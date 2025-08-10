Tenhle ASUS nestojí ani 13 tisíc! Má přitom výkonný Snapdragon, dobrou výdrž a numerickou klávesnici

TOPlist

  • ASUS Vivobook 16 se Snapdragonem X Plus klesá z původních 20 tisíc na 12 836 Kč
  • Jde o nejlevnější způsob, jak vyzkoušet ARM Windows s oficiální podporou
  • Osmijádrový procesor nabízí solidní výkon a především výbornou výdrž na baterii

Jakub Kárník
10.8.2025 22:00
asus vivbook slevy

Notebooky s ARM procesory a Windows se stávají čím dál větším mainstreamem, lépe vybavené kusy však stále stojí přes 20 tisíc korun. ASUS Vivobook 16 (X1607QA-MB062W) to ale mění – díky slevě z původních 20 tisíc korun na současných 12 836 Kč se stává nejdostupnější cestou do světa ARM Windows. A to není jediný důvod, proč stojí za pozornost.

vivobook

Za necelých třináct tisíc dostanete notebook s 16″ displejem o rozlišení 1920 × 1200 pixelů, 16 GB RAM a velkorysým 1TB SSD.

Snapdragon X Plus – kompromis, který dává smysl

Srdcem notebooku je Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100), osmijádrový procesor vyráběný 4nm technologií. Jeho jádra Oryon běží na základní frekvenci 3,2 GHz s možností turba až na 3,4 GHz. V benchmarku Geekbench 6 dosahuje 2419 bodů v jednojádrovém a 11 296 bodů ve vícejádrovém testu.

Co to znamená v praxi? Výkon zhruba na úrovni starších Intel Core i5 desáté generace nebo novějších úsporných procesorů. Pro kancelářskou práci, prohlížení webu, sledování videí a studium je to více než dostačující. Neberte to ale na hraní her nebo náročný střih videa – integrovaná grafika Adreno X1-45 s výkonem 1,7 TFLOPS je spíš jen na základní grafické úlohy.

ASUS NTB Vivobook 16 sleva

Zajímavostí je integrovaný NPU s výkonem 45 TOPS, který zvládne lokální AI úlohy. Windows 11 ho využívá pro funkce jako vylepšené pozadí při videohovorech nebo automatické titulky. Je to příjemný bonus, i když zatím ne zásadní.

Výdrž jako hlavní trumf

Největší výhodou ARM architektury je energetická efektivita. Díky 4nm výrobnímu procesu a optimalizaci má procesor TDP jen 30 W. V kombinaci s 50Wh baterií to znamená výdrž, o které si (hlavně starší) Intel a AMD notebooky mohou nechat jen zdát. Při běžné kancelářské práci zvládne notebook pracovat celý den bez nabíječky.

Nabíjení probíhá přes USB-C s výkonem 65 W, což je standard. Příjemné je, že notebook má dva USB-C 4.0 porty s podporou DisplayPort a Power Delivery, takže můžete používat univerzální nabíječky a doky.

Výbava bez větších kompromisů

ASUS na výbavě nešetřil. Notebook má podsvícenou klávesnici s numerickou částí, což ocení každý, kdo pracuje s čísly. Nechybí ani FHD webkamera pro videohovory nebo dva klasické USB-A porty pro starší příslušenství.

Displej s jasem 300 nitů není žádný zázrak, ale na práci v interiéru stačí. Poměr stran 16:10 poskytuje o něco víc vertikálního prostoru než běžné 16:9, což je příjemné při práci s dokumenty nebo programování. Škoda jen horšího barevného gamutu (45 % NTSC), kvůli kterému se notebook nehodí na úpravy fotek.

Konektivita je moderní – Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3 zajistí rychlé a stabilní bezdrátové připojení. Pro připojení monitoru slouží HDMI 2.1 nebo zmíněné USB-C porty.

Komu se Vivobook 16 s ARM hodí?

Za 12 836 Kč dostáváte zajímavý stroj, který má své místo na trhu. Hodí se především pro:

Studenty a běžné uživatele, kteří ocení dlouhou výdrž, velký displej a dostatek výkonu pro každodenní úkoly. Cestující profesionály, pro které je výdrž baterie prioritou. A také technologické nadšence, kteří chtějí vyzkoušet ARM Windows za rozumnou cenu.

Naopak se nehodí pro hráče, grafiky nebo kohokoli, kdo potřebuje špičkový výkon. Také pozor na kompatibilitu softwaru – většina programů už na ARM Windows funguje, ale některé specializované aplikace mohou dělat problémy nebo běžet přes emulaci pomaleji.

ASUS Vivobook 16 se Snapdragonem není revoluční notebook, ale za současnou cenu je to velmi rozumná volba pro nenáročné uživatele.

Co říkáte na současnou cenu Vivobooku?

