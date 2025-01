Instagram má novou konkurenci. Aplikace Flashes přidělá Zuckerbergovi vrásky na čele

Reklama

Ještě donedávna lidé neměli příliš na výběr – pokud chtěli využívat sociální sítě, museli si vybrat jednu z těch největších. Facebook, Instagram nebo X ale začínají bojovat s čím dál větší konkurencí v podobě nezávislých a decentralizovaných sítí. V poslední době zaujala třeba sociální síť Bluesky. A nyní k ní přibude obdoba Instagramu s názvem Flashes.

Obě tyto sítě, tedy Bluesky a Flashes, přitom používají otevřený protokol AT Protocol a jsou tedy doslova otevřené. A není náhodou, že spolu budou i propojené. Zatímco Bluesky funguje podobně jako Facebook, Flashes zase bude novou konkurencí pro Instagram. A Mark Zuckerberg, jakožto majitel obou z nich, by na to mohl doplatit odlivem uživatelů ke konkurenci.

Bluesky rychle roste

V posledních měsících začali na Bluesky hromadně přecházet uživatelé jak z Facebooku, tak z Muskovy sítě X (dříve Twitter). V září měla už přes 9 milionů uživatelů, v prosinci se hovořilo dokonce o 22 milionech. A přidání sítě zaměřené na fotografie a videa může odliv uživatelů od technologických gigantů ještě umocnit.

Pokud byste si Flashes stáhli a spustili, rázem budete mít pocit, že jde o kopii Instagramu. Její vývojář Sebastian Vogelsang nicméně tvrdí, že tak to vůbec není a že se známými platformami pouze inspiroval. Uživatelé si napříč Bluesky a Flashes budou moci posílat zprávy a jejich vizuální obsah sdílený na Flashes se bude zobrazovat na časové ose Bluesky.

Síť půjde během pár týdnů do beta testování, přibýt do ní mají i různé prémiové funkce. A výhodou bude, že případné předplatné se bude vztahovat jak na Bluesky, tak i na Flashes.

Jaké sociální sítě upřednostňujete?

Zdroj: TechCrunch, Bluesky