Výborný laptop s OLED displejem hodně zlevnil! Vivobook S 14 má silnou grafiku, dlouhou výdrž a kvalitní zpracování Hlavní stránka Zprávičky Ultrabook ASUS Vivobook S 14 OLED s procesorem Intel Core Ultra 7 256V stojí nyní 21 989 Kč Nabízí 14" OLED displej, 1TB SSD, 16 GB RAM, WiFi 7 a hmotnost pouhých 1,3 kg Původně stál 27 990 Kč – je to solidní alternativa k ARM notebookům Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Lehký notebook s OLED displejem a klasickým x86 procesorem? ASUS Vivobook S 14 OLED kombinuje novou generaci Intel Lunar Lake s celokovovou konstrukcí vážící jen 1,3 kg. Původně stál 27 990 Kč, nyní ho na Alze seženete za 21 989 Kč s kódem VYPRODEJ20. Intel Lunar Lake – nová generace s NPU Srdcem notebooku je Intel Core Ultra 7 256V z generace Lunar Lake. Osmijádrový procesor s taktem až 4,8 GHz přináší integrovaný NPU s výkonem 47 TOPS pro akceleraci AI úloh. Grafiku obstarává Intel Arc Graphics 140V – a tady je překvapení: nejde o slabou integrovanou grafiku. Uživatelé na Redditu hlásí překvapivě dobré herní výsledky. Red Dead Redemption 2 běží na 1080p se středním/vysokým nastavením kolem 50-60 FPS. Cyberpunk 2077 zvládá 70 FPS na medium. Control běží plynule na 60 FPS v 1080p. Doom (2016) na vysokých detailech drží 50-60 FPS. 14″ OLED s certifikací DisplayHDR Displej je jednou z hlavních předností. 14″ OLED panel s rozlišením 1920 × 1200 pixelů (poměr 16:10) nabízí 100% pokrytí DCI-P3 a certifikaci DisplayHDR. Jas 400 nitů zajišťuje základní použitelnost i venku, hluboká černá a nekonečný kontrast jsou standardem OLED technologie. Pozor na obnovovací frekvenci – je to 60 Hz, ne 120 Hz. Pro kancelářskou práci a sledování filmů to stačí, ale pokud jste zvyklí na plynulejší scrollování z telefonu, poznáte rozdíl. Panel má nízké vyzařování modrého světla a je odolný proti vypálení. ASUS VIVOBOOK S 14 ZA 21 989 KČ Výdrž baterie a konstrukce Baterie 75 Wh slibuje až 27 hodin výdrže. Reálně? Uživatelé hlásí 12+ hodin při běžném používání (web, dokumenty, video). Podporuje rychlé nabíjení a USB-C Easy Charge, takže můžete nabíjet i z powerbanky. Celokovová konstrukce (unibody) s CNC gravírovaným logem váží pouhých 1,3 kg při tloušťce 15,9 mm. Certifikace MIL-STD-810H garantuje odolnost proti nárazům a vibracím. Klávesnice má RGB podsvícení s nastavitelnými efekty, touchpad je o 40 % větší než u předchozí generace. Konektivita a úložiště Výbava zahrnuje 2× Thunderbolt 4, 2× USB 3.2 Gen 1, HDMI a combo audio jack. Bezdrátově máte WiFi 7 a Bluetooth 5.4. Úložiště 1TB NVMe SSD (PCIe 4.0) by mělo stačit většině uživatelů. RAM 16 GB LPDDR5x (7500 MHz) je bohužel nerozšiřitelná – notebook nemá žádné DIMM sloty. Webkamera má rozlišení 1080p s technologií ASUS AiSense pro potlačení šumu při videohovorech. Pro koho je notebook vhodný? ASUS Vivobook S 14 OLED cílí na uživatele, kteří chtějí lehký ultrabook s OLED displejem a klasickým x86 procesorem. Není to MacBook Air, není to ARM Snapdragon – je to moderní Windows notebook s plnou kompatibilitou softwaru a překvapivě schopnou grafikou. Za 21 989 Kč dostanete celokovovou konstrukci, OLED panel, 1TB úložiště, WiFi 7 a 3 roky záruky. Intel Lunar Lake navíc přináší NPU pro AI funkce Windows Copilot. KOUPIT ASUS VIVOBOOK S 14 Na co si dát pozor? RAM není rozšiřitelná – 16 GB je maximum navždy. Displej má jen 60 Hz, což může vadit při scrollování. Intel Arc 140V má občas problémy se staršími hrami – jeden uživatel hlásí potíže s Max Payne 3, jiný zmiňuje občasné zamrzání prohlížečů (většina ale problémy nemá). Preferujete klasický x86 nebo byste šli do ARM? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025