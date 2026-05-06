Nestojí ani 500 Kč! Tato 20 000mAh je zase v akci, má displej a nabije tři zařízení současně Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech B729 je 20 000 mAh powerbanka s výkonem 22,5 W, třemi porty a LED displejem S kódem ALZADNY35 stojí 454 Kč místo 699 Kč (sleva 245 Kč, 35 %) – tak levná byla naposledy v lednu Zaujme hodnocením 4,7 z 5 podle 332 zákazníků a více než 2 000 prodanými kusy na Alze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Chcete powerbanku s kapacitou 20 000 mAh, která má více portů a displej, ale zároveň se vám nechce utrácet více než pět stovek? ChoeTech B729 je nyní s kódem ALZADNY35 k dispozici na Alze za 454 Kč místo 699 Kč a vrací se tím na cenu, kterou měla naposledy v lednu. S více než 2 000 prodanými kusy a hodnocením 4,7/5 jde o prověřený a mezi českými uživateli oblíbený model. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte výkonnou cestovní powerbanku, která mobil nabije čtyřikrát a do letadla v ruční přepravě se vejde.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete powerbanku do kapsy na denní nošení – 420 g je víc než kompaktní 10 000 mAh modely.💡 Za 454 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů ceny a kapacity, jaký v segmentu 20 000 mAh aktuálně najdete. Proč je tahle powerbanka zajímavá ChoeTech B729 patří do kategorie cestovních powerbank – tedy modelů, které kupujete na vícedenní výlety, dovolenou, festival nebo na chatu bez elektřiny. Kapacita 20 000 mAh v praxi stačí na to, abyste z ní nabili průměrný telefon zhruba 3x až 4x. Druhý důvod je výjimečně silná uživatelská odezva. Hodnocení 4,7 z 5 z 332 zákazníků, 274 z nich dalo plný počet 5 hvězd, prodáno přes 2 000 kusů a reklamovanost pouhých 0,99 % – v segmentu levných powerbank to jsou čísla, která nedají všechny modely. ChoeTech jako značka má dlouhou tradici v nabíjecích produktech, takže nejde o anonymní čínský no-name. Klíčové parametry: 20 000 mAh, PD 22,5 W a tři porty Powerbanka má tři výstupy – 2× USB-A a 1× USB-C, přičemž USB-C funguje jako vstup i výstup. Na nabíjení tří zařízení současně dosáhnete celkového výkonu 15 W, samostatně přes USB-C 20 W a přes USB-A až 22,5 W (Power Delivery). Jeden ze slovenských uživatelů detailně testoval a potvrdil, že powerbanka opravdu drží deklarovaný výkon – 22,5 W přes USB-A i 25 W přes USB-C při použití 25W adaptéru. KOUPIT V AKCI ZA 454 KČ Důležitý praktický detail: pro plné nabíjení samotné powerbanky potřebujete nabíječku alespoň 25 W. Pokud použijete 15W nabíječku, samotná powerbanka se bude nabíjet jen 5W rychlostí, což u 20 000mAh kapacity znamená výrazně delší dobu. Přibalený USB-C kabel zvládá nabíjení v plné rychlosti, ale podle některých uživatelů má v této disciplíně rezervu – pokud máte vlastní kvalitní USB-C kabel s podporou PD, použijte ho. LED digitální displej zobrazuje stav nabití v procentech a barevnou ikonou indikuje, že probíhá rychlé nabíjení. To je proti modelům s pouhými čtyřmi tečkami zásadní zlepšení – víte přesně, kolik energie vám zbývá, a nemusíte hádat, jestli vám powerbanka vystačí na další celý den. Praktická stránka: displej, hmotnost, letadlo Hmotnost 420 g je u 20 000mAh kapacity očekávatelná – kompaktní 10 000mAh powerbanky váží zhruba polovinu, ale také mají poloviční energii. Pro každodenní nošení v kapse džínů jde o vyšší zátěž, do batohu nebo příručního zavazadla je ale hmotnost zanedbatelná. Tělo je plastové, na pohmat slušně zpracované, jeden uživatel popsal kvalitu jako „velmi dobrou“. Pro lidi cestující letadlem důležitá poznámka: 20 000 mAh při 3,7 V odpovídá 74 Wh, takže se vejde do 100Wh limitu pro ruční zavazadlo, který platí u většiny aerolinek. Powerbanku tedy můžete vzít s sebou do kabiny – jen pamatujte, že powerbanky se obecně nesmí dávat do odbavené příručky pod sedadlo, musí být u vás. Pro kratší výlety s mírnou hmotností je to jeden z univerzálnějších cestovních modelů. Praktický tip k displeji: z velkého počtu recenzí (i u sourozeneckých modelů 30 000 a 50 000 mAh) plyne opakovaně stejné nedorozumění – displej je z výroby chráněný tenkou ochrannou fólií, kterou je potřeba po vybalení strhnout. Nevybalená fólie nese drobné škrábance z manipulace, takže to vypadá, jako kdyby vám přišel poškozený kus. Pokud po rozbalení vidíte škrábance, podívejte se zblízka – pravděpodobně jde o ochrannou fólii. Co říkají uživatelé Z 332 hodnocení dalo 274 zákazníků plný počet 5 hvězd, dalších 26 hvězdy 4 – tedy 90 % zákazníků produkt doporučuje. V chválách dominují čtyři věci: poměr cena/výkon, reálná kapacita odpovídající deklarovaným údajům, displej s procentuálním stavem nabití a možnost nabíjet 3 zařízení současně. Jeden uživatel po půl roce používání píše, že powerbanka „výborně drží kapacitu“ a další ji označuje za perfektního společníka na cestu autobusem do Anglie tam i zpět. OBJEDNAT NA ALZE Z kritiky se objevují tři opakující se body. První je, že přibalený USB-C kabel může nabíjet pomaleji, než by powerbanka teoreticky uměla – řešením je vlastní kvalitní PD kabel. Druhým bodem je vyšší hmotnost 420 g, ale recenzenti to obvykle berou jako logickou daň za 20 000mAh kapacitu. Třetím, vzácnějším bodem je tiché pískání u některých kusů při nabíjení – ne všichni uživatelé to slyšeli, ale jeden recenzent slovenského původu na to upozorňuje. Reklamovanost 0,99 % je ale velmi nízká, takže systémový problém to není. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale powerbanku ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné powerbanky různých kapacit i nabíječky. Skladové zásoby u nejprodávanějších modelů obvykle ubývají rychle. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte kompaktní powerbanku do kapsy – tedy do tašky přes rameno nebo do menší kabelky – 420 g a rozměry 20 000mAh modelu vám budou víc překážet než pomáhat. Pro denní nošení dává větší smysl 10 000mAh varianta téhož modelu (B728) za 449 Kč, která váží zhruba 225 g. Stejně tak pokud chcete bezdrátové nabíjení nebo MagSafe, tahle powerbanka vám to neposkytne – v takovém případě se podívejte po Swisstenu nebo Epico Mag+ řadě. Druhým případem je situace, kdy chcete velmi rychlé nabíjení nad 22,5 W (například 65 W pro notebook). Tahle powerbanka neposkytne dost výkonu na nabíjení MacBooku ani většiny moderních notebooků – pro ty je potřeba PD 65 W a výš (například AlzaPower Parade Gen2 100 W). A pokud na cestách nabíjíte hlavně iPhone s nativním 20W rychlonabíjením, vystačíte si s lehčí 10 000mAh variantou. Verdikt: pro koho se to vyplatí ChoeTech B729 za 454 Kč dává smysl všem, kdo hledají univerzální cestovní powerbanku 20 000 mAh s rychlým nabíjením a displejem stavu. Kombinace tří portů, PD 22,5 W, leteckého formátu a velmi nízké reklamovanosti 0,99 % z ní v této cenovce dělá bezpečnou volbu, kterou si potvrzuje 2 000+ prodaných kusů a 90 % spokojených zákazníků. Cena 454 Kč je návratem na lednové minimum, takže pokud koupi zvažujete, teď je k tomu příhodný okamžik. Naopak pokud potřebujete kompaktní 10 000 mAh do kapsy nebo high-power 65W+ pro notebook, podívejte se po jiných modelech. VYUŽÍT KÓD ALZADNY35 Vybíráte si powerbanku spíš podle kapacity, nebo radši hledíte na nízkou hmotnost a kompaktní rozměry? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 