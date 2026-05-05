Jeden z nejlevnějších notebooků s RTX 5070! Asus Vivobook Gaming V16 má také 32 GB RAM a slušný procesor Hlavní stránka Zprávičky Asus Vivobook Gaming V16 padá s kódem ALZADNY5 z 32 621 Kč na 30 990 Kč — jeden z nejlevnějších notebooků s RTX 5070 v Česku Pod kapotou Intel Core 5 210H, 32 GB DDR5, 1 TB SSD a NVIDIA GeForce RTX 5070 s architekturou Blackwell a podporou DLSS 4 K nákupu Asus přihazuje předplatné Adobe Creative Cloud, GoPro Premium+ a herní klíč Pragmata v celkové hodnotě přes 4 000 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 RTX 5070 v laptopu pod 31 tisíc. Asus Vivobook Gaming V16 v ceně 30 990 Kč po zadání kódu ALZADNY5 tuhle hranici láme — a jak to bývá u nejlevnějších modelů, má to své vysvětlení, které si v článku přiblížíme. Co dostanete za 31 tisíc Kompromisy, které je nutné znát Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vstupní herní notebook s nejnovější Blackwell grafikou a podporou DLSS 4 s Multi Frame Generation. Pro 1080p hraní moderních AAA titulů na vysokých detailech je to výborná volba — Counter-Strike 2 i kompetitivní střílečky poběží na plných 144 Hz.⚠️ Zvažte, že Asus podle nezávislých testů výrazně omezil výkon GPU — RTX 5070 ve Vivobooku V16 jede pomaleji než stejná grafika v dražších modelech (TUF Gaming, Lenovo Legion). Plastové tělo má při tlaku znatelný ohyb, displej pokrývá pouze 45 % NTSC barevného prostoru a pouze jeden M.2 slot omezuje rozšíření úložiště.💡 Za 30 990 Kč dostanete 16″ IPS panel s rozlišením 1920 × 1200 a 144Hz frekvencí, antireflexní povrch, 8jádrový Intel Core 5 210H, 32 GB DDR5 paměti (rozšířitelné na 64 GB ve dvou slotech), 1 TB NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 s 8 GB GDDR7 a hmotnost 1,95 kg. Notebook je prodáván bez operačního systému. KOUPIT VIVOBOOK V16 S RTX 5070 Co dostanete za 31 tisíc V základu jde o herní notebook v decentním kabátku — Asus záměrně oblékl hardware do designu, který se neodliší od běžné kancelářské mašiny. Žádné agresivní RGB, žádné frézované hrany. Matná černá s decentně podsvícenou klávesnicí (s průsvitnými WASD klávesami) a numerickým blokem. Pro studenta, který chce notebook na školu i hraní, je tohle ideální kompromis. 16″ displej s rozlišením 1920 × 1200 a 144Hz obnovovací frekvencí je pro hraní v 1080p ideální — vyšší rozlišení by RTX 5070 v této verzi ani neutáhla plynule. Procesor Intel Core 5 210H s 8 jádry a frekvencí až 4,8 GHz zvládne video editaci i náročnější multitasking. 32 GB DDR5 paměti rozdělené do dvou slotů znamená, že máte ve výchozím stavu obrovskou rezervu a v budoucnu ji můžete navýšit až na 64 GB. Klávesnice s českou lokalizací a TÜV Low Blue Light certifikací oceníte při dlouhých sezeních. Kompromisy, které je nutné znát Hlavní bod, který v recenzích zaznívá, je omezený výkon GPU. Asus Vivobook V16 má kombinovaný TDP procesoru a grafiky na úrovni 70 W, zatímco ASUS TUF Gaming nebo Lenovo Legion s touto grafikou dovolují i 130–160 W. V praxi to znamená, že stejná RTX 5070 ve V16 dosahuje v 3DMark Time Spy nižších výsledků než dražší konkurenti. Pro 1080p hraní s DLSS 4 to ovšem stále znamená komfortních 80–120 fps i v moderních AAA titulech. Druhý bod jsou drobnosti — displej s pouhými 45 % NTSC nebude potěšením pro grafiky a fotografy (pro hraní a běžnou práci je to ovšem v pohodě), Wi-Fi 6 místo modernější Wi-Fi 6E, jeden M.2 slot pro SSD a žádná čtečka SD karet. Baterie 63 Wh dá podle nezávislých testů kolem 5,5 hodiny přehrávání videa — pro herní notebook průměr, ne nadprůměr. VYUŽÍT KÓD ALZADNY5 Co říkáte na tento notebook? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi