TOPlist

Tahle sluchátka za osm stovek mají na krabičce dotykový displej. Nabízí ANC a voděodolnost IPX6

  • Bezdrátová sluchátka Buxton BTW 9600 s dotykovým displejem na pouzdře se nyní prodávají za 774 Kč
  • Nabízejí aktivní potlačení hluku (ANC), transparentní režim a herní mód s nízkou latencí
  • Celková výdrž baterie dosahuje až 25 hodin a sluchátka disponují voděodolností IPX6

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.12.2025 08:00
Ikona komentáře 0
Buxton BTW 9600 krabicka na pozadi s kourem

Česká značka Buxton loni uvedla na trh bezdrátová sluchátka BTW 9600 Wingate ANC, která zaujmou především nabíjecím pouzdrem s dotykovým displejem. Ten slouží k ovládání hudby, nastavení ekvalizéru nebo třeba jako svítilna. Nyní se tato sluchátka dají pořídit za výrazně nižší cenu než dříve – namísto původních 1 299 Kč za ně zaplatíte pouhých 774 Kč.

Chytré pouzdro s displejem

Hlavním lákadlem Buxton BTW 9600 je právě ono Smart Case. Na jeho dotykové obrazovce najdete indikátor nabití sluchátek i pouzdra, ekvalizér se čtyřmi profily, stopky, zobrazení času a dokonce i svítilnu. Pouzdro umožňuje také vyhledání sluchátek pomocí zvukového signálu, což se hodí, když je někde založíte. Zajímavostí je i funkce dálkové spouště fotoaparátu v telefonu.

Buxton BTW 9600 displej na krabicce moznosti

ANC a transparentní režim

Sluchátka disponují aktivním potlačením hluku (ANC) s hodnotou až 35 dB, které ocení uživatelé v městské dopravě nebo rušné kanceláři. Pro hovory je tu technologie ENC potlačující okolní šum. Pokud naopak potřebujete vnímat okolí, poslouží transparentní režim, který propouští zvuky z prostředí.

CHCI SLUCHÁTKA BUXTON V AKCI

Hráči mobilních her ocení herní mód s nízkou latencí, který minimalizuje zpoždění zvuku oproti obrazu. O zvuk se starají 10mm měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz.

Výdrž a konektivita

Buxton BTW 9600 využívají Bluetooth 5.4 s vysokým dosahem a podporují kodeky AAC a SBC. Celková výdrž s pouzdrem činí až 25 hodin při 75% hlasitosti, respektive 19 hodin se zapnutým ANC. Samotná sluchátka vydrží přehrávat 4,5 hodiny bez ANC nebo 3,5 hodiny s ním.

Buxton BTW 9600 render

Nabíjení pouzdra probíhá přes USB-C a trvá přibližně 1,5 hodiny. Kapacita baterie pouzdra činí 500 mAh, každé sluchátko má pak 35mAh článek. Hmotnost jednoho sluchátka je pouhých 3,8 gramu.

Odolnost a ovládání

Díky certifikaci IPX6 sluchátka odolají dešti i intenzivnímu pocení při sportu. Ovládání probíhá dotykovými gesty přímo na sluchátkách – můžete přepínat skladby, upravovat hlasitost nebo přijímat hovory. Nechybí ani podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant.

Pro koho jsou sluchátka vhodná?

Buxton BTW 9600 cílí především na uživatele, kteří hledají cenově dostupná sluchátka s ANC a nevadí jim určité kompromisy. Za necelých 800 Kč získáte řadu funkcí a vlastností, jež rozhodně oceníte – aktivní potlačení hluku, transparentní režim, herní mód i voděodolnost IPX6.

Displej na pouzdře je zajímavý doplněk, jenž by mohl zaujmout ty, kdo rádi experimentují s gadgety. Prakticky využijete zejména vyhledávač sluchátek a přepínání režimů bez nutnosti sahat po telefonu. Sportovci pak ocení odolnost proti vodě a potu.

KOUPIT BUXTON BTW 9600

Na druhou stranu je třeba počítat s omezeními. Sluchátka podporují pouze kodeky AAC a SBC – chybí aptX nebo LDAC, které by ocenili nároční posluchači. Chipset Jieli patří k levnějším řešením a jeden mikrofon na sluchátko nemusí stačit pro kvalitní hovory v hlučném prostředí. Výdrž s aktivním ANC klesá z 25 na 19 hodin, což je u této technologie běžné.

Pokud hledáte sluchátka pro běžné poslouchání hudby, podcastů nebo sledování videí a nechcete utrácet tisíce korun, Buxton BTW 9600 představují rozumnou volbu. Audiofily nebo zkrátka jakékoliv uživatele s vysokými nároky na kvalitu hovorů však uspokojí spíše dražší modely s pokročilejší výbavou.

Co říkáte na sluchátka s displejem na pouzdře?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024