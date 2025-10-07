TOPlist

Je libo 69600mAh powerbanku? Tahle na Alze pořádně zlevnila

  • ChoeTech nabízí powerbanku s kapacitou 69 600 mAh nyní za 3 779 Kč místo 5 399 Kč
  • Zařízení kombinuje 60W výkon s bezdrátovým nabíjením a čtyřmi výstupy
  • Powerbanka váží 2 kilogramy a podporuje Quick Charge 3.0 i Power Delivery 3.0

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.10.2025 20:00
ChoeTech 69600mah na nabijecce

Pokud hledáte powerbanku s monstrózní kapacitu, máme pro vás zajímavý tip. Model od ChoeTech s kapacitou 69 600mAh, který původně stál 5 399 Kč, je nyní na Alze k dispozici za 3 779 Kč, což představuje slevu 1 620 Kč. Powerbanka zaujme nejen kapacitou, ale i počtem a rozličnými druhy portů.

Kapacita pro týdenní výlety bez zásuvky

S kapacitou 69 600 mAh patří powerbanka ChoeTech mezi nejkapacitnější dostupná řešení na trhu. Takové množství energie vystačí na zhruba 10 nabití běžného smartphonu s baterií okolo 5 000 mAh nebo vícenásobné dobití tabletu či notebooku. Celkový výkon 60 W umožňuje současné nabíjení více zařízení bez výrazného zpomalení.

ChoeTech 69600mah render shora

Hmotnost 2 kilogramy už sice rozhodně není zanedbatelná, ale odpovídá obrovské kapacitě. I tak bych si ale na jednodenní výlety nebo procházky po městě našel lehčí, ideálně i menší alternativu. Konstrukce powerbanky disponuje zvýšenou odolností, což ocení uživatelé při cestování nebo outdoorových aktivitách.

Čtyři výstupy plus bezdrátové nabíjení

ChoeTech vybavil powerbanku čtyřmi fyzickými výstupy – jedním USB-A portem, dvěma USB-C porty a 12V zásuvkou. Maximální výstupní proud dosahuje 15 A, zatímco napětí může být až 20 V. Kromě kabelového nabíjení zařízení podporuje také bezdrátové nabíjení, které umožňuje pohodlné dobíjení kompatibilních telefonů pouhým položením na povrch powerbanky.

ChoeTech 69600mah vystupy

Pro nabíjení samotné powerbanky slouží USB-C port nebo DC vstup. LED indikace na těle zařízení informuje o aktuálním stavu baterie a průběhu nabíjení.

Univerzální kompatibilita s rychlonabíjením

Powerbanka podporuje všechny důležité nabíjecí standardy včetně USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Huawei Fast Charger Protocol a Apple 2.4A. Díky tomu dokáže optimálně nabíjet prakticky jakékoli zařízení – od iPhonů přes Android telefony až po notebooky s USB-C nabíjením.

Technologie Power Delivery s výkonem až 60 W umožňuje nabíjet i náročnější elektroniku jako ultrabooky nebo Nintendo Switch v dokovacím režimu. Powerbanka automaticky detekuje připojené zařízení a přizpůsobí nabíjecí parametry.

Pro koho je powerbanka vhodná

ChoeTech 69600mAh najde uplatnění především u cestovatelů na dlouhých výletech, kde není přístup k elektrické síti. Ocení ji také fotografové a videografové, kteří potřebují nabíjet kamery, drony a další příslušenství v terénu. Díky 12V zásuvce poslouží i jako záložní zdroj pro kempingové vybavení.

Zařízení má na Alze hodnocení 4,5 hvězdičky ze 6 recenzí a doporučuje ho 83 % zákazníků. Výrobce poskytuje standardní 24měsíční záruku.

Akční cena a dostupnost

Powerbanka ChoeTech 69600mAh PD60W je aktuálně skladem v počtu více než 5 kusů. Cena po slevě činí 3 779 Kč, což představuje úsporu 30 % oproti původní ceně.

Využili byste powerbanku s takto obří kapacitou?

