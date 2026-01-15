TOPlist

Univerzální notebook za 13 tisíc? Tenhle ASUS má 10jádrový Intel, 16 GB RAM a fajn možnosti konektivity

  • ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4149W nyní na Alze zlevnil z 14 490 Kč na 12 990 Kč
  • Notebook nabízí procesor Intel Core 5 120U, 16 GB RAM a 512GB SSD za cenu střední třídy
  • Zařízení cílí na studenty a kancelářské pracovníky, kteří nepotřebují dedikovanou grafiku

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.1.2026 08:00
Ikona komentáře 0
ASUS Vivobook 15 X1504VA BQ4149W modra s praci na obrazovce

Pokud hledáte univerzální notebook za rozumné peníze, měli byste zpozornět. ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4149W, který Alza začala prodávat loni v prosinci za 14 490 Kč, nyní zlevnil na 12 990 Kč. Za tuto částku dostanete moderní procesor, nadstandardní porci operační paměti a Full HD displej v lehkém těle.

Výkon, který v této ceně nečekáte

Srdcem notebooku je Intel Core 5 120U z generace Raptor Lake. Tento desetijádrový procesor s maximálním taktem 5 GHz si poradí s kancelářskou prací, multitaskingem i lehčí úpravou fotek. Zásadní výhodou je 16 GB operační paměti DDR4, která v cenové hladině kolem 13 tisíc korun rozhodně není samozřejmostí. Většina konkurentů stále nabízí pouze 8 GB, což už dnes nestačí pro komfortní práci s více aplikacemi současně.

ASUS Vivobook 15 X1504VA BQ4149W render

O úložiště se stará 512GB SSD s rozhraním PCIe 4.0, které zajišťuje rychlé spouštění systému i aplikací. Grafická karta je pouze integrovaná Intel Graphics, takže na hraní moderních her nebo náročnější práci s videem notebook příliš vhodný nebude.

Displej a konstrukce

ASUS osadil tento model 15,6″ IPS panelem s rozlišením Full HD (1920 × 1080 pixelů). Díky technologii IPS nabízí displej dobré pozorovací úhly, což oceníte při sdílení obrazovky s kolegy. Maximální jas 250 nitů je dostačující pro práci v interiéru, venku na slunci už ale budete mít s čitelností problémy. Barevné pokrytí 45 % NTSC znamená, že pro profesionální grafickou práci displej není určen.

CHCI ASUS VIVOBOOK 15

Konstrukce je plastová, ale notebook splňuje vojenský standard MIL-STD-810H, což značí zvýšenou odolnost proti vibracím a teplotním výkyvům. S hmotností 1,7 kg patří mezi lépe přenosné 15palcové notebooky.

Konektivita a klávesnice

Výbava portů zahrnuje USB-C (lze využít i pro nabíjení), dva USB-A 3.2, jeden USB 2.0 a HDMI pro připojení externího monitoru. Bezdrátové spojení zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Klávesnice má numerický blok a bílé podsvícení, které usnadní psaní za horších světelných podmínek.

ASUS Vivobook 15 X1504VA BQ4149W render zadni strana

Pro koho je notebook vhodný

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4149W představuje rozumnou volbu pro studenty, kancelářské pracovníky a běžné domácí uživatele. Kombinace 16 GB RAM a moderního procesoru Core 5 zajistí plynulý chod systému i při práci s více aplikacemi současně. Oceníte jej při psaní dokumentů, prohlížení webu, videokonferencích nebo sledování filmů.

KOUPIT ASUS VIVOBOOK 15

Naopak hráče a profesionální grafiky notebook neuspokojí. Integrovaná grafika nezvládne moderní hry a displej s 45% pokrytím NTSC není vhodný pro práci s barvami. Baterie s kapacitou 42 Wh poskytne při běžné práci zhruba 6–7 hodin provozu, což je průměrná hodnota.

Uvažujete o koupi tohoto notebooku?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024