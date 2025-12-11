Tahle sluchátka za osm stovek mají na krabičce dotykový displej. Nabízí ANC a voděodolnost IPX6 Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová sluchátka Buxton BTW 9600 s dotykovým displejem na pouzdře se nyní prodávají za 774 Kč Nabízejí aktivní potlačení hluku (ANC), transparentní režim a herní mód s nízkou latencí Celková výdrž baterie dosahuje až 25 hodin a sluchátka disponují voděodolností IPX6 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Česká značka Buxton loni uvedla na trh bezdrátová sluchátka BTW 9600 Wingate ANC, která zaujmou především nabíjecím pouzdrem s dotykovým displejem. Ten slouží k ovládání hudby, nastavení ekvalizéru nebo třeba jako svítilna. Nyní se tato sluchátka dají pořídit za výrazně nižší cenu než dříve – namísto původních 1 299 Kč za ně zaplatíte pouhých 774 Kč. Chytré pouzdro s displejem Hlavním lákadlem Buxton BTW 9600 je právě ono Smart Case. Na jeho dotykové obrazovce najdete indikátor nabití sluchátek i pouzdra, ekvalizér se čtyřmi profily, stopky, zobrazení času a dokonce i svítilnu. Pouzdro umožňuje také vyhledání sluchátek pomocí zvukového signálu, což se hodí, když je někde založíte. Zajímavostí je i funkce dálkové spouště fotoaparátu v telefonu. ANC a transparentní režim Sluchátka disponují aktivním potlačením hluku (ANC) s hodnotou až 35 dB, které ocení uživatelé v městské dopravě nebo rušné kanceláři. Pro hovory je tu technologie ENC potlačující okolní šum. Pokud naopak potřebujete vnímat okolí, poslouží transparentní režim, který propouští zvuky z prostředí. CHCI SLUCHÁTKA BUXTON V AKCI Hráči mobilních her ocení herní mód s nízkou latencí, který minimalizuje zpoždění zvuku oproti obrazu. O zvuk se starají 10mm měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz. Výdrž a konektivita Buxton BTW 9600 využívají Bluetooth 5.4 s vysokým dosahem a podporují kodeky AAC a SBC. Celková výdrž s pouzdrem činí až 25 hodin při 75% hlasitosti, respektive 19 hodin se zapnutým ANC. Samotná sluchátka vydrží přehrávat 4,5 hodiny bez ANC nebo 3,5 hodiny s ním. Nabíjení pouzdra probíhá přes USB-C a trvá přibližně 1,5 hodiny. Kapacita baterie pouzdra činí 500 mAh, každé sluchátko má pak 35mAh článek. Hmotnost jednoho sluchátka je pouhých 3,8 gramu. Odolnost a ovládání Díky certifikaci IPX6 sluchátka odolají dešti i intenzivnímu pocení při sportu. Ovládání probíhá dotykovými gesty přímo na sluchátkách – můžete přepínat skladby, upravovat hlasitost nebo přijímat hovory. Nechybí ani podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant. Pro koho jsou sluchátka vhodná? Buxton BTW 9600 cílí především na uživatele, kteří hledají cenově dostupná sluchátka s ANC a nevadí jim určité kompromisy. Za necelých 800 Kč získáte řadu funkcí a vlastností, jež rozhodně oceníte – aktivní potlačení hluku, transparentní režim, herní mód i voděodolnost IPX6. Displej na pouzdře je zajímavý doplněk, jenž by mohl zaujmout ty, kdo rádi experimentují s gadgety. Prakticky využijete zejména vyhledávač sluchátek a přepínání režimů bez nutnosti sahat po telefonu. Sportovci pak ocení odolnost proti vodě a potu. KOUPIT BUXTON BTW 9600 Na druhou stranu je třeba počítat s omezeními. Sluchátka podporují pouze kodeky AAC a SBC – chybí aptX nebo LDAC, které by ocenili nároční posluchači. Chipset Jieli patří k levnějším řešením a jeden mikrofon na sluchátko nemusí stačit pro kvalitní hovory v hlučném prostředí. Výdrž s aktivním ANC klesá z 25 na 19 hodin, což je u této technologie běžné. Pokud hledáte sluchátka pro běžné poslouchání hudby, podcastů nebo sledování videí a nechcete utrácet tisíce korun, Buxton BTW 9600 představují rozumnou volbu. Audiofily nebo zkrátka jakékoliv uživatele s vysokými nároky na kvalitu hovorů však uspokojí spíše dražší modely s pokročilejší výbavou. Co říkáte na sluchátka s displejem na pouzdře? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka česko Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024