací

To by mohlo uživatelům umožnit změnit audio zařízení, které přehrává zvuk

Google asi tuto funkci chystá do hodinek Pixel Watch 2, ale nevíme jistě, zda a kdy se tak stane

Znáte to. Posloucháte hudbu v autě jako spolujezdec, ale řidič chce ticho, tak si nasadíte sluchátka a na telefonu změníte výstup audia. Nově by mohlo být zbytečné sahat na telefon, budou stačit chytré hodinky. Jednou z výhod spárování telefonu Android s chytrými hodinkami s platformou Wear OS od Googlu je, že můžete ovládat přehrávání médií v telefonu přímo ze zápěstí. Přepínač výstupu médií ale v ovládání chybí. To znamená, že pokud chcete změnit zařízení, do kterého váš telefon odesílá zvuk, musíte vzít do ruky telefon, odemknout ho a nastavit výstupní zařízení na něm. To by se však mohlo změnit v nadcházející aktualizaci Androidu 15.

Jak funguje doprovodné zařízení Když se chystáte spárovat telefon Android s chytrými hodinkami se systémem Wear OS, obvykle musíte v telefonu nastavit doprovodnou aplikaci. Tato doprovodná aplikace vám umožňuje nejen měnit různé možnosti hodinek z pohodlí větší obrazovky telefonu, ale také synchronizovat důležitá data z telefonu, jako jsou oznámení, telefonní hovory, textové zprávy a další. Než však bude moci tato data shromažďovat a odesílat, musí si doprovodná aplikace vyžádat v telefonu mnoho citlivých oprávnění.

Místo toho, aby uživatel žádal o udělení každého oprávnění jednotlivě, může doprovodná aplikace využít funkci Profil doprovodného zařízení systému Android a požádat o přístup k těmto oprávněním najednou. Doprovodné zařízení profilu pro chytré hodinky uděluje doprovodné aplikaci oprávnění související s přístupem ke kalendáři, přístupu k telefonním hovorům, přístupu k SMS, přístupu ke kontaktům, skenování blízkých zařízení a dalším. Dialogové okno požadující oprávnění pro profil sledovaného zařízení. Android 15 přináší novinku pro chytré hodinky Jak informoval server Android Authority, počínaje Androidem 15 může být uděleno nové oprávnění s názvem . MEDIA_ROUTING_CONTROL doprovodným aplikacím, které cílí na Android 15 a požadují, aby se staly držitelem profilu sledovaného zařízení. Role COMPANION DEVICE WATCH v Androidu 15 Oprávnění umožňuje doprovodné aplikaci přistupovat k seznamu dostupných zařízení a ovládat, které z nich streamuje nebo odesílá zvuk nebo video z jiných aplikací. Popis oprávnění je trochu matoucí, ale popis, který se zobrazí v části Nastavení > Aplikace > Speciální přístup k aplikacím > Změnit výstup médií, lépe vysvětluje, co toto oprávnění dělá. Konkrétně umožňuje aplikaci vybrat, které připojené zařízení přehrává zvuk nebo video z jiných aplikací. Pokud je to povoleno, může tato aplikace přistupovat k seznamu dostupných zařízení, jako jsou sluchátka a reproduktory, a zvolit, které výstupní zařízení se použije ke streamování nebo odesílání zvuku nebo videa." Toto oprávnění v podstatě umožňuje doprovodné aplikaci hodinek v telefonu změnit, do kterého zařízení má jít výstup zvuku, i když tento zvuk pochází z jiné aplikace. Po udělení tohoto oprávnění může doprovodná aplikace hodinek v telefonu využívat privilegovaná rozhraní API pro směrování vzdálených médií ve třídě MediaRouter2 systému Android. Vzhledem k tomu, že tento přístup je speciálně udělen aplikaci Watch Companion, budete moci tyto změny provádět i na hodinkách.

Řízení směrování médií

To tedy znamená, že pokud v telefonu spustíte přehrávání médií, ale později budete chtít změnit, do kterého zařízení se má zvuk přenášet, nebudete k tomu muset vytahovat telefon. Výstupní zvukové zařízení telefonu budete moci změnit přímo z chytrých hodinek Wear OS na zápěstí. Bohužel přesně nevíme, na kterých zařízeních s Wear OS to bude fungovat, protože zatím byl k dispozici jen kód implementující podporu pouze na straně telefonu. Je pravděpodobné, že vaše chytré hodinky Wear OS budou také potřebovat aktualizaci, aby bylo možné přidat obrazovku, která je propojena s doprovodnou aplikací hodinek ve vašem telefonu. U nejnovějšího zařízení Google Pixel Watch 2 zatím nejsou žádné náznaky, ale byli bychom překvapeni, kdyby společnost nepracovala na podpoře této funkce v zákulisí.

Využijete změnu audio výstupu na hodinkách?

