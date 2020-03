Realme chce konkurovat Xiaomi v další oblasti. Chystá chytré hodinky

Čínská firma Realme se chystá vstoupit do dalšího segmentu s elektronikou. Společnost, která dost výrazně rozčeřila vody s chytrými telefony a cenami šlape na paty hlavně Xiaomi, má v plánu velmi brzy ukázat chytré hodinky. Když píšeme “velmi brzy”, citujeme tím šéfa firmy Madhava Shetha, který to slíbil v posledním firemním videopodcastu na YouTube. To je mimochodem dost zvláštní podívaná připomínající pořad Volejte řediteli zkombinovaný s rozhovory na TV Barrandov. Ale neodbíhejme. V tomto podcastu jsou pravidelně předčítány otázky a odpovídá na ně přímo šéf firmy. Tentokrát přišel na řadu mimo jiné i dotaz na chytré hodinky Realme, které měl jako zázrakem během rozhovoru Madhav Sheth na zápěstí. Během odpovědi je ukázal na kameru a vzkázal, že budou velmi brzy. Zatím nic víc.

Ačkoli tedy oficiálně nevíme o hodinkách nic jiného než to, že se chystají, můžeme je posoudit alespoň z pár záběrů ve videu. Půjde evidentně o zařízení se čtvercovým displejem a v základu se asi bude vyrábět v černé barvě s černým gumovým páskem. Dá se ovšem předpokládat, že barevných variant bude pochopitelně více. I u náramku Realme Band jsme se dočkali podobně rychlé a strohé ukázky a nakonec vyšel kromě černé také v zelené a žluté barvě. Chytré hodinky Realme by měly nejprve vstoupit na trh v Indii. Do pár týdnů pak předpokládáme rozšíření do celého světa. S ohledem na dosavadní cenovou politiku Realme můžeme tipovat, že budou nové hodinky k dostání za velmi sympatickou cenu.

Co myslíte, že budou chytré hodinky od Realme umět?

Zdroj: Realme