Chytrá zásuvka s měřením spotřeby za pakatel! TP-Link Tapo P115 stojí jen lehce přes tři stovky Hlavní stránka Zprávičky Chytrá WiFi zásuvka TP-Link Tapo P115 s měřením spotřeby je nyní k sehnání od 323 Kč (běžná cena 549 Kč) Ovládejte svá zařízení odkudkoliv přes mobilní aplikaci nebo hlasem přes Google Assistant či Alexu Nastavení je jednoduché bez potřeby hubu, zásuvka umí měřit také spotřebu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Přemýšlíte o prvním kroku k chytré domácnosti, ale nechcete utrácet tisíce korun? Máme pro vás skvělý tip – chytrá WiFi zásuvka TP-Link Tapo P115 je nyní dostupná již od 323 Kč na Heurece, u větších e-shopů pak za 399 Kč. To představuje slevu až 41 % oproti původní ceně 549 Kč. Za tuto cenu získáte plnohodnotnou chytrou zásuvku s měřením spotřeby, kterou můžete ovládat odkudkoliv. Co všechno umí TP-Link Tapo P115? TP-Link Tapo P115 vám pomůže nejen ovládat spotřebiče na dálku, ale také sledovat a optimalizovat spotřebu energie v domácnosti. Na rozdíl od mnoha konkurenčních modelů nabízí Tapo P115 přesné měření spotřeby přímo v mobilní aplikaci. Zásuvka komunikuje přes WiFi 2,4 GHz a nepotřebuje žádný centrální hub nebo bridge – stačí ji zapojit do běžné zásuvky, nastavit v aplikaci a můžete ji okamžitě začít používat. Ovládejte svá zařízení odkudkoliv Hlavní předností chytré zásuvky TP-Link Tapo P115 je možnost vzdáleného ovládání. Díky mobilní aplikaci Tapo můžete zapínat a vypínat připojená zařízení doslova z druhého konce světa. Ať už jste v práci, na dovolené nebo jen líní vstát z gauče – stačí několik klepnutí v aplikaci. Aplikace je uživatelsky přívětivá a nabízí přehledné rozhraní. Kromě základního ovládání umožňuje také nastavení časových plánů a odpočtů. Můžete si tak například naprogramovat, aby se večer automaticky zapnuly světla, ráno zapnul kávovar nebo aby se po dvou hodinách vypnula nabíječka. ZOBRAZIT AKCI NA HEURECE Šetřete energii díky měření spotřeby V době rostoucích cen energií je funkce měření spotřeby jednou z nejcennějších vlastností této chytré zásuvky. TP-Link Tapo P115 vám umožňuje sledovat jak aktuální, tak celkovou spotřebu připojených zařízení. V aplikaci si můžete zobrazit denní, týdenní i měsíční statistiky. Díky tomu snadno odhalíte energetické žrouty ve vaší domácnosti. Možná budete překvapeni, kolik elektřiny spotřebovává třeba vaše starší lednice. Režim nepřítomnosti Užitečnou funkcí je také režim nepřítomnosti. Když odjíždíte na dovolenou nebo pracovní cestu, můžete zásuvku nastavit tak, aby náhodně zapínala a vypínala připojená zařízení (typicky světla). Tím simuluje přítomnost v domácnosti a odrazuje potenciální zloděje. KOUPIT TP-LINK TAPO P115 ZA 323 KČ Technické parametry v kostce Připojení: WiFi 2,4 GHz Maximální zátěž: 3680 W Maximální proud: 16 A Funkce: Měření spotřeby, časovač, režim nepřítomnosti Kompatibilní aplikace: Tapo (Android, iOS) Hlasové ovládání: Google Assistant, Amazon Alexa Barva: Bílá Rozměry: Kompaktní (neblokuje sousední zásuvky) Provoz bez hubu: Ano Proč si pořídit TP-Link Tapo P115? Chytrá zásuvka TP-Link Tapo P115 za cenu od 323 Kč představuje ideální vstupní bránu do světa chytré domácnosti. Je to jedno z nejdostupnějších zařízení s funkcí měření spotřeby na trhu a nabízí všechny potřebné funkce pro pohodlné ovládání vašich spotřebičů. Díky jednoduchému nastavení bez potřeby centrálního hubu je tato zásuvka vhodná i pro naprosté začátečníky. Stačí ji zapojit do elektřiny, stáhnout aplikaci Tapo a během několika minut můžete začít využívat všechny její funkce. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Používáte už doma nějaké chytré zařízení? Jaké máte zkušenosti s měřením spotřeby? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá zásuvka slevy TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024