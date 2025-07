Tohle jsou české ceny handheldů ASUS ROG Xbox Ally. Připravte si balík

Zdá se, že už známe české ceny nedávno představených herních handheldů ROG Xbox Ally. Jak se podařilo zjistit redakci Světa Androida, patrně je provařil e-shop Smarty, kde se objevily ve splátkové kalkulačce. Základní model ASUS ROG Xbox Ally s procesorem AMD Ryzen Z2 A má stát 19 990 Kč, zatímco výkonnější verze Xbox Ally X s čipsetem AMD Ryzen AI Z2 Extreme vyjde na 25 990 Kč. Nejedná se o zrovna malé částky, ovšem vzhledem k nabízené výbavě a nacenění předchozích modelů to není příliš překvapivé. Podle dřívějších zvěstí by se nové konzole měly do prodeje dostat až v říjnu.

Výkon a výbava pro každou situaci

Základní ROG Xbox Ally přináší 16 GB RAM a 512GB SSD úložiště, které si můžete rozšířit díky čtečce microSD karet. Výkon obstarává procesor AMD Ryzen Z2 A, který je optimalizovaný pro hraní počítačových her na cestách. Baterie s kapacitou 60 Wh by měla zajistit několik hodin hraní v závislosti na náročnosti titulu. Nechybí ani vibrační motory a páčky s Hallovým efektem pro přesné ovládání.

Vylepšený ROG Xbox Ally X míří na náročnější hráče s 24 GB RAM a 1TB SSD úložištěm. Srdcem zařízení je výrazně výkonnější Ryzen AI Z2 Extreme, který je připravený i na budoucí AI funkce. Větší 80Wh baterie slibuje delší výdrž, navíc konzole přidává pokročilá impulsní tlačítka se zpětnou vazbou, která dokáží měnit odpor podle dění ve hře.

Displej pro opravdové hraní

Obě verze konzolí jsou vybaveny 7palcovým Full HD displejem s 120Hz obnovovací frekvencí. Obrazovka je kryta odolným Gorilla Glass Victus s antireflexní vrstvou a nabízí jas až 500 nitů. Samozřejmostí je podpora FreeSync Premium pro plynulejší obraz bez trhání. To vše dělá z těchto handheldů opravdu atraktivní zařízení pro hraní na cestách.

Windows 11 i Xbox ekosystém v jednom

Největším lákadlem konzolí je kombinace systému Windows 11 a dedikovaného Xbox režimu. Po zapnutí se handheld spustí rovnou do plnohodnotného Xbox rozhraní optimalizovaného pro ovládání ovladačem. Díky přímé integraci Xbox Game Passu, Xbox Cloud Gamingu a funkce Play Anywhere získáte přístup k obrovské knihovně her.

Protože jde o plnohodnotný počítač s Windows, můžete na něm hrát hry odkudkoliv – včetně Steamu, Epic Games Store nebo Battle.netu. Vše je přitom ovladatelné pomocí nového tlačítka Xbox, které spouští Xbox Game Bar pro rychlý přístup k nastavení, přátelům nebo přepínání mezi hrami.

Tabulka specifikací

Parametr ROG Xbox Ally X ROG Xbox Ally Operační systém Windows 11 Home Windows 11 Home Pohodlí a ovládání Tvarované rukojeti inspirované bezdrátovými ovladači pro Xbox s impulsními tlačítky pro lepší ovládání. Tlačítka ABXY / D-pad / L a P impulsní tlačítko / L a P nárazník / tlačítko Xbox / tlačítko View / tlačítko Menu / tlačítko Command Center / tlačítko Library / 2 přiřaditelná zadní tlačítka / 2 analogové páčky plné velikosti / HD haptika / 6osá IMU Tvarované rukojeti inspirované bezdrátovými ovladači Xbox. Tlačítka ABXY / D-pad / L a P analogové tlačítko s Hallovým efektem / L a P nárazník / tlačítko Xbox / tlačítko View / tlačítko Menu / tlačítko Command Center / tlačítko Library / 2 přiřaditelná zadní tlačítka / 2 analogové páčky plné velikosti / HD haptika / 6osá IMU Procesor Procesor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Procesor AMD Ryzen™ Z2 A Paměť 24 GB LPDDR5X-8000 16 GB LPDDR5X-6400 Úložiště 1TB M.2 2280 SSD pro snadnější upgrade 512GB M.2 2280 SSD pro snadnější upgrade Displej 7″ FHD (1080P) IPS, 500 nitů, 16:9, 120 Hz obnovovací frekvence, FreeSync Premium, Corning® Gorilla® Glass Victus® + Corning DXC Anti-Reflection Konektory 1x USB4® s DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, kompatibilní s Thunderbolt™ 4

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C® s DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0

1x Čtečka karet microSD UHS-II

1x 3,5 mm kombinovaný audio konektor 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C® s DisplayPort™ 1.4 / Power Delivery 3.0

1x Čtečka karet microSD UHS-II

1x 3,5 mm kombinovaný audio konektor Síťové připojení Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Rozměry a hmotnost 290,8 x 121,5 x 50,7 mm, 715 g 290,8 x 121,5 x 50,7 mm, 670 g Baterie 80 Wh 60 Wh Obsah balení ROG Xbox Ally X, 65W nabíječka, Stojánek ROG Xbox Ally, 65W nabíječka, Stojánek Cena v ČR podle úniku 25 990 Kč 19 990 Kč

Myslíte si, že je 20 tisíc za takovou konzoli adekvátní cena?

