Nejlepší grafika do 15 tisíc! ASUS PRIME Radeon RX 9070 O16G má kvalitní chlazení a kompaktní rozměry

Jakub Kárník Publikováno: 21.3.2026 20:00

Pokud nepotřebujete absolutní maximum a chcete ušetřit pár tisíc oproti XT verzi, tahle karta dává smysl. ASUS PRIME RX 9070 na Alze stojí 14 990 Kč místo původních 19 990 Kč a k tomu dostanete herní kód na Crimson Desert. Non-XT verze RX 9070 nabízí výkon, který bohatě stačí na 1440p i 4K s FSR, a ASUS PRIME edice k tomu přidává tichý a kompaktní chladič. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete na 1440p nebo 4K s FSR a chcete tichou kartu s 16 GB, která se vejde i do menších skříní.⚠️ Zvažte, pokud vám nevadí přidat 1 000–1 500 Kč za XT verzi s cca 10–15% vyšším výkonem. A pokud potřebujete DLSS, zůstaňte u NVIDIE.💡 Za 14 990 Kč dostanete RDNA 4 s 16 GB, Dual BIOS, PCIe 5.0, DisplayPort 2.1a a hru zdarma – to je výrazně levnější vstup do nové generace AMD než u XT modelů. Proč zrovna ASUS PRIME verze ASUS PRIME edice je cílená na lidi, kteří chtějí solidní kartu bez RGB a zbytečně předimenzovaného chladiče. Tři ventilátory Axial-tech s kuličkovými ložisky (dvojnásobná životnost) a režimem 0 dB – pod 55 °C se ventilátory úplně zastaví. Kompaktní 2,5slotový design (312 × 130 × 50 mm) se vejde i do menších skříní. Spotřeba činí kolem 229 W v základu – s 650W zdrojem to funguje bez problémů. Dual BIOS přepíná mezi režimem Výkon a Ticho. Uživatelé na Alze kartu chválí: 100 % doporučení, 4,9 z 5. Jeden recenzent ji označuje za nejlepší „levnou" RX 9070 na trhu s odkazem na srovnávací testy. Jiný oceňuje, že se pohodlně vleze do Fractal Design Meshify C i s třemi ventilátory. Teploty GPU, paměti i hot spotu se drží kolem 70 °C. RX 9070 vs. 9070 XT: vyplatí se příplatek XT verze nabízí zhruba 10–15 % vyšší výkon a na Alze se dá pořídit od cca 16,5 tisíce. Rozdíl 1 000–1 500 Kč za 10 % výkonu je relativně malý – ale záleží na vašem rozpočtu a na tom, jestli těch pár FPS navíc potřebujete. Non-XT verze zvládá 1440p na vysoké detaily bez problémů a 4K s FSR je hratelné. Pro většinu hráčů je RX 9070 sweet spot, kde platíte méně za výkon, který bohatě stačí. Verdikt ASUS PRIME RX 9070 za 14 990 Kč je tichá, kompaktní a výborně hodnocená karta s 16 GB VRAM a RDNA 4 architekturou. Stačí na všechny dnešní hry, vejde se do menších skříní a nepotřebuje přemrštěný zdroj. A je mnohem výkonnější než RTX 5070 za podobnou cenu. Pokud vám nevadí ekosystém AMD místo NVIDIE a FSR místo DLSS, je to za tuhle cenu jedna z nejrozumnějších karet na trhu.