TOPlist

Notebook se 144Hz displejem, kovovým tělem a slušnou výdrží! Tenhle ASUS zlevnil v Česku na minimum

  • ASUS Vivobook S 16 je tenký 16" notebook s Intel Core 5 210H a 144Hz displejem
  • Celokovové tělo váží 1,7 kg a baterie slibuje až 20 hodin výdrže
  • Pro členy AlzaPlus+ stojí 17 091 Kč místo původních 18 990 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
24.1.2026 16:00
Ikona komentáře 0
vivobook s16 jpg

Hledáte velký notebook na práci nebo studium, který se vejde do batohu a vydrží celý den? ASUS Vivobook S 16 kombinuje 16″ displej s hmotností pod 2 kg a solidní výbavou za rozumnou cenu.

Velký displej, nízká hmotnost

Displej má úhlopříčku 16 palců s rozlišením 1920 × 1200 px (poměr 16:10), obnovovací frekvencí 144 Hz a antireflexní úpravou. Jas 300 nitů a certifikace TÜV Low Blue Light pomůže očím, celokovové tělo má tloušťku pouhých 18,7 mm a váží 1,7 kg – na 16″ notebook je to velmi slušné.

Uvnitř pracuje Intel Core 5 210H s 8 jádry a taktem až 4,8 GHz, 16 GB DDR5 RAM a 1TB SSD. Grafika je integrovaná – na kancelář a multimédia stačí, na moderní hry ne. Baterie s kapacitou 70 Wh slibuje až 20 hodin výdrže, realita bude slabší, ale celý den byste se bez nabíječky měli obejít. Klávesnice má podsvícení, numerický blok a dedikovanou klávesu pro Microsoft Copilot.

KOUPIT NA ALZE

Notebook splňuje vojenský standard MIL-STD 810H pro odolnost, má IR kameru pro Windows Hello a fyzickou krytku webkamery. K dispozici jsou dva USB-C porty (jeden pro nabíjení), dva USB-A 3.2 a HDMI.

KOUPIT NA ALZE

ASUS Vivobook S 16 původně stál 18 990 Kč, členové AlzaPlus+ ho teď pořídí za 17 091 Kč. Za velký 144Hz notebook s celokovovou konstrukcí a celodenní výdrží je to solidní nabídka.

Preferujete větší displej, nebo kompaktní rozměry?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025