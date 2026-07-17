Levnější než samotné spínače, které má uvnitř. Mechanika s Cherry MX Red teď stojí 329 Kč Hlavní stránka Zprávičky Canyon CND-SKB50 je drátová mechanická klávesnice se spínači Cherry MX Red, českými popisky a RGB podsvícením Z původních 1 099 Kč zlevnila na 329 Kč – nejméně, co kdy stála Jde o kompaktní TKL formát s odnímatelným USB-C kabelem a kolečkem hlasitosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samotná sada spínačů Cherry MX Red vás v obchodě vyjde dráž než celá tahle klávesnice. Canyon CND-SKB50 teď na Alze koupíte za 329 Kč – při uvedení stála 1 099 Kč a ještě v minulé akci 549 Kč. Levnější mechaniku s českými popisky momentálně nenajdete. 👍 Berte, pokud chcete poprvé vyzkoušet mechanickou klávesnici nebo hledáte levnou herní dvojku k notebooku.🤔 Váhejte, pokud hodně píšete – lehký stisk Cherry MX Red svádí k překlepům a konstrukce při tvrdším úhozu rezonuje.💰 Cenovka: 329 Kč je třetina uváděcí ceny a méně, než stojí samotné spínače, které jsou uvnitř. CHCI MECHANIKU ZA 329 KČ Lehký stisk, který hráče potěší a písaře potrápí Formát TKL s 97 klávesami šetří místo pro myš, ale šipky ani multimediální klávesy nechybí – nad nimi navíc sedí kolečko hlasitosti. Spínače Cherry MX Red mají lehký lineární stisk, tedy přesně to, co chcete ve střílečkách. Jeden slovenský hráč to popsal bez okolků: „hrám CS2, cítil som to okamžite a peek sa zlepšil.“ Stejná lehkost je ale dvojsečná – při psaní stačí zavadit o vedlejší klávesu a máte překlep, na což si stěžuje hned několik majitelů. Odnímatelný USB-C kabel o délce 1,8 m je v této ceně milé překvapení; když se poškodí, měníte kabel, ne klávesnici. Kde Canyon ušetřil Hodnocení 4,1 z 5 od 11 zákazníků je poctivý průměr a recenze přesně ukazují proč. RGB podsvícení nabízí 20 režimů, ale barvy jsou pevně dané a žádný software na doladění neexistuje – jeden kupující ho označil rovnou za laciné. Konstrukce při tvrdším psaní rezonuje („plechové cinkanie pri každom stlačení“) a objevila se i stížnost na hůř držící klobouček Caps Locku. Zkrátka je poznat, že tělo je stavěné na cenu, ne na věčnost. Nejlevnější vstupenka mezi mechaniky Nejtrefněji to shrnul recenzent Zdeněk: „pokud ji seženete v akci a za dobrou cenu, je to velmi dobrý kup“ – a doporučuje ji jako druhou klávesnici k notebooku nebo základ levného herního PC. Přesně tak ji berte. Za 329 Kč si vyzkoušíte, jestli jsou mechanické spínače pro vás, za cenu, kde nemůžete nic zkazit. A kdyby vás chytly, přechod na dražší kus s hot-swap sockety už bude informované rozhodnutí, ne sázka naslepo. Další zlevněné příslušenství k PC najdete v aktuálních Mega slevách. KOUPIT ZA 329 KČ Jaká byla vaše první mechanická klávesnice – a u jakých spínačů jste nakonec zakotvili? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025