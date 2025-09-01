Chytré hodinky CARNEO zlevnily o polovinu! Za 1 250 Kč nabídnou AMOLED, nepřetržité měření tepu a Bluetooth volání Hlavní stránka Zprávičky Designově pěkné hodinky s AMOLED displejem jsou k dostání za poloviční cenu Za 1 250 Kč nabízí možnost telefonování přímo ze zápěstí a nepřetržité měření Nabízí několikadenní výdrž a certifikaci IP67 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte chytré hodinky, které zvládnou telefonování a mají slušnou výdrž, máme pro vás zajímavý tip. CARNEO Hero mini HR+ jsou momentálně na Alze k dispozici za pouhých 1 250 Kč při použití kódu ALZADNY50. Původní cena přitom činí 2 499 Kč, takže ušetříte rovnou 1 249 Kč. Za tuto částku získáte hodinky s AMOLED displejem, možností volání a dvěma řemínky v balení. Prémiový AMOLED displej a volání ze zápěstí CARNEO Hero mini HR+ se pyšní dotykovým AMOLED panelem o velikosti 1,28″ s rozlišením 360 × 360 pixelů. Vybrat si můžete z velkého množství ciferníků, včetně možnosti nastavit vlastní fotku. Hodinky jsou vybaveny mikrofonem a reproduktorem, takže můžete vyřizovat hovory přímo ze zápěstí, když máte telefon v dosahu Bluetooth (až 10 metrů). CHCI SLEVU 50 % Až týdenní výdrž podle recenzí Výrobce uvádí výdrž baterie až 4 dny, ale podle recenze jednoho ze zákazníků hodinky při běžném používání vydrží klidně i 7 dní. Jeden spokojený uživatel dokonce píše, že jsou to „perfektní náhrada za Samsung Watch 4, které vydržely sotva den“. Je ale nutné doplnit, že jihokorejský model dozajista nabízel více funkcí a pokročilejších vychytávek ve všech směrech. Kompletní zdravotní monitoring CARNEO Hero mini HR+ nabízí nepřetržité měření tepu, měření okysličení krve, krevního tlaku a monitoring spánku. K dispozici je také 13 sportovních režimů včetně běhu, cyklistiky či jógy. Všechna naměřená data si můžete prohlížet v přehledné aplikaci CARNEO FIT. Ta je navíc i v češtině. V neposlední řadě je dobré zmínit certifikaci IP67 zajišťující odolnost vůči vodě a prachu. Na plavání vám to ale stačit nebude. Co říkají uživatelé? Hodinky mají na Alze hodnocení 4,0 z 5 hvězdiček od 48 zákazníků a 77 % z nich je doporučuje. Nejčastěji chválí výborný poměr ceny a výkonu, dlouhou výdrž baterie a kvalitní magnetický kovový řemínek. „Za tuhle cenu naprostá pecka!“ píše jeden spokojený zákazník. Mezi negativa podle některých recenzí patří občasné odpojování od telefonu a horší čitelnost displeje na přímém slunci. Překvapivý obsah balení V balení získáte nejen samotné hodinky, ale také dva řemínky – elegantní kovový s magnetickým zapínáním a sportovní silikonový. Hodinky jsou kompatibilní s telefony Android i iOS. DALŠÍ CHYTRÉ HODINKY NA ALZE Za cenu 1 250 Kč s kódem ALZADNY50 představují CARNEO Hero mini HR+ zajímavou volbu pro každého, kdo chce základní chytré hodinky s možností telefonování a dlouhou výdrží. Pokud nepotřebujete vrcholové funkce drahých hodinek od Applu nebo Samsungu, mohla by se vám koupě vyplatit. Využijete této slevy na chytré hodinky CARNEO? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko Chytré hodinky Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024