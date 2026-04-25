Tato 30 000mAh powerbanka už stojí jen 506 Kč! Má výborné hodnocení, displej a tři porty Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech B730 je powerbanka s kapacitou 30 000 mAh, PD 22,5 W a třemi porty (2× USB-A + 1× USB-C) S kódem ALZADNY35 stojí 506 Kč místo 779 Kč (sleva 273 Kč) Za pětistovku jde o jednu z nejlevnějších variant 30 000mAh powerbanky na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.4.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Powerbanka s kapacitou 30 000 mAh bývala donedávna zboží za víc než tisícovku. ChoeTech B730 s touto kapacitou nyní stojí se slevovým kódem ALZADNY35 jen 506 Kč místo 779 Kč. Za cenu lepšího USB-C kabelu tedy dostanete zásobu energie, která vám nabije moderní telefon klidně pětkrát. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost skladem (sklad se u těchto akcí rychle mění), najdete vše přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levnou záložní baterii na výlety, festivaly, chatu nebo dlouhé cesty a zvládnete se smířit s pomalejším dobíjením samotné powerbanky.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete rychlonabíjení nad 30 W nebo chcete lehkou powerbanku do kabelky – 607 gramů není pírko.💡 Za 506 Kč je to jedna z cenově nejdostupnějších variant 30 000mAh powerbanek na českém trhu. Proč je tato powerbanka zajímavá Klíčové číslo je 506 Kč za 30 000 mAh. V přepočtu na korunu za jednotku kapacity jde o zhruba 17 haléřů za 1 mAh, což je v kategorii větších powerbanek velmi nízká hodnota. Konkurence s podobnou kapacitou se běžně drží nad 700–900 Kč a značkové modely od Xiaomi, Anker nebo Baseus v této kapacitě atakují i tisícovku. ChoeTech B730 se kódem ALZADNY35 dostává o třídu níž. Druhý důvod je praktický. S kapacitou 30 000 mAh nabijete běžný smartphone zhruba čtyřikrát až pětkrát. Na víkendové akce, cesty do zahraničí vlakem nebo autobusem, festivaly nebo chatu bez elektřiny jde o kapacitu, kterou jen tak nevyčerpáte. Klíčové parametry lidsky Powerbanka nabízí tři výstupní porty: dva USB-A a jeden USB-C, který slouží zároveň jako vstup pro nabíjení samotné powerbanky. Maximální výkon na USB-A je 22,5 W s podporou Power Delivery, USB-C vydává do 20 W. Při nabíjení tří zařízení současně výkon klesá na 15 W rozdělených mezi porty. Nad třemi porty sedí LED displej s ukazatelem přesných procent nabití, což je u levnějších powerbanek spíš výjimka. Neodhadujete podle čtyř diod, ale vidíte přesné číslo. Hmotnost je 607 gramů – s touto kapacitou se nedá čekat nic pod půl kilogramu a B730 je v kategorii vlastně středně těžká. Na rozdíl od 50 000mAh variant, které atakují 1 kg, ji pořád unesete v batohu bez toho, aby vás táhla. KOUPIT ZA 506 KČ Praktická stránka: porty, displej, použití Tři výstupy fungují současně, takže z powerbanky nabíjíte klidně telefon, sluchátka a reproduktor naráz. Rukojeť nebo popruh usnadňuje přenášení – není to nejelegantnější řešení, ale pokud ji taháte po festivalu nebo kempu, oceníte to. Vstup přes USB-C podporuje rychlé nabíjení 18 W (9V/2A nebo 12V/1,5A), takže s adekvátní nabíječkou stihnete doplnit energii v rozumném čase. Zásadní věc před nákupem: s touto kapacitou ji nemůžete vzít do letadla. Aerolinie povolují v kabině powerbanky obvykle do 100 Wh, což odpovídá zhruba 27 000 mAh – B730 má kolem 111 Wh a spadá tak nad limit. Pokud létáte, zvažte spíš menší variantu B729 s 20 000 mAh, kterou aerolinky akceptují. Co říkají uživatelé Powerbanka má na Alze hodnocení 4,7 z 5 (322 hodnocení), prodáno přes 2 000 kusů a 90 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je s 2,3 % relativně nízká. Uživatelé nejčastěji chválí poměr ceny a výkonu, velkou kapacitu a praktický digitální displej se zobrazením přesných procent. Kritické hlasy se objevují konzistentně u dvou věcí. První je dlouhá doba dobití samotné powerbanky – několik uživatelů uvádí, že s běžnou nabíječkou trvá plné nabití i 6–7 hodin, s podvýkonnou nabíječkou ještě déle. Pro získání deklarovaného 18W vstupu je potřeba nabíječka s podporou QC 3.0 nebo PD minimálně 20 W. Druhá výtka: poškrábaný displej při vybalení. Většina těchto případů ale pramení z toho, že uživatelé nesundali ochrannou fólii – ta je tenká a snadno ji přehlédnete. Jeden zákazník (Libor, Bílina) explicitně potvrzuje: „Displej nepoškrábaný je to jen folie.“ VYUŽÍT SLEVU ALZADNY35 Dlouhodobý uživatel ze Slovenska (Marek, Prievidza) po delším testu popisuje konkrétní rychlosti: Xiaomi 14T Pro nabije do zhruba hodiny, Samsung z 55 % do 100 % za 40 minut. Powerbanka podle něj zvládá víkendové nabíjení tří mobilů, repráku i fotopasti bez potíží. Ojediněle se objevují i reklamace na vadné kusy – typické u každé elektroniky v tomto cenovém pásmu, ale díky nízké reklamovanosti jde o výjimky, ne pravidlo. Pokud vás B730 nezaujala, ale hledáte powerbanku nebo jiné příslušenství ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky, nabíječky i kabely. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. Kdy tato powerbanka smysl nedává Pokud chcete opravdu rychlé nabíjení nad 30 W (třeba pro notebook přes USB-C PD), tahle powerbanka není pro vás – výstup maximálně 22,5 W je na soudobé rychlonabíjecí standardy spíš základ. Pro moderní MacBook nebo Windows notebook se vyplatí koukat po powerbankách s PD 60–100 W, které ale startují výrazně výš. Druhý dealbreaker je přeprava letadlem. Kapacita 30 000 mAh (cca 111 Wh) překračuje limit 100 Wh, který aerolinky povolují v kabinovém zavazadle. Pokud často létáte, raději zvolte variantu B729 s 20 000 mAh. A do třetice: pokud hledáte kompaktní powerbanku do kapsy na denní dobití jednoho telefonu, 607 gramů je zbytečně moc – menší B728 s 10 000 mAh za 449 Kč splní ten úkol líp. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 506 Kč dostáváte powerbanku, kterou uvítáte všude, kde několik dní nemáte přístup k zásuvce – na festivalech, vícedenních výletech, kempování, chatě bez elektřiny, dlouhých cestách vlakem a autobusem nebo jako záložní zdroj při výpadku proudu. Za pětistovku v této kapacitě je to jedna z nejdostupnějších nabídek na českém trhu a s nízkou reklamovaností a přes 2 000 prodanými kusy jde o docela ověřený model. Rychlonabíjení tu nečekejte na úrovni prémiových značek, ale za svou cenu odvádí přesně to, co má. Jakou kapacitu powerbanky považujete pro své cesty za ideální? 