Tato powerbanka bezdrátově nabije mobil i příslušenství současně, teď zlevnila o tři stovky Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech B695 je 10000mAh 3in1 powerbanka s bezdrátovým nabíjením a integrovaným kabelem USB-C/Lightning S kódem ALZADNY40 stojí 455 Kč místo 759 Kč (sleva 304 Kč, tedy 40 %) V této cenové hladině patří mezi nejdostupnější powerbanky s bezdrátovým nabíjením a PD 20 W zároveň Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Kompaktní powerbanka s rozumnou kapacitou a třemi způsoby nabíjení v jednom těle. ChoeTech B695 nyní spadl ze 759 Kč na 455 Kč se slevovým kódem ALZADNY40. Aktuální cenu i dostupnost si můžete ověřit přímo v detailu produktu. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednu kompaktní powerbanku, která zvládne mobil drátově i bezdrátově a má v sobě integrovaný kabel.⚠️ Zvažte, pokud primárně potřebujete spolehlivě nabíjet Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch bezdrátově – to je nejčastější výtka uživatelů.💡 Za 455 Kč je to slušný univerzál, jen čekejte kompromisy u nabíjení chytrých hodinek. Proč je tahle powerbanka zajímavá ChoeTech B695 cílí na lidi, kteří nechtějí tahat v batohu kabely a další nabíječky. V jednom těle dostanete kapacitu 10000 mAh, drátové nabíjení PD 20 W, bezdrátové Qi nabíjení 15 W a navíc integrovaný kabel USB-C/Lightning. Pro běžný den s telefonem a sluchátky to znamená jednu věc v kapse místo tří. Klíčové parametry a praktická stránka Kapacita 10000 mAh stačí na zhruba jedno a část nabití moderního smartphonu. Drátové PD 20 W přes USB-C zvládne svižně doplnit i novější iPhony a Androidy, bezdrátový výkon 15 W je v rámci Qi standardu nadprůměrný. K dispozici jsou výstupy USB-A i USB-C plus zmíněný integrovaný kabel, takže nabíjet jdou tři zařízení současně. Rozměry 113 × 68,5 × 17 mm řadí B695 mezi opravdu kapesní modely. LED indikace stavu ukazuje, kolik energie ještě zbývá – drobnost, která v praxi šetří nervy. Powerbanka má kapacitu výrazně pod leteckým limitem 100 Wh, takže ji bez problému vezmete do letadlové kabiny. Záruka je standardních 24 měsíců, na samotnou baterii ale výrobce uvádí životnost 6 měsíců jako u spotřebního materiálu. OBJEDNAT NA ALZE Co říkají uživatelé a kdy to smysl nedává Na Alze má B695 hodnocení 4,2 z 5 ze 40 hodnocení, 80 % zákazníků doporučuje. Lidé chválí kompaktní rozměry, integrovaný kabel a stavový displej, jeden uživatel uvádí, že powerbanka je po roce stále plně funkční a nabití telefonu z 0 na 100 % trvá zhruba tři hodiny. Kritika je ale zásadní a opakuje se: bezdrátové nabíjení Apple Watch často nefunguje – několik uživatelů to řešilo i opakovanou reklamací s výměnou za jiný kus. Problém hlásí i majitelé Samsung Galaxy Watch, kde se hodinky s powerbankou magneticky odpuzují. Pozor také na vyšší reklamovanost 8,16 %, kterou Alza u tohoto modelu uvádí. Pokud tedy primárně řešíte nabíjení chytrých hodinek, je rozumnější sáhnout po specializovaném MagSafe nebo Qi2 řešení. PODÍVAT SE NA AKCI Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 455 Kč je B695 dobrá volba, pokud chcete univerzální powerbanku k telefonu, oceníte integrovaný kabel a občas si přihodíte sluchátka nebo druhý telefon na bezdrátovou plošku. Pokud ale počítáte primárně s nabíjením Apple Watch nebo Galaxy Watch, raději si připlaťte za model, který je na hodinky stavěný. Cena 455 Kč dělá z B695 přijatelnou pojistku do batohu – jen s realistickými očekáváními. VYUŽÍT SLEVU NA POWERBANKU Používáte v batohu spíš jednu univerzální powerbanku, nebo radši několik specializovaných? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024