Ideální doplněk do chytré domácnosti? Zigbee senzor teploty a vlhkosti AVATTO teď stojí jen 454 Kč

Senzor AVATTO Zigbee Smart Humidity & Temperature Sensor nyní na Alze stojí pouhých 454 Kč. Oproti původní ceně 699 Kč jde o úsporu téměř 250 korun, v prosinci se prodával za 489 Kč. Senzor nabízí Zigbee 3.0, E-ink displej a integraci s Amazon Alexa i Google Assistant.

Adam Kurfürst
Publikováno: 19.1.2026 14:00

Budování chytré domácnosti nemusí stát majlant, zvlášť když se člověk dokáže trefit do správného výprodeje. Senzor teploty a vlhkosti od čínské značky AVATTO nyní na Alze klesl na 454 Kč, což představuje zatím nejnižší cenu tohoto produktu. V prosinci se přitom prodával za 489 Kč a jeho původní cenovka činila 699 Kč.

Kompaktní senzor s E-ink displejem

AVATTO Zigbee Smart Humidity & Temperature Sensor disponuje E-ink displejem, který zobrazuje aktuální hodnoty teploty a vlhkosti. Rozsah měření teploty se pohybuje od -9,9 °C do 60 °C s přesností ±1 °C, zatímco vlhkost senzor měří až do 99,9 % s přesností ±5 %. Pro běžné domácí použití jsou tyto hodnoty zcela dostačující.

Senzor komunikuje prostřednictvím protokolu Zigbee 3.0, což znamená, že pro jeho fungování potřebujete kompatibilní Zigbee bránu. Bez ní jej nelze propojit s WiFi sítí ani ovládat vzdáleně. Na druhou stranu právě Zigbee zajišťuje stabilní připojení a nízkou spotřebu energie – senzor napájí jediná baterie CR2430 (ta však není součástí balení).

Automatizace a hlasové ovládání

Po propojení s bránou získáte přístup k datům přes aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life. Senzor je rovněž kompatibilní s platformami Home Assistant a Zigbee2MQTT, což ocení pokročilejší uživatelé s vlastním smart home systémem. Nechybí ani podpora hlasových asistentů Amazon Alexa a Google Assistant.

Zajímavou funkcí je možnost automatizace – senzor dokáže při překročení nastavených hodnot odeslat signál dalším zařízením. Můžete tak například automaticky spustit zvlhčovač při příliš suchém vzduchu nebo aktivovat klimatizaci při vyšší teplotě. K tomu ovšem potřebujete kompatibilní IR ovladač nebo další chytrá zařízení v ekosystému Tuya.

Pro koho je senzor vhodný?

AVATTO Zigbee Smart Humidity & Temperature Sensor se hodí především pro ty, kteří již mají funkční Zigbee bránu a chtějí rozšířit svou chytrou domácnost o cenově dostupný senzor. Kompaktní rozměry a možnost montáže na stůl i stěnu umožňují flexibilní umístění v interiéru.

Naopak pokud s chytrou domácností teprve začínáte a nemáte Zigbee bránu, musíte počítat s dodatečnými náklady na její pořízení. V takovém případě může být výhodnější sáhnout po WiFi senzoru, který funguje samostatně. Za 454 Kč nicméně získáváte solidní Zigbee senzor, který svou práci odvede spolehlivě.

Využili byste takový senzor ve své chytré domácnosti?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.