Špičkový OLED monitor ASUS ROG ještě nebyl levnější! Má 240Hz frekvenci, USB hub a flexibilní stojan Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG je prémiový 26,5" monitor Na českém trhu momentálně stojí pod 14 tisíc, levnější ještě nebyl Nabízí QHD rozlišení, 240Hz frekvenci i integrované USB porty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte prémiový OLED monitor s vysokou obnovovací frekvencí a perfektním obrazem? Máme pro vás skvělou zprávu – herní monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG je nyní v Česku dostupný za nejnižší cenu od svého uvedení. Tento téměř 27palcový kousek nyní pořídíte za 13 989 Kč, což představuje masivní slevu oproti původní ceně, která se pohybovala kolem 21 tisíc korun. První na světě s lesklým WOLED panelem Monitor ROG Strix OLED XG27AQDMG není jen tak ledajaký displej. Jedná se o první herní monitor na světě vybavený lesklým WOLED panelem s úhlopříčkou 26,5 palce a rozlišením 2560 × 1440 pixelů (QHD). Díky technologii OLED třetí generace nabízí o 20 % jasnější obraz v porovnání s předchozími modely, a to při zachování hlubokých černí, které jsou pro OLED typické. Extrémní kontrastní poměr 1 500 000:1 zajišťuje vynikající podání detailů v tmavých i světlých scénách. Pro hráče je zásadní obnovovací frekvence 240 Hz a bleskurychlá odezva pouhých 0,03 ms (GTG), což prakticky eliminuje rozmazání pohybu a poskytuje maximální výhodu v kompetitivních hrách. Monitor je kompatibilní s technologiemi NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium, které zajišťují plynulý obraz bez trhání. KOUPIT MONITOR ASUS Unikátní funkce pro maximální pohodlí a životnost ASUS vybavil tento monitor řadou funkcí, které řeší typické problémy OLED panelů. Exkluzivní technologie OLED Anti-Flicker redukuje nepříjemné blikání při kolísání obnovovací frekvence, zatímco vlastní chladič s propracovaným systémem větrání zajišťuje účinné chlazení a prodlužuje životnost panelu. Systém ASUS OLED Care obsahuje několik ochranných mechanismů proti vypalování obrazu – včetně automatického čištění pixelů, spořiče obrazovky a funkce přesunu obrazu. Uživatelé mohou tyto funkce pohodlně ovládat prostřednictvím softwaru DisplayWidget Center, který eliminuje potřebu složitého nastavování přes OSD menu. Zajímavostí je možnost úpravy poměru stran, kdy si hráči mohou nastavit obraz na 24,5″ úhlopříčku nebo poměr stran 4:3, což může být výhodou zejména v kompetitivních FPS hrách. Funkce jednotného jasu zase zajišťuje konzistentní úroveň jasu na celé obrazovce i při změnách obsahu. Konektivita a ergonomie na vysoké úrovni Po stránce připojení nabízí monitor DisplayPort 1.4 DSC a dva porty HDMI 2.0. Nechybí ani USB hub se dvěma porty USB 3.2 Gen 1 Type-A a audio výstup pro sluchátka. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu, otočení i režimu pivot (otočení o 90°). Pro ty, kdo preferují montáž na zeď, je k dispozici standardní VESA uchycení 100 × 100 mm. Zajímavým detailem je také závit pro stativ na horní straně monitoru, který ocení především streameři pro umístění kamery. Základna stojanu je navíc kompaktní s praktickou drážkou pro odložení mobilního telefonu. Pro koho je tento monitor ideální? ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG cílí primárně na náročné hráče, kteří ocení kombinaci vysoké obnovovací frekvence, nízké odezvy a výborného obrazu. Zároveň je však díky 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a přesnosti barev Delta E < 2 vhodný i pro profesionální práci s grafikou a videem. Díky aktuální ceně 13 989 Kč představuje tento monitor zajímavou volbu i pro běžné uživatele, kteří chtějí vstoupit do světa OLED displejů a získat špičkovou obrazovou kvalitu za rozumnou cenu. V porovnání s konkurenčními OLED monitory, které často začínají na cenách nad 20 tisíc korun, jde o mimořádně výhodnou nabídku. CHCI TENTO MONITOR Pokud tedy hledáte monitor, který nabídne excelentní obraz pro hry i práci a zároveň disponuje moderními technologiemi pro maximální životnost OLED panelu, je současná cena ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG příležitostí, kterou stojí za to zvážit. Pořídili byste si takový monitor? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus česko monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024