Tohle jsou podle Heureky nejoblíbenější chytré hodinky. Mají odolné tělo a teď citelně zlevnily

Chytré hodinky ARMODD Titan GPS nyní stojí 2 691 Kč

Nabízí 1,96" AMOLED displej, GPS, vodotěsnost 5ATM a výdrž až 15 dní na jedno nabití. Podle dat z Heureky jde o nejoblíbenější chytré hodinky na českém trhu.

Adam Kurfürst
Publikováno: 3.10.2025 08:00

České chytré hodinky ARMODD Titan GPS, které si podle dat srovnávače Heureka vysloužily titul nejoblíbenějších chytrých hodinek na našem trhu, nyní citelně zlevnily. Aktuálně je lze pořídit za 2 691 Kč, zatímco při uvedení v letošním létě stály 3 290 Kč. Za tuto cenu nabízí kombinaci pokročilých funkcí, které potěší sportovce i běžné uživatele.

Kvalitní displej a dlouhá výdrž

ARMODD Titan GPS se pyšní velkým 1,96″ AMOLED displejem s funkcí always-on, díky které máte čas a další informace stále na očích. Díky kvalitnímu panelu zůstává obrazovka dobře čitelná i na přímém slunci, což ocení především sportovci při venkovních aktivitách. Hodinky navíc disponují kovovým tělem, které zajišťuje vysokou odolnost i v náročnějších podmínkách.

Jednou z největších předností tohoto modelu je baterie s kapacitou 530 mAh, která zajistí výdrž až 15 dní při běžném používání. V pohotovostním režimu dokážou hodinky fungovat dokonce až 30 dní na jedno nabití. I při celodenním využívání GPS, která spotřebuje více energie, zvládnou hodinky posloužit po celý den bez nutnosti dobíjení.

Sportovní funkce s přesnou GPS

Vestavěná GPS s technologií dual-band zajišťuje přesný záznam sportovních aktivit a rychlé určení polohy. Sportovci ocení také integrovaný kompas, výškoměr a barometr, které doplňují GPS funkcionalitu a poskytují komplexnější data o aktivitách. Díky certifikacím 5ATM a IP68 můžete s hodinkami bez problémů plavat.

ARMODD Titan GPS nabízí přes 100 sportovních režimů včetně běhu, chůze, cyklistiky, plavání nebo lyžování. Zaznamenané sportovní aktivity si můžete prohlédnout v mobilní aplikaci, která je kompletně v češtině. Sportovní data lze navíc jedním kliknutím propojit s aplikacemi Strava a Apple Health, což potěší zejména aktivní uživatele, kteří své výkony rádi analyzují.

Zdravotní monitoring na zápěstí

Hodinky jsou vybaveny pokročilým senzorem pro měření tepové frekvence v reálném čase i v pravidelných intervalech. Naměřené údaje se ukládají do mobilní aplikace pro pozdější analýzu. Zařízení zvládne také měřit saturaci kyslíku v krvi, monitorovat kvalitu spánku nebo úroveň stresu, a nabízí i funkci dechového cvičení pro jeho snížení.

Pro všechny uživatele je užitečný denní přehled o ušlých krocích, vzdálenosti a spálených kaloriích, který motivuje k větší aktivitě. Ženy jistě ocení diskrétní zobrazení stavu menstruačního cyklu. V krizových situacích může pomoci funkce SOS tlačítka pro okamžité přivolání pomoci, což zvyšuje bezpečnost zejména pro seniory nebo při samostatných sportovních aktivitách.

Praktické funkce pro každodenní používání

Po spárování s telefonem umožňují hodinky volání přímo ze zápěstí přes Bluetooth. Zobrazují také notifikace o příchozích hovorech, SMS, e-mailech a zprávách z aplikací, díky čemuž máte přehled o důležitých informacích, aniž byste museli vytahovat telefon. Uživatelé s Androidem si mohou nastavit vlastní rychlé odpovědi na zprávy.

Vzhled hodinek si můžete přizpůsobit díky výběru z více než 100 ciferníků včetně animovaných. Zajímavou možností je vytvoření vlastního ciferníku s použitím vlastní fotografie. Nechybí ani praktické funkce jako stopky, budík, časovač, kalkulačka nebo zobrazení více časových pásem, dálkové ovládání hudby a funkce pro nalezení ztraceného telefonu.

Vyplatí se ARMODD Titan koupit?

ARMODD Titan GPS představují zajímavou alternativu k dražším chytrým hodinkám známějších značek. Za cenu 2 691 Kč nabízí zajímavou výbavu, která uspokojí jak sportovce, tak běžné uživatele. Jejich popularita na českém trhu naznačuje, že poměr ceny a výkonu je skutečně atraktivní. Pořídili byste si takové hodinky?