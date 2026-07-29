Oblíbený výrobce telefonů chystá první vlastní hodinky! Známe předpokládanou cenu

  • Nothing podle úniku chystá vůbec první chytré hodinky pod hlavní značkou
  • Premiéra se odhaduje na září, cena má zůstat pod 300 dolary
  • Novinka přichází v době, kdy firma údajně opouští tucet trhů a chystá velké propouštění

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
29.7.2026 14:00
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CMF by NOTHING Watch 3 Pro na barevnem pozadi ai ilustrace
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Značka Nothing má ve své nabídce hodinky už delší dobu, ale výhradně pod levnější podznačkou CMF. To by se mělo změnit: podle úniku od leakera Yogeshe Brara firma pracuje na prvních chytrých hodinkách pod hlavní značkou a chce je představit v září.

Průhledný design a cena pod 300 dolarů

Hodinky mají navázat na charakteristický průhledný design značky a cenově zůstat pod 300 dolary, orientačně tedy do 6 300 Kč. Tím by se dostaly do přímé konkurence třeba s OnePlus Watch 4 a jasně nad úroveň dosavadních modelů CMF, které míří do rozpočtové kategorie.

Zásadní věc přitom zatím chybí: není jasné, jaký systém hodinky ponesou. Ve hře je Wear OS od Googlu i vlastní řešení, jaké dnes běží na zařízeních CMF. Rozdíl je přitom pro kupujícího klíčový – Wear OS znamená plnohodnotný ekosystém aplikací, vlastní systém obvykle delší výdrž, ale mnohem chudší výbavu. Bez téhle informace se o hodinkách nedá říct prakticky nic podstatného.

Načasování, které vyvolává otázky

Únik zároveň zmiňuje, že hodinky vyjdou jen na omezeném počtu trhů. To dává smysl v kontextu zpráv o stavu firmy. Podle reportu serveru Digit se Nothing chystá odejít nejméně z 12 trhů včetně Japonska, Blízkého východu a části Evropy poté, co se prodeje telefonů mimo Indii nedařily podle představ.

Součástí ústupu má být i propouštění, které údajně sníží počet zaměstnanců zhruba o 40 procent, přičemž nejvíc má odnést vývoj. Spustit v takové situaci novou produktovou kategorii je odvážný krok – a otevřená otázka zůstává, jestli se hodinky vůbec dostanou na český trh a jak dlouho pro ně bude firma vydávat aktualizace.

Koupili byste si hodinky od značky, která zrovna zavírá trhy?

Zdroj: Notebookcheck

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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