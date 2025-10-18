Nejlevnější notebook s RTX 5070 Ti! Tenhle ASUS má 165Hz displej, 16jádrový Ryzen a parádní vzhled Hlavní stránka Zprávičky Herní notebook ASUS ROG Strix G16 s grafikou NVIDIA RTX 5070 Ti klesl ze 60 990 Kč na 44 180 Kč Nabízí DLSS 4 s Multi-Frame Generation, AMD Ryzen 9 8940HX a 165Hz displej s poměrem 16:10 V benchmarcích je RTX 5070 Ti o 15 - 20 % rychlejší než standardní RTX 5070 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 ASUS ROG Strix G16 s grafikou RTX 5070 Ti vstoupil na český trh v dubnu za 60 990 Kč, ale teď se s kódem dostal na 44 180 Kč. Zároveň jde aktuálně o nejlevnější laptop s touto grafikou na českém trhu, není to přitom o nižší třída laptopů jako TUF GAMING, ale rovnou ROG STRIX. Z 61 tisíc na 44 tisíc Model ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV034 se začal prodávat v dubnu 2025 za 60 990 Kč. Šlo o jeden z prvních notebooků s novou grafikou RTX 5070 Ti na českém trhu. Teď ale se slevovým kódem ALZADNY25 klesla cena na 44 180 Kč, což je sleva téměř 28 %. Co přináší RTX 5070 Ti Grafika NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti je založená na čipu GB205 s architekturou Blackwell. Nabízí 5 888 CUDA jader, 12 GB GDDR7 paměti s 192bitovou sběrnicí a maximální TDP 140 W. V tomto notebooku navíc pracuje s MUX Switchem, což znamená, že GPU může komunikovat přímo s displejem bez integrované grafiky – výsledkem je vyšší výkon. KOUPIT ASUS ROG STRIX G16 Hlavní novinkou je podpora DLSS 4 s funkcí Multi-Frame Generation (MFG). Zatímco DLSS 3 dokázalo vygenerovat jeden mezisnímek, DLSS 4 může vytvořit až tři najednou. Výsledkem jsou extrémně vysoké snímkové frekvence – například ve hře Cyberpunk 2077 s ray tracingem můžete na vysokých detailech dosáhnout přes 200 FPS. Další vylepšení přináší NVIDIA Reflex 2, který snižuje latenci vstupu. To oceníte hlavně ve hrách jako CS2, Valorant nebo League of Legends. A pak tu je plný ray tracing, který vykresluje realistické odrazy, stíny a osvětlení v reálném čase. Výkon na úrovni stolních karet Podle benchmarků je RTX 5070 Ti v notebooku o 23 % rychlejší než standardní RTX 5070. V herním výkonu je rozdíl menší – asi 15 %, což je pořád solidní nárůst. Stolní RTX 5070 Ti je pak o dalších 34 % rychlejší, ale tam už mluvíme o desktop GPU s vyšší spotřebou a pořádným chlazením. V praxi to znamená, že AAA hry ve Full HD na vysokých detailech půjdou bez problémů přes 100 FPS. Ve 2K (2560×1440) se budete pohybovat kolem 60–80 FPS, což je pořád hratelné. A pokud zapnete DLSS 4, snímkovou frekvenci znásobíte. Grafiku doplňuje procesor AMD Ryzen 9 8940HX – 16jádrový čip s 32 vlákny a maximálním taktem 5,3 GHz. Jde o refresh architektury Zen 4, který přidal 100 MHz navíc oproti předchůdci. V Cinebench R23 dosahuje skoro stejných hodnot jako Intel Core i9-13980HX, takže CPU výkon je na špičkové úrovni. Chlazení se třemi ventilátory ASUS do ROG Strix G16 namontoval tři ventilátory místo obvyklých dvou. Chladicí systém se skládá ze sedmi heatpipes a využívá tekutý kov Conductonaut Extreme na CPU i GPU. To zajišťuje lepší odvod tepla než klasická tepelná pasta. Při plné zátěži se ventilátory roztočí na vyšší otáčky, ale hluk není nepříjemný. Pokud hrajete s headsetem, rozdíl nepoznáte. A pokud vás hluk obtěžuje, můžete v Armoury Crate přepnout do tichého režimu – výkon klesne, ale notebook zůstane tišší. Displej 16:10 se 165 Hz Displej má úhlopříčku 16 palců s rozlišením 1920×1200 pixelů (formát 16:10). To znamená o 10 % více vertikálního prostoru oproti klasickému 16:9. Hodí se to nejen na hraní, ale i na práci – máte víc místa na časovou osu ve střihu videa nebo na kód v IDE. Osobně bych v této ceně uvítal vyšší rozlišení, ale pro hry je na 16palcovém displeji Full HD stále dostatečné. Laptop můžete samozřejmě připojit také k externímu monitoru a udělat si z něj plnohodnotný herní PC. KOUPIT ASUS ROG STRIX G16 Obnovovací frekvence 165 Hz zajišťuje plynulý pohyb a doba odezvy 3 ms minimalizuje rozmazání. Panel pokrývá 100 % sRGB, takže barvy jsou přesné. Podpora G-Sync pak eliminuje trhání obrazu při kolísání snímkové frekvence. Svítivost 300 nitů je na notebooky standardní. Venku na sluníčku si moc nezahrajete, ale v interiéru je to naprosto dostačující. A matný povrch redukuje odrazy, takže nebudete mít na obrazovce zrcadlo. Pro koho se tahle sleva hodí Primárně pro hráče AAA her, kteří chtějí maximální detaily a ray tracing. Pokud hrajete Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong nebo Indiana Jones and the Great Circle, RTX 5070 Ti vám dá možnost zapnout všechny efekty a pořád mít přes 60 FPS. Hodí se i pro streamery a videoeditory. NVIDIA Encoder (NVENC) dokáže nahrávat video ve vysoké kvalitě bez zatížení CPU. A pokud stříháte ve DaVinci Resolve nebo Premiere Pro, GPU akceleraci oceníte. Vývojáři her a 3D umělci využijí VRAM na renderování scén nebo trénování AI modelů. A díky NVIDIA Studio máte přístup k optimalizacím pro kreativní aplikace. Kde jsou kompromisy První kompromis je 16GB RAM. Ano, je to DDR5-5200, takže rychlá, ale pro náročnější pracovní zátěž nebo multitasking byste uvítali 32 GB. Naštěstí notebook má dva sloty, takže upgrade je možný. Druhý kompromis je absence operačního systému. Notebook se prodává bez Windows, takže si musíte koupit licenci nebo nainstalovat Linux. KOUPIT ASUS ROG STRIX G16 Třetí kompromis je hmotnost 2,5 kg. Není to ultrabook, takže do batohu na každodenní cestování se nehodí. Ale pro herní notebook je to průměrná váha. Bonus navíc: elektronický klíč na hru K notebooku dostanete dárek v hodnotě 1 499 Kč – elektronický klíč na hru ARC Raiders z GeForce RTX 50 Series Bundle. Klíč musíte uplatnit do 2. prosince 2025, takže na to nezapomeňte. Jestli někdy, tak teď Cena 44 180 Kč za notebook s RTX 5070 Ti, AMD Ryzen 9 8940HX a 165Hz displejem je výborná nabídka. Pokud plánujete upgrade herního setupu a chcete mobilní řešení, tohle je fajn příležitost. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.