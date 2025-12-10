Asus Vivobook S16 se Snapdragonem koupíte v super akci. Má parádní výdrž, 144Hz displej a certifikaci Copilot+ PC Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook S16 se Snapdragonem X se nyní prodává od 15 719 Kč místo původních 22 990 Kč Notebook láká na 70Wh baterii s výdrží až 32 hodin a celokovovou konstrukci o hmotnosti 1,75 kg Výbava zahrnuje 16" displej s rozlišením 2,5K při 144 Hz a 16 GB operační paměti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás láká notebook s procesorem architektury ARM, ale dosud vás odrazovala vyšší cena, máme dobrou zprávu. ASUS Vivobook S16 (S3607QA-PL004W) se Snapdragonem X se nyní dá pořídit od 15 719 Kč, což představuje slevu přes 7 tisíc korun oproti původní ceně 22 990 Kč, s níž byl notebook uveden letos v dubnu. Výdrž baterie jako hlavní trumf Největší předností tohoto notebooku je bezesporu 70Wh baterie, která podle výrobce vydrží až 32 hodin při přehrávání videa. V praxi samozřejmě záleží na způsobu používání, ale i při běžné práci lze očekávat celodenní provoz bez nutnosti hledat zásuvku. Podporováno je také rychlé nabíjení, které doplní 60 % kapacity za 49 minut. O výkon se stará osmijádrový procesor Snapdragon X (X1-26-100) s frekvencí až 2,97 GHz. Součástí je i NPU s výkonem 45 TOPS, díky čemuž notebook spadá do kategorie Copilot+ PC a zvládne lokální AI úlohy bez nutnosti připojení k internetu. Doplňuje ho 16 GB operační paměti LPDDR5x a 512GB SSD s rozhraním PCIe 4.0. Kvalitní displej v kovovém těle Vivobook S16 disponuje 16″ IPS displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů (poměr stran 16:10) a 144Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas činí 400 nitů a panel pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB. Antireflexní povrch ocení ti, kdo pracují v různých světelných podmínkách. CHCI ASUS VIVOBOOK S16 Konstrukce notebooku je celokovová, přičemž tloušťka činí pouhých 1,59 cm a hmotnost 1,75 kg. Zařízení splňuje vojenský standard MIL-STD 810H, který garantuje odolnost vůči nárazům, vibracím a extrémním teplotám. Konektivita a zabezpečení Na bocích najdeme dva porty USB 4.0 Type-C s přenosovou rychlostí 40 Gb/s a podporou DisplayPort, dva porty USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 a kombinovaný audio konektor. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Webkamera s rozlišením 1080p je vybavena fyzickou krytkou pro ochranu soukromí. K dispozici je také infračervená kamera pro rychlé odemykání pomocí Windows Hello a bezpečnostní procesor Microsoft Pluton. Pro koho je notebook vhodný? ASUS Vivobook S16 se Snapdragonem X cílí především na uživatele, kteří potřebují dlouhou výdrž baterie a notebook používají převážně k práci s dokumenty, prohlížení webu, videohovorům nebo přehrávání multimédií. Díky NPU zvládne i některé AI funkce jako lokální zpracování obrazu nebo automatické titulky. KOUPIT ASUS VIVOBOOK S16 Naopak není určen pro náročné hráče ani profesionály pracující s videem ve vysokém rozlišení. Integrovaná grafika Qualcomm Adreno nepatří mezi nejvýkonnější a některé programy nemusí být na platformě ARM plně optimalizovány. Zaujal vás notebook se Snapdragonem, nebo dáváte přednost klasice? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus Notebook Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024