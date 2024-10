Pokud dojde k aktualizaci běžící aplikace, dojde k jejímu pozastavení

Google zavádí možnost automatického spuštění aplikace, které tento problém řeší

Máme obavy ze zneužití nebo zbytečného zatížení telefonu

Google uvolňuje v Obchodě Play funkci, která umožní aplikacím se spustit hned po instalaci. Během instalace se zobrazí upozornění, že bude aplikace automaticky spuštěna. Uživatel má sice možnost to zakázat, ale jen pro každou instalaci zvlášť.

Není jasné, které aplikace toto budou moci používat. Dává to smysl u systémových aplikací, ale jak se budou chovat třeba hry? Neumíme si představit proces obnovy telefonu, kdy se instalují třeba desítky aplikací, kdyby každá druhá měla toto chování povolené. Uživatel by musel být celou dobu ve střehu a všem aplikacím autostart zakázat, jinak by telefon byl zcela nepoužitelný.

Všimněte si, že u oznámení je pouze možnost Cancel, tedy Zrušit, nikoliv Disable (zakázat). To by znamenalo, že každá další aktualizace by mohla aplikace automaticky otevírat. Jestli je to rozumný nápad, ukáže až čas. Dává to smysl u aplikací například pro zálohování, kdy jsem po aktualizaci mé oblíbené aplikace Folder Sync Pro vždy několik dní bez záloh, než si všimnu, že se aktualizovala a neběží.

Naopak obavy máme z her nebo škodlivých aplikací, které by mohly ještě snáze infiltrovat telefon.

Jak se díváte na automatické spuštění aplikací?

Zdroj: reddit