Původní Baldur’s Gate je s námi již od roku 1998, tedy celých 22 let. Ten, kdo se alespoň okrajově zajímá o hry tento název zná a hru alespoň někdy viděl. Nyní si můžete stáhnout speciální edici Baldur’s Gate Enhanced Edition na Android se zajímavou slevou. Celá hra navíc nabízí českou lokalizaci, což nebývá úplně zvykem. Pokud tedy máte dostatečně velký telefon či tablet, můžete se zavrtat do postele a užívat si nostalgii plnými doušky.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition na Android ve slevě

Baldur’s Gate: Enhanced Edition obsahuje původní 60hodinový příběh a také další rozšíření. Nechybí samozřejmě Tales of the Sword Coast, kde budeme zkoumat Durlagovu věž i další lokace z tohoto datadisku. Nechybí samozřejmě ani Černé jámy. Posledním datadisk Ztracení bratři nás pak zavede k mnichovi Sluneční duše, Rasaadu yn Bashirovi, který v Mračných vrších pátra po svém bratrovi.

Skvělé navíc je, že oproti původní verzi je zde mnoho vylepšení. Hra podporuje vysoké rozlišení, takže nehrozí žádný rozmazaný text, má lehce vylepšené rozhraní, které je upravené pro telefony a nabízí také dynamické zoomování. Hra normálně stojí 279,99 Kč, přičemž bude ještě pár dní ve slevě za 139,99 Kč. To je za takovou porci zábavy, které navíc porozumí i neangličtináři skvělá cena. Tak co, jdete do toho?

Hráli jste někdy Baldur’s Gate?

Zdroj: Google Play