Chytrá mobilní klimatizace BEKO vypadá parádně a zchladí rychle domácnost. Teď je za snesitelnou cenu Hlavní stránka Zprávičky Beko BP1125C je mobilní klimatizace s chladicím výkonem 3,5 kW (11 942 BTU), Wi-Fi ovládáním přes appku, odvlhčováním a uchladí místnost až 30 m² Na Alze teď vyjde na 13 490 Kč — to je aktuálně nejnižší cena v ČR, oficiální e-shop Beko ji má za 15 490 Kč Česko zažívá tropická vedra blížící se ke 40 °C a kvůli horku se ruší festivaly i dostihy — poptávka po chlazení teď raketově roste a slevy nečekejte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Česko se právě peče. Teploty atakují čtyřicítku, pořadatelé ruší festivaly i dostihy kvůli zdravotním rizikům a doma se z bytů pod střechou stávají trouby. V takové situaci řešíte jediné — jak rychle srazit teplotu, a kde to pořídit nejlevněji. Mobilní klimatizace Beko BP1125C teď na Alze stojí 13 490 Kč, což je momentálně nejlepší cena na českém trhu — přímo u výrobce zaplatíte o dva tisíce víc. Před nákupem se hodí ověřit aktuální dostupnost v detailu na Alze, protože v těchhle podmínkách se klimatizace vyprodávají ze dne na den. CHCI KLIMATIZACI ZA NEJLEPŠÍ CENU Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud nemůžete vrtat do zdi a potřebujete rychle a spolehlivě srazit teplotu v místnosti až 30 m².⚠️ Zvažte, že je hlučná (jako všechny mobilní klimy), váží 28,5 kg a výfuková hadice je krátká a se slabšími závity.💡 Za 13 490 Kč je to teď nejlevnější nabídka v ČR na model, který reálně chladí — žádná sleva, ale poctivá cena. Proč ji řešit zrovna teď Logika je u letní klimatizace jiná než u většiny elektroniky. Loni se Beko BP1125C krátce prodávala i za 9 490 Kč, dnes stojí 13 490 Kč — ano, je dražší. Jenže to je cena sezony, kdy v plné vlně veder poptávka letí nahoru a slevy mizí napříč trhem. Kdo si počká na výrazný výprodej, koupí ji levně nejdřív na podzim, jenže to už horka skončí a klima si rok poleží v krabici. Když ji potřebujete teď, je důležité jediné: kde je nejlevnější. A to je momentálně právě tady, o 2 000 Kč pod cenou výrobce. Klíčové parametry Číslo, na kterém záleží nejvíc, je chladicí výkon 3,5 kW (11 942 BTU). V praxi to znamená, že při slušně zatažené a izolované místnosti spolehlivě zchladí i větší obývák nebo podkroví do 30 m² — majitelé to potvrzují, pokoj v podkroví srazí na příjemnou teplotu rychle. Je to monoblok s jednou hadicí, takže odpadá montáž do zdi; horký vzduch jen vyvedete oknem. Energetická třída je A a spotřeba kolem 1,4 kWh za hodinu chlazení. Z chytrých funkcí potěší Wi-Fi a appka HomeDirect (zvládá ji i Google Home, což výrobce kupodivu skoro neuvádí), režim odvlhčování, časovač a noční režim. Příjemný detail je automatický restart po výpadku proudu — po obnovení napájení naskočí v původním nastavení. Jeden háček k appce: ovládat klimu nejde z dálky mimo domov, funguje jen na stejné Wi-Fi, takže si ji před příchodem domů na dálku nezapnete. KOUPIT ZA 13 490 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Na Alze má klimatizace 4,4 z 5 od 26 zákazníků a 85 % doporučení, reklamovanost je nízká (1,4 %). Na čem se majitelé shodnou bez výjimky: chladí rychle a opravdu pomůže, a navíc je nezvykle hezká — víc lidí píše, že vypnutá působí jako bytový doplněk, ne jako plastová bedna. Oceňují i kolečka a kompletní okenní sadu v balení. Teď to, co musíte vědět předem, protože se to opakuje skoro v každé recenzi. Je hlučná — to ale platí o všech mobilních klimatizacích, je to kompresor v místnosti, ne vada konkrétního modelu. Většině lidí konstantní zvuk nevadí a dá se u něj spát i koukat na televizi, jeden majitel ji ale z bytu vrátil kvůli vibracím do podlahy. Druhá opakovaná výtka je hmotnost 28,5 kg, takže stěhování do patra po schodech je dřina. A do třetice krátká výfuková hadice se slabšími závity — pár lidí si muselo s uchycením pohrát. Nic z toho není překvapení u tohoto typu zařízení, ale je férové to říct. CHCI UŠETŘIT 2 000 KČ OPROTI VÝROBCI Kdy to smysl nedává Pokud máte možnost nainstalovat klasickou nástěnnou (split) klimatizaci a vyhovuje vám vrtání do zdi, jděte do ní — bude tišší, úspornější a komfortnější, mobilní klima je vždycky kompromis. Stejně tak pokud jste extrémně citliví na hluk a chcete chladit ložnici k tichému spánku, dobře zvažte, jestli vám konstantní šum kompresoru nebude vadit. A kdo čeká, že přes appku zapne klimu cestou z práce, bude zklamaný — vzdálené ovládání tu nefunguje. Pro každého, kdo nemůže vrtat a potřebuje v parnu reálně srazit teplotu, je to ale rozumná volba za nejlepší aktuální cenu. Jakou mobilní klimatizaci používáte vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Klimatizace slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025