Lehký, kovový a s brutální výdrží! Tento ASUS Vivobook spadl pod 15 tisíc, potěší také 1TB SSD Hlavní stránka Zprávičky Asus Vivobook S 14 spadl z 20 700 Kč na 14 490 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY30 — sleva přes 6 tisíc Lehký 14″ ARM notebook s procesorem Qualcomm Snapdragon X, 16 GB RAM a 1 TB SSD v celokovovém těle Recenze hodnotí pozitivně hlavně výdrž baterie — pro celodenní práci na cestách bez nabíječky jasná volba Jakub Kárník Publikováno: 4.5.2026 22:00 Loni jsme se v segmentu Windows ARM notebooků dívali na vyšší ceny a krátký seznam dostupných modelů. Letos se trh otevřel a ceny začínají klesat na úroveň, která dává smysl i mimo úzký okruh nadšenců. Asus Vivobook S 14 S3407QA v ceně 14 490 Kč po zadání kódu ALZADNY30 patří mezi nejdostupnější Copilot+ PC notebooky na českém trhu — a přitom nabídne výbavu, která ještě před rokem patřila do kategorie nad dvacet tisíc. Co dostanete pod 15 tisíc ARM Windows v praxi Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte lehký notebook na běžnou kancelářskou práci, dlouhé psaní, online schůzky a streamování s extrémní výdrží baterie.⚠️ Zvažte, že integrovaná grafika Adreno X1-45 zvládne jen základní hry a starší tituly v nízkém rozlišení. ARM verze Windows má stále omezenou kompatibilitu s některými staršími nebo profesionálními aplikacemi — před nákupem prověřte, zda váš pracovní software běží přes překladovou vrstvu Prism.💡 Za 14 490 Kč dostanete 14″ WQXGA IPS displej (2560 × 1600) s antireflexní úpravou a 100% sRGB pokrytím, 8jádrový Snapdragon X, 16 GB LPDDR5x RAM, 1 TB NVMe SSD, baterii 70 Wh, podsvícenou klávesnici, IR kameru pro Windows Hello, dva Thunderbolt porty, Wi-Fi 6E a celokovové tělo s hmotností 1,35 kg. Co dostanete pod 15 tisíc Konkurence v této cenovce typicky znamená kompromisy — buď slabší procesor, méně paměti nebo plastové tělo. Vivobook S 14 přitom přichází s celokovovou konstrukcí opracovanou na CNC, profilem 17,9 mm a hmotností pod kilo a půl. Certifikace MIL-STD-810H znamená, že notebook prošel testy v drsných podmínkách — vibrace, teplotní šoky, prach. Magnetická fyzická závěrka před webkamerou je drobnost, kterou ocení každý, kdo si někdy přelepoval kameru izolepou. Displej 14″ s rozlišením 2560 × 1600 a poměrem stran 16:10 nabídne špičkový jas 400 nitů a antireflexní povrch. Nechybí ani 100% pokrytí barevného prostoru sRGB s certifikací TÜV Rheinland. Procesor Qualcomm Snapdragon X s osmi Oryon jádry je sice slabší, ale na běžnou práci a multitasking v prohlížeči nabízí dostatek výkonu. ARM Windows v praxi ARM verze Windows 11 je dnes výrazně dál, než byla před dvěma lety, ale stále má svá omezení. Nativní aplikace (Microsoft Office, Edge, Chrome, Slack, Teams, Spotify, Photoshop, Lightroom) běží bez problémů. Starší programy se spouští přes překladovou vrstvu Prism, která ovšem stojí výkon a baterii. Profesionální software typu CAD nebo některé herní enginy stále však mají s ARM problém. Pro koho je tedy Vivobook S 14 ideální? Pro studenty, kteří chtějí lehký notebook s výdrží přes celý den ve škole. Pro hybridní pracovníky, kteří potřebují stroj na schůzky, e-maily a tabulky. Pro běžné uživatele, kteří hledají notebook na cestování. Výdrž 70Wh baterie dosahuje podle nezávislých testů 28 hodin přehrávání videa, takže celodenní využití bez nabíjení je realistický scénář. Vyplatí se podle vás dnes ARM notebook za polovinu ceny intelovské konkurence, nebo by vás odradila ARM kompatibilita? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi