Bang Olufsen Beolit 20 spadl z 16 tisíc na 9 990 Kč. Nabízí 70W zvuk, Qi nabíjení a design, který nestárne Bang & Olufsen Beolit 20 je přenosný Bluetooth reproduktor s výkonem 70 W a True 360° zvukem Na Alze stojí 9 990 Kč – v nedávné době stál 16 490 Kč, původní cena při uvedení byla 13 490 Kč Zaujme integrovaná Qi bezdrátová nabíječka pro telefon, výdrž až 8 hodin (37 h na nižší hlasitost) Jakub Kárník Publikováno: 16.3.2026 18:00 Bang & Olufsen za cenu, za kterou se běžně prodává střední třída. Beolit 20 aktuálně na Alze stojí 9 990 Kč – to je jedna z nejlepších cen, za kterou se tento reproduktor kdy prodával, a výrazně pod jeho původní i zvýšenou cenou. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte přenosný reproduktor s prémiovou kvalitou zvuku na domácí poslech, terasu nebo menší párty – a záleží vám na zvuku víc než na odolnosti.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete outdoorový reprák do deště a prachu – Beolit 20 nemá IP certifikaci. Bluetooth je starší verze 4.2 a chybí Wi-Fi.💡 Za 9 990 Kč dostanete 70W reproduktor s 360° zvukem, Qi nabíjením, prémiovou konstrukcí a zvukem, který ozvučí i větší místnost. Jak zní a proč je jiný než JBL Beolit 20 hraje zásadně jinak než běžné outdoorové repráky. Tam, kde JBL nebo podobné značky sází na co nejhlasitější basy, Beolit 20 nabízí čistý, vyvážený zvuk s přirozenými basy, detailními výškami a prostorovým podáním na 360°. Uživatelé na Alze opakovaně popisují, že při poslechu máte pocit, jako byste byli ve stejné místnosti se živým zdrojem. Frekvenční rozsah 37–20 000 Hz a 70W výkon bez problémů ozvučí i místnost 7 × 6 metrů. Perforovaný hliníkový plášť propouští o 45 % víc zvuku než předchozí generace. Na horní straně je Qi bezdrátová nabíjecí podložka – položíte telefon a nabíjí se, zatímco vy posloucháte. Dva Beolity 20 (nebo kombinace s Beolit 17) lze spárovat do stereo sestavy. Zvuk se dá doladit v aplikaci B&O, ale pozor – úpravy ekvalizéru fungují jen přes Bluetooth, ne přes AUX. Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor Uživatelé se shodují na jednom: zvuk. Opakovaně ho popisují jako nejlepší, co z tak kompaktního reproduktoru slyšeli. Jeden recenzent porovnával s Harman Citation 200 a Bose Soundlink a B&O vyhrál na čistotu podání. Konstrukce z hliníku a kůže vypadá prémiově i po letech. Ze slabin: Bluetooth 4.2 – funguje spolehlivě, ale chybí novější kodeky jako aptX nebo LDAC (podporuje AAC a SBC). Žádná Wi-Fi, žádný AirPlay. Aplikace B&O není nejintuitivnější. Jeden uživatel upozorňuje, že pro metal a žánry s agresivní basovou linkou může zvuk v nízkých tónech nepříjemně hučet. A výdrž 8 hodin na plný výkon je slušná, ale ne rekordní. Verdikt Bang & Olufsen Beolit 20 za 9 990 Kč je příležitost pořídit si prémiový reproduktor za cenu střední třídy. Zvuk, materiály a design jsou v jiné lize než to, co za podobnou cenu nabízí masovější značky. Není to outdoorový reprák na pláž – je to domácí a zahradní reproduktor pro lidi, kteří chtějí opravdu poslouchat hudbu, ne ji jen mít jako kulisu. Jaký reproduktor máte doma? Záleží vám víc na zvuku, nebo na odolnosti?