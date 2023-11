Začátkem října na trh přišla dlouho očekávaná novinka ze známé série Assassin’s Creed. Pokud jste s nákupem váhali a patříte mezi konzolové fanoušky této legendární ságy, přišla pravá doba na koupi dárku k Vánocům sobě nebo svému blízkému. Amazon nabízí Deluxe i základní edici se slevou až 25%.

Ponořte se do fascinující historie starověkého Bagdádu s nejnovějším dílem Assassin’s Creed, který vás zavede do srdce dávného světa za pouhých 40 dolarů na Amazonu. Deluxe edice, obsahující exkluzivní skiny inspirované hrou Prince of Persia a výběr speciálních zbraní, je k dispozici za $45, což odpovídá přibližně 1014 Kč. Pokud dáváte přednost nákupům na lokálním trhu, se slevou se přidává ještě Datart, který základní hru na PS5 nyní nabízí za 1099 Kč a na Xbox dokonce 999 Kč, bez nutnosti platit za mezinárodní poštovné. Samozřejmě doporučujeme také prozkoumat nabídky na Heurece, kde občas můžete najít i výhodnější cenu.

Microsoft has announced the games included in the Xbox Store Black Friday sale. Includes several 2023 games like:

Assassin's Creed Mirage -20%

Diablo IV -40%

Hogwarts Legacy -40%

Lords of the Fallen -30%

Mortal Kombat 1 -30%

Redfall -75%

Starfield -20%

The Crew Motorfest -40% pic.twitter.com/FK2vYWpxRB

