Vypadají jako Apple Watch, ale stojí zlomek ceny. ARMODD Prime 3 teď zlevnily na 2 247 Kč

ARMODD Prime 3 GPS nabízí český software s plnou podporou v menu i mobilní aplikaci. Hodinky disponují 1,78" AMOLED displejem s funkcí always-on a výdrží baterie až 7 dní. Uživatelé mohou využít více než 100 sportovních režimů s integrovanou GPS bez nutnosti mít telefon u sebe.

Adam Kurfürst
Publikováno: 4.10.2025 12:00

Chytré hodinky ARMODD Prime 3 GPS, jejichž design nápadně připomíná populární Apple Watch, nyní můžete pořídit se slevou za 2 247 Kč. Jedná se o pokles ceny od jejich uvedení na český trh v červenci letošního roku, kdy se prodávaly za 2 590 Kč. Hodinky zaujmou nejen svým vzhledem, ale také řadou funkcí včetně vestavěné GPS, 1,78″ AMOLED displeje a certifikací IP68/3ATM pro odolnost proti vodě a prachu.

Displej a design inspirovaný Applem

Na první pohled upoutá 1,78″ AMOLED displej s funkcí always-on, který zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Design hodinek je minimalistický, přičemž inspirace Apple Watch je vzhledem ke zpracování (zejména pak rozmístění ovládacích prvků) nepřehlédnutelná. Tělo je navrženo tak, aby padlo jak na ženské, tak mužské zápěstí. Uživatelé si mohou vybrat z více než 100 ciferníků nebo si vytvořit vlastní pomocí mobilní aplikace. Díky kombinaci jednoduchého designu a vyměnitelných řemínků lze hodinky přizpůsobit různým příležitostem od sportovních aktivit až po formální události.

Sportovní a zdravotní funkce

Integrovaná GPS umožňuje přesný záznam venkovních aktivit bez nutnosti mít u sebe telefon. Hodinky nabízejí více než 100 sportovních režimů včetně běhu, chůze, cyklistiky nebo plavání. Data z tréninku lze následně synchronizovat s mobilní aplikací, kde uživatel získá detailní přehled o své aktivitě.

Z hlediska zdravotních funkcí ARMODD Prime 3 GPS měří tepovou frekvenci, saturaci kyslíku v krvi a kvalitu spánku. Nechybí ani sledování kroků, spálených kalorií nebo úrovně stresu. Hodinky také nabízejí funkci dechového cvičení a pro ženy sledování menstruačního cyklu.

Konektivita a chytré funkce

Po propojení s telefonem lze volat přímo z hodinek prostřednictvím Bluetooth. Tuto funkci je možné podle potřeby zapnout nebo vypnout. Hodinky také zobrazují notifikace z telefonu včetně SMS, e-mailů a zpráv z aplikací jako WhatsApp nebo Messenger. Mezi další užitečné funkce patří dálkové ovládání hudby, předpověď počasí nebo SOS tlačítko pro přivolání pomoci. Při propojení s telefony Android lze nastavit také rychlé odpovědi na příchozí zprávy.

Výdrž baterie a odolnost

S baterií o kapacitě 380 mAh hodinky vydrží při běžném používání až 7 dní, v pohotovostním režimu dokonce až 14 dní. Ani celodenní sledování sportovních aktivit se zapnutou GPS není problém. Nabíjení je rychlé a pohodlné pomocí magnetického konektoru.

Hodinky splňují certifikaci IP68/3ATM, což znamená, že jsou odolné proti prachu a vodě. Lze s nimi tedy bez obav sprchovat nebo plavat, nicméně nejsou určené pro potápění nebo aktivity ve slané vodě.

Důležitou výhodou pro české uživatele je kompletní lokalizace do češtiny, a to jak v menu hodinek, tak v doprovodné mobilní aplikaci. Hodinky jsou funkční s telefony se systémem Android i iOS.

Cena a dostupnost

ARMODD Prime 3 GPS jsou nyní k dispozici za 2 247 Kč. V balení kromě hodinek najdete také magnetický nabíjecí kabel a návod k použití. Výrobce poskytuje na hodinky standardní dvouletou záruku.