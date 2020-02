Nová venkovní kamera Kami vydrží na baterii půl roku. A vůbec není drahá

Společnost Yi Technology, kterou založilo, provozovalo a nakonec jako samostatnou značku pustilo do světa čínské Xiaomi, přichází na trh s novou bezpečnostní kamerou. Bezdrátová a baterií poháněná kamera Kami doplňuje stejnojmennou řadu zabezpečovacích elektronických produktů ze segmentu smart home. Mezi dalšími variantami vlastně tato jediná chyběla. Kamery této značky jsou doposud k dostání ve verzích vnitřní drátová, vnitřní bezdrátová a venkovní drátová. Teď k nim tedy přibývá poslední dílek skládačky – bezdrátová venkovní kamera Kami na baterie. Její nejzajímavější vlastností je bezpochyby to, že vydrží namontovaná v exteriéru sloužit na jedno nabití až půl roku.

Z dalších významných parametrů můžeme zmínit třeba možnost připojení přes direct WiFi v pásmu 2.4 GHz. Exteriérový hlídač domu či bytu tak nepotřebuje pro spojení s telefonem či jiným sledovacím zařízením žádného prostředníka, například hub. O jednoduchou komunikaci se postará aplikace Kami Home. Za samozřejmost se pak dá považovat certifikace IP65, která potvrzuje odolnost proti deštivému počasí.

Introducing the Kami Wire-Free Outdoor Home Security Camera!

Bezdrátová venkovní kamera Kami má trochu překvapivě odnímatelné baterie. Jde o čtyři vysokokapacitní “tužkové” 18650 články, které se nabíjejí v dodávané nabíječce. Po obrazové stránce zařízení poskytuje záznam ve FullHD kvalitě (1920 x 1080 px) při 20 snímcích za sekundu. To je pro bezpečnostní kameru více než dostačující. Noční režim je samozřejmostí.

Co se týká ceny, tak na tu se dá pohlížet ze dvou stran. Samotná kamera stojí 90 dolarů, tedy asi 2100 Kč. S touto cenou je trochu levnější než podobná konkurence. U tohoto základu je ovšem potřeba počítat s tím, že sama o sobě zvládá nahrávat jen na vloženou SD kartu (maximálně 64 GB). Pokud budete chtít procházet starší záznamy na cloudu, jeho roční tarif vyjde na tři a půl tisíce. To je naopak trochu dražší než u jiných konkurentů. Je to jako přemýšlet o koupi levné tiskárny s drahými tonery. Záleží na tom, jak ji chcete využít.

Xiaomi prodává levnou LED žárovku s bluetooth a hlasovým ovládáním čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Zaujala vás bezdrátová venkovní kamera Kami na baterie?

Zdroj: yitechnology.com, apolice