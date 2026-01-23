Chytrou pračku Candy ProWash 500 teď koupíte v Česku pod 6 tisíc! Můžete ji ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Candy ProWash 500 je úzká pračka s hloubkou 49 cm a kapacitou 8 kg Má energetickou třídu A, invertorový motor a parní programy Pro členy AlzaPlus+ stojí 5 830 Kč místo původních 8 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sháníte pračku do menšího bytu, ale nechcete slevit z kapacity? Candy BR 28SBL6-S SLIM ProWash 500 má hloubku pouhých 49 cm, přesto pojme až 8 kg prádla. A teď ji na Alze seženete s pořádnou slevou. Úzká, tichá a úsporná Pračka patří do energetické třídy A a díky invertorovému motoru Speed Drive je o 10 % úspornější než jiné modely. K tomu přidejte tichý chod – ideální pro otevřené dispozice nebo noční praní. Po registraci získáte 15 let záruku na motor. Technologie ProActive Wash slibuje odstranění 99 % běžných skvrn i při 30 °C. Nechybí parní programy včetně Hygienický Plus, který za 59 minut zlikviduje bakterie a alergeny. Ovládat ji můžete přes dotykový displej v češtině nebo aplikaci hOn s více než 60 programy. KOUPIT NA ALZE Běžná cena je 8 490 Kč, členové AlzaPlus+ ji teď pořídí za 5 830 Kč. Ušetříte přes 2 600 Kč, takže se vyplatí aktivovat členství i jen na měsíc za 59 Kč – pořád jste v plusu o dva a půl tisíce. Preferujete úzké pračky, nebo vám na rozměrech nezáleží? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá pračka pračka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025