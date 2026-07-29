Oblíbený výrobce telefonů chystá první vlastní hodinky! Známe předpokládanou cenu Hlavní stránka Zprávičky Nothing podle úniku chystá vůbec první chytré hodinky pod hlavní značkou Premiéra se odhaduje na září, cena má zůstat pod 300 dolary Novinka přichází v době, kdy firma údajně opouští tucet trhů a chystá velké propouštění Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Značka Nothing má ve své nabídce hodinky už delší dobu, ale výhradně pod levnější podznačkou CMF. To by se mělo změnit: podle úniku od leakera Yogeshe Brara firma pracuje na prvních chytrých hodinkách pod hlavní značkou a chce je představit v září. Průhledný design a cena pod 300 dolarů Načasování, které vyvolává otázky Průhledný design a cena pod 300 dolarů Hodinky mají navázat na charakteristický průhledný design značky a cenově zůstat pod 300 dolary, orientačně tedy do 6 300 Kč. Tím by se dostaly do přímé konkurence třeba s OnePlus Watch 4 a jasně nad úroveň dosavadních modelů CMF, které míří do rozpočtové kategorie. EXCLUSIVENothing is making a smartwatch.– Design carries typical Nothing DNA– Launch in September– Pricing under $300 USTo be released in limited markets(will share more details soon)— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 28, 2026 Zásadní věc přitom zatím chybí: není jasné, jaký systém hodinky ponesou. Ve hře je Wear OS od Googlu i vlastní řešení, jaké dnes běží na zařízeních CMF. Rozdíl je přitom pro kupujícího klíčový – Wear OS znamená plnohodnotný ekosystém aplikací, vlastní systém obvykle delší výdrž, ale mnohem chudší výbavu. Bez téhle informace se o hodinkách nedá říct prakticky nic podstatného. Načasování, které vyvolává otázky Únik zároveň zmiňuje, že hodinky vyjdou jen na omezeném počtu trhů. To dává smysl v kontextu zpráv o stavu firmy. Podle reportu serveru Digit se Nothing chystá odejít nejméně z 12 trhů včetně Japonska, Blízkého východu a části Evropy poté, co se prodeje telefonů mimo Indii nedařily podle představ. Součástí ústupu má být i propouštění, které údajně sníží počet zaměstnanců zhruba o 40 procent, přičemž nejvíc má odnést vývoj. Spustit v takové situaci novou produktovou kategorii je odvážný krok – a otevřená otázka zůstává, jestli se hodinky vůbec dostanou na český trh a jak dlouho pro ně bude firma vydávat aktualizace. Koupili byste si hodinky od značky, která zrovna zavírá trhy? Zdroj: Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář hodinky Nothing spekulace wearables Mohlo by vás zajímat POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu Jakub Kárník 6.2.2023 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024 Honor ukázal levné hodinky s velkým AMOLED displejem, korunkou a 12denní výdrží Adam Kurfürst 14.7.2024 TOP 5: Toto jsou nejprodávanější hodinky v Česku. Máte některé z nich? Jakub Kárník 10.8.2023 Na tohle majitelé Galaxy Watch čekali! One UI 6 Watch míří na starší chytré hodinky Jakub Kárník 25.10.2024