Chytré hodinky CARNEO zlevnily o polovinu! Za 1 250 Kč nabídnou AMOLED, nepřetržité měření tepu a Bluetooth volání

  • Designově pěkné hodinky s AMOLED displejem jsou k dostání za poloviční cenu
  • Za 1 250 Kč nabízí možnost telefonování přímo ze zápěstí a nepřetržité měření
  • Nabízí několikadenní výdrž a certifikaci IP67

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.9.2025 16:00
CARNEO Hero mini HR s telefony

Pokud hledáte chytré hodinky, které zvládnou telefonování a mají slušnou výdrž, máme pro vás zajímavý tip. CARNEO Hero mini HR+ jsou momentálně na Alze k dispozici za pouhých 1 250 Kč při použití kódu ALZADNY50. Původní cena přitom činí 2 499 Kč, takže ušetříte rovnou 1 249 Kč. Za tuto částku získáte hodinky s AMOLED displejem, možností volání a dvěma řemínky v balení.

Prémiový AMOLED displej a volání ze zápěstí

CARNEO Hero mini HR+ se pyšní dotykovým AMOLED panelem o velikosti 1,28″ s rozlišením 360 × 360 pixelů. Vybrat si můžete z velkého množství ciferníků, včetně možnosti nastavit vlastní fotku. Hodinky jsou vybaveny mikrofonem a reproduktorem, takže můžete vyřizovat hovory přímo ze zápěstí, když máte telefon v dosahu Bluetooth (až 10 metrů).

CARNEO Hero mini HR black
CARNEO Hero mini HR silver
Až týdenní výdrž podle recenzí

Výrobce uvádí výdrž baterie až 4 dny, ale podle recenze jednoho ze zákazníků hodinky při běžném používání vydrží klidně i 7 dní. Jeden spokojený uživatel dokonce píše, že jsou to „perfektní náhrada za Samsung Watch 4, které vydržely sotva den“. Je ale nutné doplnit, že jihokorejský model dozajista nabízel více funkcí a pokročilejších vychytávek ve všech směrech.

Kompletní zdravotní monitoring

CARNEO Hero mini HR+ nabízí nepřetržité měření tepu, měření okysličení krve, krevního tlaku a monitoring spánku. K dispozici je také 13 sportovních režimů včetně běhu, cyklistiky či jógy. Všechna naměřená data si můžete prohlížet v přehledné aplikaci CARNEO FIT. Ta je navíc i v češtině. V neposlední řadě je dobré zmínit certifikaci IP67 zajišťující odolnost vůči vodě a prachu. Na plavání vám to ale stačit nebude.

CARNEO Hero mini HR mereni sportovni aktivity

Co říkají uživatelé?

Hodinky mají na Alze hodnocení 4,0 z 5 hvězdiček od 48 zákazníků a 77 % z nich je doporučuje. Nejčastěji chválí výborný poměr ceny a výkonu, dlouhou výdrž baterie a kvalitní magnetický kovový řemínek. „Za tuhle cenu naprostá pecka!“ píše jeden spokojený zákazník. Mezi negativa podle některých recenzí patří občasné odpojování od telefonu a horší čitelnost displeje na přímém slunci.

Překvapivý obsah balení

V balení získáte nejen samotné hodinky, ale také dva řemínky – elegantní kovový s magnetickým zapínáním a sportovní silikonový. Hodinky jsou kompatibilní s telefony Android i iOS.

Za cenu 1 250 Kč s kódem ALZADNY50 představují CARNEO Hero mini HR+ zajímavou volbu pro každého, kdo chce základní chytré hodinky s možností telefonování a dlouhou výdrží. Pokud nepotřebujete vrcholové funkce drahých hodinek od Applu nebo Samsungu, mohla by se vám koupě vyplatit.

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
