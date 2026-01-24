Chytrá myčka Bosch zlevnila pod 10 tisíc! Můžete ji ovládat skrz mobilní aplikaci Hlavní stránka Zprávičky Bosch SMS4EVI00E je volně stojící myčka s kapacitou 14 sad a ovládáním přes aplikaci Podporuje Home Connect a hlasové ovládání přes Amazon Alexa Pro členy AlzaPlus+ stojí 9 992 Kč místo původních 14 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Myčka nádobí nemusí být hloupý spotřebič. Bosch SMS4EVI00E se připojí k Wi-Fi a ovládáte ji z telefonu – spuštění programu, notifikace po domytí, vzdálená diagnostika. A teď je s třetinovou slevou. Chytrá myčka s Home Connect Přes aplikaci Home Connect nastavíte mycí program odkudkoli, dostanete doporučení pro typ nádobí nebo sledujete počítadlo tablet. Myčka je kompatibilní s Amazon Alexa – takže ji můžete zapnout jen hlasem. Funkce EfficientDry po domytí automaticky pootevře dvířka, takže nádobí doschne bez utírání. Kapacita je 14 sad nádobí, hlučnost pouhých 43 dB. Energetická třída je typu C a spotřeba činí 9 litrů vody na cyklus v programu Eco. Součástí je AquaStop s doživotní zárukou proti škodám vodou a při nákupu na Alze získáte 5 let záruky navíc. KOUPIT NA ALZE Co říkají uživatelé Recenze na Alze chválí tichý chod, prostornost a kvalitu mytí. Drobné výtky míří na příborovou zásuvku, která se občas zasekává při vysouvání, a na větší mezery v dolním koši. Myčka se loni začala prodávat za 14 990 Kč, později klesla na 12 490 Kč a teď ji členové AlzaPlus+ pořídí za 9 992 Kč. Ušetříte 5 tisíc – i kdybyste členství aktivovali jen na měsíc za 59 Kč, pořád jste v obrovském plusu. Ovládáte své spotřebiče přes aplikaci, nebo preferujete klasická tlačítka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bosch myčka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025