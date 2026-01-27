Tenhle ASUS Zenbook 14 s dotykovým OLED displejem citelně zlevnil. Je lehký a má super procesor Hlavní stránka Zprávičky ASUS Zenbook 14 OLED s procesorem Intel Core Ultra 7 255H je nyní na Alze za 26 990 Kč s kódem ALZADNY15 Notebook kombinuje celokovovou konstrukci s hmotností pouhých 1,28 kg a 14" OLED dotykovým displejem Výbava zahrnuje 16 GB RAM, 1TB SSD, grafiku Intel Arc 140T a podporu WiFi 7 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Hledáte lehký a výkonný ultrabook s kvalitním displejem, který vás nebude brzdit při běžné práci ani náročnějším multitaskingu? ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405CA) patří mezi nejzajímavější volby ve své kategorii a nyní je na Alze k dispozici za dosud nejnižší cenu. S kódem ALZADNY15 ho pořídíte za 26 990 Kč, což představuje úsporu téměř 6 tisíc oproti běžné ceně. Výkonný procesor Intel Core Ultra 7 Srdcem notebooku je procesor Intel Core Ultra 7 255H z řady Arrow Lake, který přináší 16 jader (6 výkonných, 8 úsporných a 2 nízkoenergetická) s maximálním taktem 5,1 GHz. Oproti starším generacím disponuje integrovanou NPU jednotkou s výkonem 13 TOPS, která urychluje úlohy využívající umělou inteligenci přímo v zařízení. O grafiku se stará Intel Arc 140T s osmi Xe jádry, která zvládne nejen kancelářskou práci, ale i lehčí hraní či úpravu fotografií. Notebook je vybaven 16 GB operační paměti LPDDR5x přímo na desce (nelze rozšířit) a rychlým 1TB SSD s rozhraním PCIe 4.0. Pro připojení periferií slouží dva porty Thunderbolt 4, klasické USB-A, HDMI 2.1 a audio konektor. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje WiFi 7 a Bluetooth 5.4. OLED displej s dotykovým ovládáním Čtrnáctipalcový OLED panel s rozlišením 1920 × 1200 pixelů nabízí poměr stran 16:10, který se hodí pro práci s dokumenty i prohlížení webu. Displej pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3, dosahuje jasu 400 nitů (500 nitů v HDR) a má certifikaci VESA DisplayHDR True Black 500. Výhodou je dotykové ovládání s podporou stylusu ASUS Pen, který oceníte při podepisování dokumentů nebo skicování. CHCI ASUS ZENBOOK 14 V AKCI ASUS u tohoto modelu zvolil 60Hz obnovovací frekvenci, což je pro kancelářskou práci dostačující, ale pokud preferujete plynulejší animace, existují varianty se 120Hz 3K panelem za příplatek. Celokovová konstrukce a dlouhá výdrž Zenbook 14 OLED zaujme celokovovou konstrukcí v elegantním modrém odstínu Ponder Blue. Při hmotnosti 1,28 kg a tloušťce 14,9 mm patří mezi nejlehčí notebooky ve své třídě. Konstrukce splňuje vojenský standard MIL-STD 810H, takže vydrží běžné zacházení při cestování. Baterie s kapacitou 75 Wh by podle výrobce měla vydržet přes 15 hodin přehrávání videa. V praxi počítejte spíše s 8–10 hodinami při běžné práci. Nabíjení probíhá přes USB-C adaptér s výkonem 65 W. Pro koho je Zenbook 14 OLED vhodný? Tento notebook ocení především uživatelé, kteří často cestují a potřebují lehké zařízení s kvalitním displejem pro práci s dokumenty, e-maily a multimédii. OLED panel s věrným podáním barev využijí i fotografové při základních úpravách snímků. Díky NPU jednotce je notebook připraven na budoucí AI funkce ve Windows. KOUPIT ASUS ZENBOOK 14 Naopak není ideální volbou pro hráče náročných titulů ani pro profesionální střih videa, kde by se projevila absence dedikované grafiky. Zaujal vás ASUS Zenbook 14 OLED za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus česko Notebook oled Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024