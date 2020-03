Oficiálně: Huawei a Honor zařízení vhodná pro EMUI 10.1 a Magic UI 3.1

Společně s představením vlajkové řady telefonů P40 a nových mobilů Honor jsme se dočkali nové verze nadstaveb EUMI 10.1 a Magic UI 3.1. Mezitím internetem koloval seznam zařízení těchto značek, která by měla toto poslední vydání získat také. Firma Huawei teď spekulace rozsekla a zveřejnila oficiální soupis modelů, do kterých bude možné během několika málo dní možné stáhnout betaverze EUMI 10.1 a Magic UI 3.1. Kompletní výčet přikládáme níže. O zajímavých věcech, které jsou v novějších systémech dostupné, jsme již psali i se zmíněným teoretickým seznamem. Ten teď byl tedy upřesněn přímo výrobcem. Beta update na EMUI 10.1 a Magic UI 3.1 by měl vycházet v období od 31. března do 6. dubna.

Update na EMUI 10.1

Huawei Mate Xs 5G

Huawei Mate X 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 RS

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Honor 9X

Honor 9X PRO

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 8.4″

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Huawei MediaPad M6 10.8″

Update na Magic UI 3.1

Honor V30

Honor V30 PRO

Honor 20

Honor 20 PRO

Honor V20

Honor Magic 2

