Powerbanka s neuvěřitelnou kapacitou 69 600 mAh je zase v akci. Zláká úžasnou výbavou a není ani tak drahá Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech PD60W je powerbanka s kapacitou 69 600 mAh, bezdrátovým Qi nabíjením a 12V autozásuvkou Stojí 3 779 Kč, tedy na stejné hladině jako minulý měsíc (katalogová cena je 5 399 Kč) Kapacitou zhruba 257 Wh se blíží malé elektrocentrále, ne klasické powerbance do kapsy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Většina powerbanek na trhu se pohybuje kolem 20 000 mAh. ChoeTech PD60W se ale snaží zaujmout brutální kapacitou 69 600 mAh a aktuálně zase ve slevě stojí 3 779 Kč. Na tuhle částku klesla i minulý měsíc v rámci předchozí akce, standardní cena pak činí 5 399 Kč. Uživatelé ji zatím hodnotí velmi kladně. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud jezdíte na vícedenní výlety, do karavanu nebo na chatu bez zásuvky a potřebujete zásobu energie na několik dní.⚠️ Zvažte, že váží 2 kilogramy, do letadla ji nevezmete a Alza u ní eviduje vysokou reklamovanost.💡 Za 3 779 Kč dostanete kapacitu, kterou běžné powerbanky nenabízejí, ale je to hraniční kategorie mezi powerbankou a malou elektrocentrálou. Proč je tahle powerbanka zajímavá Číslo 69 600 mAh je v kategorii powerbanek naprosto mimo běžný standard. V přepočtu jde zhruba o 257 Wh energie, což je asi trojnásobek toho, co uvezou i velké cestovní modely s kapacitou 25 000 mAh. ChoeTech PD60W tím pádem míří jinam než na cestu do práce: cílí na vícedenní výlety, karavany a chaty bez přípojky, kde potřebujete napájet techniku několik dní v kuse. Klíčové parametry v reálných číslech Marketingové mAh a to, co reálně dostanete do telefonu, nejsou totéž. Ztráty na převodu napětí a účinnost kolem 85 % znamenají, že z papírových 69 600 mAh využijete zhruba 10 až 12 plných nabití běžného telefonu nebo tři až čtyři nabití notebooku. Pořád je to o řád víc než u klasické powerbanky, jen s tím čtěte údaj na krabici s rezervou. OBJEDNAT NA ALZE Praktická stránka: porty, váha, nabíjení Výbava je na powerbanku netypicky široká: dva USB-C, jeden USB-A, DC port a 12,6V cigaretová zásuvka, k tomu bezdrátové Qi nabíjení s výkonem 10 W. Naráz zvládne pět zařízení a v noci poslouží i jako svítilna. Pozor ale na to, že 60 W je celkový výstupní výkon, ne hodnota na každém portu, takže náročný notebook nabijete pomaleji než z jeho vlastního adaptéru. Sama se dobíjí přes USB-C, z autozásuvky 24 V nebo ze solárního panelu, který ale v balení není a musíte ho dokoupit. Na co si dát pozor Tři věci, které stojí za zmínku. Do letadla ji nevezmete, protože kapacita kolem 257 Wh výrazně překračuje limit 100 Wh pro palubní zavazadlo i hranici 160 Wh, nad kterou přepravu neschválí ani dopravce. Alza u produktu eviduje vysokou reklamovanost 6,83 % při více než 200 prodaných kusech, což už je vzorek, který se nedá odbýt jako náhoda. A na baterii se vztahuje záruka jen 6 měsíců místo dvaceti čtyř, protože jde formálně o spotřební materiál. Hodnocení 4,7 z 5 zní dobře, ale stojí zatím jen na devíti hodnoceních, takže z něj nedělejte hlavní argument. KOUPIT TUTO POWERBANKU Kdy to smysl nedává Pokud hledáte powerbanku na dobití telefonu cestou z práce, tahle je úplně mimo vaši kategorii. Váží 2 000 gramů, do kapsy ani do menšího batohu ji nedostanete a za 3 779 Kč pořídíte tři kvalitní modely s kapacitou 20 000 mAh. Nedává smysl ani jako řešení pro časté létání a pro chataře, kteří chtějí napájet ledničku nebo elektrické nářadí, protože 60 W a chybějící klasická 230V zásuvka na takovou zátěž nestačí. Jestli vás konkrétně tenhle model neoslovil, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky a nabíjecí příslušenství. Nabídka se mění podle skladových zásob. Verdikt: pro koho se to vyplatí ChoeTech PD60W za 3 779 Kč je koupě pro úzkou, ale jasně definovanou skupinu: lidi, kteří tráví několik dní mimo civilizaci a potřebují napájet telefony, kameru, powerbanku spolujezdce a případně techniku v autě. Cena se drží na svém dlouhodobém minimu, takže tlak čekat na lepší akci tu není. Pro běžné nošení v batohu ale sáhněte po něčem lehčím a levnějším. CHCI 69 600 mAh ZA 3 779 KČ Jakou kapacitu má vaše powerbanka a stačí vám na víkend mimo civilizaci? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka PŘÍSLUŠENSTVÍ Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024