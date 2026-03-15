Duální 45W nabíječka do auta teď stojí jen 3 stovky! Má USB-C i starší USB-A

Choetech USB-C PD 45W + USB 18W Car Charger teď na Alze stojí 299 Kč místo původních 599 Kč. Za tuhle cenu dostanete malou autonabíječku s USB-C portem až 45 W a druhým USB-A portem s výkonem až 18 W, takže zvládne nabíjet telefon i další zařízení současně. Přehled parametrů najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou, malou a přitom poměrně výkonnou nabíječku do auta pro telefon, navigaci nebo další elektroniku.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete ověřenou značku vyšší třídy nebo nabíječku pro náročnější notebookové scénáře bez kompromisů.💡 Za 299 Kč dostanete 45W USB-C PD, druhý 18W USB-A port a základní ochranné prvky, což je v této ceně velmi slušná nabídka. Co za 299 Kč vlastně dostanete Hlavní výhoda je jednoduchá: USB-C port s výkonem až 45 W. To je na levnou autonabíječku pořád velmi použitelná hodnota, která stačí nejen na rychlé dobíjení většiny telefonů, ale v některých případech i na lehčí zařízení typu tablet nebo menší notebook, pokud podporují nabíjení přes USB-C. Druhý USB-A port s 18 W se hodí třeba pro další telefon, držák s nabíjením nebo jiné příslušenství. Praktické je i to, že jde o malé provedení, které v autě zbytečně nepřekáží. Nechybí podpora USB Power Delivery a Qualcomm Quick Charge 3.0, takže nabíječka není odkázaná jen na jeden typ rychlonabíjení. Vestavěné ochrany proti přepětí, podpětí nebo přehřátí jsou u podobného produktu samozřejmost, ale i tak je dobře, že tu nechybí. Kde jsou limity Je fér zmínit, že nejde o prémiový produkt a ani papírové parametry nejsou úplně bez chaosu – v popisu se pracuje s celkovým výkonem 63 W, zatímco v parametrech je uvedeno 45 W jako celkový výkon a zároveň 45 W + 18 W po jednotlivých portech. V praxi je proto lepší brát ji hlavně jako levnou a šikovnou nabíječku do auta pro telefon a běžnou elektroniku, ne jako zázračné řešení pro všechno. V uživatelské recenzi se objevuje pochvala na výkon, ale i poznámka, že hůře jde zasunout do napájecí zásuvky. To není zásadní problém, ale je dobré s tím počítat. A pokud chcete jistotu u dlouhodobého používání nebo nabíjení dražší techniky, část lidí bude stejně raději sahat po známějších značkách. Při ceně 299 Kč ale tahle autonabíječka pořád působí jako velmi rozumný low-cost nákup. Za polovinu původní ceny dostanete parametry, které na běžné používání v autě bohatě stačí. Verdikt Choetech USB-C PD 45W + USB 18W Car Charger je přesně ten typ příslušenství, které si člověk koupí spíš pragmaticky než pro radost, ale při správné ceně umí potěšit. A 299 Kč je přesně ta částka, kdy dává smysl. Pokud chcete do auta něco malého, levného a zároveň použitelně výkonného, tahle nabídka na Alze vypadá dobře.