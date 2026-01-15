Univerzální notebook za 13 tisíc? Tenhle ASUS má 10jádrový Intel, 16 GB RAM a fajn možnosti konektivity Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4149W nyní na Alze zlevnil z 14 490 Kč na 12 990 Kč Notebook nabízí procesor Intel Core 5 120U, 16 GB RAM a 512GB SSD za cenu střední třídy Zařízení cílí na studenty a kancelářské pracovníky, kteří nepotřebují dedikovanou grafiku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte univerzální notebook za rozumné peníze, měli byste zpozornět. ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4149W, který Alza začala prodávat loni v prosinci za 14 490 Kč, nyní zlevnil na 12 990 Kč. Za tuto částku dostanete moderní procesor, nadstandardní porci operační paměti a Full HD displej v lehkém těle. Výkon, který v této ceně nečekáte Srdcem notebooku je Intel Core 5 120U z generace Raptor Lake. Tento desetijádrový procesor s maximálním taktem 5 GHz si poradí s kancelářskou prací, multitaskingem i lehčí úpravou fotek. Zásadní výhodou je 16 GB operační paměti DDR4, která v cenové hladině kolem 13 tisíc korun rozhodně není samozřejmostí. Většina konkurentů stále nabízí pouze 8 GB, což už dnes nestačí pro komfortní práci s více aplikacemi současně. O úložiště se stará 512GB SSD s rozhraním PCIe 4.0, které zajišťuje rychlé spouštění systému i aplikací. Grafická karta je pouze integrovaná Intel Graphics, takže na hraní moderních her nebo náročnější práci s videem notebook příliš vhodný nebude. Displej a konstrukce ASUS osadil tento model 15,6″ IPS panelem s rozlišením Full HD (1920 × 1080 pixelů). Díky technologii IPS nabízí displej dobré pozorovací úhly, což oceníte při sdílení obrazovky s kolegy. Maximální jas 250 nitů je dostačující pro práci v interiéru, venku na slunci už ale budete mít s čitelností problémy. Barevné pokrytí 45 % NTSC znamená, že pro profesionální grafickou práci displej není určen. CHCI ASUS VIVOBOOK 15 Konstrukce je plastová, ale notebook splňuje vojenský standard MIL-STD-810H, což značí zvýšenou odolnost proti vibracím a teplotním výkyvům. S hmotností 1,7 kg patří mezi lépe přenosné 15palcové notebooky. Konektivita a klávesnice Výbava portů zahrnuje USB-C (lze využít i pro nabíjení), dva USB-A 3.2, jeden USB 2.0 a HDMI pro připojení externího monitoru. Bezdrátové spojení zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Klávesnice má numerický blok a bílé podsvícení, které usnadní psaní za horších světelných podmínek. Pro koho je notebook vhodný ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4149W představuje rozumnou volbu pro studenty, kancelářské pracovníky a běžné domácí uživatele. Kombinace 16 GB RAM a moderního procesoru Core 5 zajistí plynulý chod systému i při práci s více aplikacemi současně. Oceníte jej při psaní dokumentů, prohlížení webu, videokonferencích nebo sledování filmů. KOUPIT ASUS VIVOBOOK 15 Naopak hráče a profesionální grafiky notebook neuspokojí. Integrovaná grafika nezvládne moderní hry a displej s 45% pokrytím NTSC není vhodný pro práci s barvami. Baterie s kapacitou 42 Wh poskytne při běžné práci zhruba 6–7 hodin provozu, což je průměrná hodnota. Uvažujete o koupi tohoto notebooku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus Česko Notebook Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024