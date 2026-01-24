Notebook se 144Hz displejem, kovovým tělem a slušnou výdrží! Tenhle ASUS zlevnil v Česku na minimum Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook S 16 je tenký 16" notebook s Intel Core 5 210H a 144Hz displejem Celokovové tělo váží 1,7 kg a baterie slibuje až 20 hodin výdrže Pro členy AlzaPlus+ stojí 17 091 Kč místo původních 18 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte velký notebook na práci nebo studium, který se vejde do batohu a vydrží celý den? ASUS Vivobook S 16 kombinuje 16″ displej s hmotností pod 2 kg a solidní výbavou za rozumnou cenu. Velký displej, nízká hmotnost Displej má úhlopříčku 16 palců s rozlišením 1920 × 1200 px (poměr 16:10), obnovovací frekvencí 144 Hz a antireflexní úpravou. Jas 300 nitů a certifikace TÜV Low Blue Light pomůže očím, celokovové tělo má tloušťku pouhých 18,7 mm a váží 1,7 kg – na 16″ notebook je to velmi slušné. Uvnitř pracuje Intel Core 5 210H s 8 jádry a taktem až 4,8 GHz, 16 GB DDR5 RAM a 1TB SSD. Grafika je integrovaná – na kancelář a multimédia stačí, na moderní hry ne. Baterie s kapacitou 70 Wh slibuje až 20 hodin výdrže, realita bude slabší, ale celý den byste se bez nabíječky měli obejít. Klávesnice má podsvícení, numerický blok a dedikovanou klávesu pro Microsoft Copilot. KOUPIT NA ALZE Notebook splňuje vojenský standard MIL-STD 810H pro odolnost, má IR kameru pro Windows Hello a fyzickou krytku webkamery. K dispozici jsou dva USB-C porty (jeden pro nabíjení), dva USB-A 3.2 a HDMI. KOUPIT NA ALZE ASUS Vivobook S 16 původně stál 18 990 Kč, členové AlzaPlus+ ho teď pořídí za 17 091 Kč. Za velký 144Hz notebook s celokovovou konstrukcí a celodenní výdrží je to solidní nabídka. Preferujete větší displej, nebo kompaktní rozměry? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025