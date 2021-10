Asus a Android 12 aktualizace: výrobce prozradil které modely a kdy ji obdrží

Nejnovější verze operačního systému Android s pořadovým číslem 12 je již pár dní venku a výrobci smartphonů postupně odhalují své plány aktualizací. Pozadu nehodlá zůstat ani tchajwanský Asus, který nově zveřejnil – relativně krátký – seznam svých telefonů, které se dočkají aktualizace na Android 12. Spolu s ním uveřejnil i přibližné termíny aktualizací jednotlivých modelů. Kdy se dočká ten váš?

Asus a Android 12 – zatím pro šest modelů

Patrně nikoho asi nepřekvapí, že se Android 12 dostane primárně na novější zařízení nesoucí logo společnosti Asus. Mezi ně patří například poměrně kompaktní Asus Zenfone 8 či Asus Zenfone 8 Flip s výklopnými fotoaparáty. Oba by se pak měli aktualizace na nejnovější Android 12 dočkat ještě tento rok. Opomenuta pak nebyla ani řada herních telefonů ROG Phone či starší vlajkový model Asus Zenfone 7. Všechny tyto telefony se však aktualizace dočkají až příští rok. Je pak trochu zvláštní, že Asus nezmiňuje vylepšený ZenFone 7 Pro, je však velmi nepravděpodobné, že by se na něj s Androidem 12 nedostalo.

Dle Asusu se pak majitelé telefonů této značky mohou těšit na aktualizaci, která “dědí hlavní funkční změny uvedené v Androidu 12”. Spojení Asus a Android 12 však neznamená, že bychom se dočkali čistého systému bez úprav výrobce. Součástí systému by i nadále měl být například management výkonu a spotřeby od Asusu. Spolu s ním by se uživatelé měli dočkat i dalších vylepšení, na která jsou v podání ZenUI již zvyklí. Zejména by se mělo jednat o rozšířené možnosti přizpůsobení systému či přepracovaný ovládací panel.

Které telefony Asus obdrží Android 12 a kdy?

Asus Zenfone 8 – prosinec 2021

– prosinec 2021 Asus Zenfone 8 Flip – prosinec 2021

– prosinec 2021 Asus Zenfone 7 – 1. polovina 2022

– 1. polovina 2022 Asus ROG Phone 5 – 1. čtvrtletí 2022

– 1. čtvrtletí 2022 Asus ROG Phone 5s – 1. čtvrtletí 2022

– 1. čtvrtletí 2022 Asus ROG Phone 3 – 1. polovina 2022

Těšíte se až na váš telefon dorazí Android 12 aktualizace?

Máte jeden z těchto Xiaomi telefonů? Aktualizace na Android 12 vám z něj může udělat těžítko čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Zdroj: GSMArena.com