Chytrá myčka Bosch zlevnila pod 10 tisíc! Můžete ji ovládat skrz mobilní aplikaci

  • Bosch SMS4EVI00E je volně stojící myčka s kapacitou 14 sad a ovládáním přes aplikaci
  • Podporuje Home Connect a hlasové ovládání přes Amazon Alexa
  • Pro členy AlzaPlus+ stojí 9 992 Kč místo původních 14 990 Kč

Jakub Kárník
24.1.2026 14:00
bosch mycka jpg

Myčka nádobí nemusí být hloupý spotřebič. Bosch SMS4EVI00E se připojí k Wi-Fi a ovládáte ji z telefonu – spuštění programu, notifikace po domytí, vzdálená diagnostika. A teď je s třetinovou slevou.

Chytrá myčka s Home Connect

Přes aplikaci Home Connect nastavíte mycí program odkudkoli, dostanete doporučení pro typ nádobí nebo sledujete počítadlo tablet. Myčka je kompatibilní s Amazon Alexa – takže ji můžete zapnout jen hlasem. Funkce EfficientDry po domytí automaticky pootevře dvířka, takže nádobí doschne bez utírání.

Kapacita je 14 sad nádobí, hlučnost pouhých 43 dB. Energetická třída je typu C a spotřeba činí 9 litrů vody na cyklus v programu Eco. Součástí je AquaStop s doživotní zárukou proti škodám vodou a při nákupu na Alze získáte 5 let záruky navíc.

Co říkají uživatelé

Recenze na Alze chválí tichý chod, prostornost a kvalitu mytí. Drobné výtky míří na příborovou zásuvku, která se občas zasekává při vysouvání, a na větší mezery v dolním koši.

Myčka se loni začala prodávat za 14 990 Kč, později klesla na 12 490 Kč a teď ji členové AlzaPlus+ pořídí za 9 992 Kč. Ušetříte 5 tisíc – i kdybyste členství aktivovali jen na měsíc za 59 Kč, pořád jste v obrovském plusu.

Ovládáte své spotřebiče přes aplikaci, nebo preferujete klasická tlačítka?

