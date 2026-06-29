Prémiový reproduktor Bang Olufsen Beolit 20 koupíte o skoro 6 tisíc levněji. Zaujme zpracováním a super hodnocením Hlavní stránka Zprávičky Bang & Olufsen Beolit 20 je přenosný reproduktor s True 360° zvukem, výkonem 70 W a tělem z eloxovaného hliníku a kůže S členstvím AlzaPlus+ vyjde na 10 617 Kč místo 12 490 Kč (a původních 16 490 Kč) Má integrovanou Qi nabíječku na telefon na horní straně a Bang & Olufsen na něj dává 3 roky záruky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Reproduktory Bang & Olufsen se málokdy dostanou výrazně pod cenovku, za kterou se prodávají. Beolit 20 teď spadl z 16 490 Kč na 12 490 Kč a s členstvím AlzaPlus+ ho pořídíte za 10 617 Kč. Nabízí 70W výkon, špičkový 360° zvuk a prémiově zpracované tělo. Kvalitu navíc dokládá vysokým uživatelským hodnocením. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompaktní přenosný reproduktor s prémiovým čistým zvukem a designem a využijete slevu.⚠️ Zvažte, že má jen Bluetooth 4.2 bez Wi-Fi a ekvalizér nastavíte pouze přes aplikaci a jen po Bluetooth, ne přes 3,5mm jack.💡 Za 10 617 Kč s AlzaPlus+ dostanete prémii Bang & Olufsen výrazně levněji, ale jde o starší generaci. Proč je tenhle reproduktor zajímavý Hlavní devíza je kombinace zvuku, materiálů a designu, kterou jinde za podobné peníze nenajdete. Reproduktor Beolit 20 nabízí True 360° zvuk, který hraje do všech stran, výkon 70 W a tělo z eloxovaného hliníku, polymeru a kůže. Recenzenti opakovaně vyzdvihují, že jde o jeden z nejčistších přenosných reproduktorů, který předčí i populární konkurenci od JBL nebo Bose v čistotě podání. Sleva z 16 490 na 10 617 Kč s AlzaPlus+ tuhle prémii zpřístupňuje za mnohem příznivější částku. Druhý důvod k pozornosti je praktická Qi nabíječka přímo na reproduktoru. Telefon položíte na horní stranu a nabíjíte ho bezdrátově i během přehrávání hudby — elegantní řešení, které u konkurence běžně chybí. Bonusem je i možnost spárovat dva kusy do sterea. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Reproduktor má frekvenční rozsah 37 až 20 000 Hz, takže navzdory kompaktním rozměrům nabízí překvapivě plný basový základ. Připojení obstarává Bluetooth 4.2 s podporou kodeků AAC a SBC, k dispozici je i 3,5mm jack. Výdrž baterie je až 8 hodin na jedno nabití, při nižší hlasitosti až 37 hodin, a dobíjí se přes přiložený USB-C kabel. O stavu baterie informuje LED indikace. Je férové říct, že Bluetooth 4.2 je dnes starší standard a reproduktor nemá Wi-Fi ani multiroom — Beolit 20 je čtvrtá generace uvedená v roce 2020, takže po stránce konektivity nečekejte nejnovější výbavu. Pro běžné bezdrátové přehrávání z telefonu to ale plně stačí. KOUPIT S ALZAPLUS+ ZA 10 617 KČ Zvuk, materiály a design Tady reproduktor exceluje. True 360° zvuk se šíří rovnoměrně do celé místnosti, takže nemusíte sedět přesně před ním. Recenzenti popisují podání jako čisté, vyvážené a téměř studiové — a to i ve větších místnostech. Perforovaný kryt navíc oproti předchozí generaci propouští zvuk lépe až o 45 %. Zpracování z eloxovaného hliníku a koženého poutka působí prémiově a zároveň je reproduktor lehký a snadno přenosný, takže ho vezmete na terasu i na chatu. Drobné upřesnění ke zvuku: pár uživatelů zmiňuje, že u velmi basově náročných žánrů (například metal) může reproduktor v nejnižších tónech ztrácet preciznost. Pro většinu hudby, podcastů a běžný poslech ale jde o špičkový přenosný zvuk, který si chválí drtivá většina recenzentů. Co je AlzaPlus+ a jak funguje ta sleva Cena 10 617 Kč je členská cena programu AlzaPlus+. Jde o placené členství za 299 Kč ročně (25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně, jehož hlavní výhodou je doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst bez minimální hodnoty objednávky a exkluzivní členské slevy na vybrané zboží — kam patří i tenhle reproduktor. Členství můžete kdykoliv zdarma zrušit. U tohohle nákupu je hezké, že se sčítají dvě slevy: běžná cena už klesla z 16 490 na 12 490 Kč, a členská sleva 15 % srazí cenu o dalších 1 873 Kč na 10 617 Kč. Celkově tak oproti původní ceně ušetříte 5 873 Kč, přičemž roční členství stojí jen 299 Kč — úspora na jediném reproduktoru ho tedy pokryje mnohonásobně a doručení zdarma využijete i u dalších nákupů. PODÍVAT SE NA REPRODUKTOR Co říkají uživatelé Na Alze má reproduktor hodnocení 4,7 z 5 z 37 hodnocení a 89 % zákazníků ho doporučuje. Naprosto dominantní pochvalou je kvalita a čistota zvuku — recenzenti ji popisují slovy jako „úžasná“ a „téměř studiová“ a několik z nich Beolit 20 vybralo právě po porovnání s JBL, Bose nebo Apple HomePodem kvůli čistšímu a vyváženějšímu podání. Chválí se i design, zpracování, výdrž a bezdrátové nabíjení telefonu. Kritika je ale konkrétní a stojí za pozornost. Opakovaně zaznívá, že výšky a basy lze nastavit jen v aplikaci a jen při Bluetooth připojení — přes 3,5mm jack hraje reproduktor v továrním ladění a měnit ho nejde. K tomu část uživatelů hodnotí samotnou aplikaci jako slabou. Vzhledem k ceně se také objevují názory, že za tu částku by někdo čekal víc, a reklamovanost je tu 3,23 %, tedy o něco vyšší než u některých konkurentů. VYUŽÍT SLEVU S ALZAPLUS+ Na co si dát pozor Nejdůležitější praktická věc je omezení ekvalizéru. Pokud chcete doladit basy a výšky podle sebe, jde to jen přes mobilní aplikaci a pouze při Bluetooth připojení — při poslechu přes 3,5mm jack jste odkázáni na tovární ladění. Navíc abyste si vlastní nastavení udrželi, musíte zůstat připojení v aplikaci, což vybíjí baterii telefonu. Na samotném reproduktoru EQ nenastavíte. Dál počítejte s konektivitou starší generace: Bluetooth 4.2 bez Wi-Fi, AirPlay nebo multiroomu a bez kodeku aptX. Výdrž 8 hodin je na tuhle třídu spíš průměrná (i když při tišším poslechu vydrží výrazně déle), a baterie je brána jako spotřební díl s kratším krytím než tříletá záruka na produkt. Kdo chce chytrý reproduktor s hlasovým asistentem nebo síťovým streamováním, tady ho nenajde. Kdy to smysl nedává Pokud chcete chytrý reproduktor s Wi-Fi, hlasovým asistentem nebo multiroomem, Beolit 20 vás zklame — sází na čistý zvuk a design, ne na síťové funkce. Stejně tak pokud posloucháte hlavně přes kabel a chcete si ladit zvuk, narazíte na omezení EQ. A kdo hledá co nejvíc decibelů a basů na párty za co nejméně peněz, najde levnější a hlasitější alternativy. Pro náročného posluchače, který ocení prémiový čistý zvuk, design a přenosnost, je ale cena 10 617 Kč s AlzaPlus+ velmi dobrá příležitost. Verdikt: pro koho se to vyplatí Bang & Olufsen Beolit 20 je prémiový přenosný reproduktor pro milovníky čistého zvuku a krásného designu, který se teď díky dvojité slevě dostal z 16 490 na 10 617 Kč s AlzaPlus+. Za tu cenu nabízí True 360° zvuk, kvalitní materiály, Qi nabíjení telefonu a tříletou záruku. Hlavní rezervy jsou starší Bluetooth 4.2 bez Wi-Fi, omezený ekvalizér jen přes aplikaci a slabší aplikace. Komu jde primárně o zvuk a design a tyhle limity mu nevadí, ten dostává kus prémie Bang & Olufsen za výrazně příznivější cenu než obvykle. CHCI REPRODUKTOR ZA 10 617 KČ S ALZAPLUS+ Připlatili byste si u reproduktoru za prémiový zvuk a design, nebo vám stačí dostupnější značka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce reproduktor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024