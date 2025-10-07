Je libo 69600mAh powerbanku? Tahle na Alze pořádně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech nabízí powerbanku s kapacitou 69 600 mAh nyní za 3 779 Kč místo 5 399 Kč Zařízení kombinuje 60W výkon s bezdrátovým nabíjením a čtyřmi výstupy Powerbanka váží 2 kilogramy a podporuje Quick Charge 3.0 i Power Delivery 3.0 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte powerbanku s monstrózní kapacitu, máme pro vás zajímavý tip. Model od ChoeTech s kapacitou 69 600mAh, který původně stál 5 399 Kč, je nyní na Alze k dispozici za 3 779 Kč, což představuje slevu 1 620 Kč. Powerbanka zaujme nejen kapacitou, ale i počtem a rozličnými druhy portů. Kapacita pro týdenní výlety bez zásuvky S kapacitou 69 600 mAh patří powerbanka ChoeTech mezi nejkapacitnější dostupná řešení na trhu. Takové množství energie vystačí na zhruba 10 nabití běžného smartphonu s baterií okolo 5 000 mAh nebo vícenásobné dobití tabletu či notebooku. Celkový výkon 60 W umožňuje současné nabíjení více zařízení bez výrazného zpomalení. Hmotnost 2 kilogramy už sice rozhodně není zanedbatelná, ale odpovídá obrovské kapacitě. I tak bych si ale na jednodenní výlety nebo procházky po městě našel lehčí, ideálně i menší alternativu. Konstrukce powerbanky disponuje zvýšenou odolností, což ocení uživatelé při cestování nebo outdoorových aktivitách. CHCI POWERBANKU V AKCI Čtyři výstupy plus bezdrátové nabíjení ChoeTech vybavil powerbanku čtyřmi fyzickými výstupy – jedním USB-A portem, dvěma USB-C porty a 12V zásuvkou. Maximální výstupní proud dosahuje 15 A, zatímco napětí může být až 20 V. Kromě kabelového nabíjení zařízení podporuje také bezdrátové nabíjení, které umožňuje pohodlné dobíjení kompatibilních telefonů pouhým položením na povrch powerbanky. Pro nabíjení samotné powerbanky slouží USB-C port nebo DC vstup. LED indikace na těle zařízení informuje o aktuálním stavu baterie a průběhu nabíjení. Univerzální kompatibilita s rychlonabíjením Powerbanka podporuje všechny důležité nabíjecí standardy včetně USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Huawei Fast Charger Protocol a Apple 2.4A. Díky tomu dokáže optimálně nabíjet prakticky jakékoli zařízení – od iPhonů přes Android telefony až po notebooky s USB-C nabíjením. Technologie Power Delivery s výkonem až 60 W umožňuje nabíjet i náročnější elektroniku jako ultrabooky nebo Nintendo Switch v dokovacím režimu. Powerbanka automaticky detekuje připojené zařízení a přizpůsobí nabíjecí parametry. Pro koho je powerbanka vhodná ChoeTech 69600mAh najde uplatnění především u cestovatelů na dlouhých výletech, kde není přístup k elektrické síti. Ocení ji také fotografové a videografové, kteří potřebují nabíjet kamery, drony a další příslušenství v terénu. Díky 12V zásuvce poslouží i jako záložní zdroj pro kempingové vybavení. KOUPIT 69600mAh POWERBANKU Zařízení má na Alze hodnocení 4,5 hvězdičky ze 6 recenzí a doporučuje ho 83 % zákazníků. Výrobce poskytuje standardní 24měsíční záruku. Akční cena a dostupnost Powerbanka ChoeTech 69600mAh PD60W je aktuálně skladem v počtu více než 5 kusů. Cena po slevě činí 3 779 Kč, což představuje úsporu 30 % oproti původní ceně. Využili byste powerbanku s takto obří kapacitou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024