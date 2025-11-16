Krásná sluchátka Bang & Olufsen BeoPlay HX ve velké akci! Mají skvělý zvuk a dlouhou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Bang & Olufsen Beoplay HX jsou v Black Friday za 9 790 Kč, původně 14 990 Kč Prémiové zpracování (jehněčí kůže, hliník), 40 hodin výdrže, ale průměrné ANC Za podobnou cenu seženete Sony WH-1000XM6 s lepším potlačením hluku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Black Friday nabídka shazuje cenu Bang & Olufsen Beoplay HX z 14 990 Kč na 9 790 Kč. To je sleva pět tisíc na prémiová over-ear sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC), 40 hodinami výdrže a materiály jako jehněčí kůže a hliník. Jenže za podobnou cenu seženete Sony WH-1000XM6, která mají lepší ANC a jsou technologicky vyspělejší. Otázka zní: platíte za kvalitu, nebo za značku? Co za 10 tisíc dostanete Beoplay HX jsou over-ear sluchátka s uzavřenou konstrukcí, což znamená, že vás izolují od okolí. Mají 40mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 22 000 Hz a citlivostí 95 dB. Impedance 24 Ω znamená, že je můžete použít s telefonem i bez externího zesilovače. Připojení je přes Bluetooth 5.1 s podporou aptX Adaptive, což zajišťuje stabilní spojení a kvalitní streaming. Pokud chcete kabelové připojení, máte k dispozici 3,5mm jack. Výdrž baterie je až 40 hodin s Bluetooth a 35 hodin s aktivním ANC – to je výborný výsledek. Materiály jsou na úrovni luxusních produktů: jehněčí kůže na náušnících, eloxovaný hliník, paměťová pěna. Sluchátka váží 285 gramů, což je lehčí než většina konkurence. V balení najdete ochranné pouzdro, USB-C nabíjecí kabel a 3,5mm audio kabel. Zvuk je dobrý, ale ne zázračný Zahraniční recenzenti chválí živý, detailní zvuk s mírně teplým charakterem. Basy jsou pevné, ale ne přehnané, výšky čisté bez ostrosti, středové frekvence přesné. Sluchátka zvládají dynamiku a prostorovost, což oceníte u orchestrální hudby nebo kvalitních nahrávek. Aplikace Bang & Olufsen App umožňuje přizpůsobit ekvalizér přes grafické rozhraní BeoSonic. Můžete si nastavit vlastní zvukový profil nebo použít předvolby. Problém? Aplikace je estetická, ale funkčně chudá – uživatelé v recenzích na Alze si stěžují, že je plná reklam a nabízí málo praktických nastavení. ANC je průměr, ne špička Aktivní potlačení hluku u Beoplay HX je adaptivní – sluchátka přizpůsobují úroveň ANC prostředí. Máte k dispozici čtyři mikrofony pro potlačování šumu a čtyři pro hovory. V praxi to funguje solidně, ale recenzenti jasně říkají: není to na úrovni Sony WH-1000XM5/XM6 nebo Bose QuietComfort Ultra. Uživatelé na Alze potvrzují: „ANC je OK, ale sluchátka propouštějí zvuk ven – okolí slyší, co přehráváte." To je problém, pokud potřebujete skutečnou izolaci třeba v letadle nebo otevřené kanceláři. Režim Transparency (průhlednost) umožňuje slyšet okolí, aniž byste sundali sluchátka – to je užitečné na letišti nebo ve městě. Pohodlí a ovládání Sluchátka jsou pohodlná i při dlouhém nošení díky jehněčí kůži a paměťové pěně. Čelenka má centrální odlehčení snižující tlak, což oceníte při celodenním poslechu. Ale jsou i stížnosti: „Těžké, potí se uši v nich." Dotykové ovládání na pravé mušli je problém. Recenzenti na Alze píšou: „Velmi nekomfortní dotykové ovládání – musíte precizně hledat kam sáhnout, jak poklepat, aby sluchátka reagovala." Když srovnávají s Bose NC 700, dotykové ovládání je výrazně horší. Na levé mušli máte tlačítko pro cyklování mezi ANC režimy (zapnuto/vypnuto/transparency) a tlačítko pro hlasového asistenta. Fyzická tlačítka fungují lépe než dotykové plochy. Pro koho mají smysl Za 9 790 Kč jsou Beoplay HX slušná nabídka, ale ne zázrak. Původní cena 14 990 Kč byla přehnaná – za ty peníze dostanete luxusní design, ale technologicky nejsou o moc lepší než Sony za stejnou cenu. Pokud vám jde o zvuk a ANC, Sony XM6 jsou lepší volba. Pokud vám jde o materiály a značku, B&O mají smysl. Jen si to rozmyslete – platíte za kvalitu, nebo za logo? Kupujete sluchátka kvůli zvuku, nebo designu? Zdroj: Alza.cz 