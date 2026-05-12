Tenhle chytrý zvonek zlevnil jen na 1 799 Kč! Má 2K rozlišení, vestavěnou baterii a noční vidění Hlavní stránka Zprávičky Arenti P10 je bezdrátový videozvonek s 2K kamerou, nočním viděním, AI detekcí osob a baterií 5200 mAh S kódem ALZADNY25 stojí 1 799 Kč místo původních 2 399 Kč (úspora 600 Kč) Jedná se o fajn alternativu za AQARA Smart Video Doorbell G4 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátový videozvonek se postupně přesouvá z kategorie luxusního gadgetu do běžné výbavy domu nebo bytu. Arenti P10 se s kódem ALZADNY25 dostal na 1 799 Kč, čímž se posunul do cenovky, kde už nemusíte řešit, jestli vám to za to stojí. Instalace za pět minut a žádné měsíční poplatky Co AI detekce skutečně umí Co stojí za pozornost před nákupem Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud nemáte kabel od starého zvonku a chcete jednoduše vyřešit, kdo vám zvoní u dveří.⚠️ Zvažte, pokud chcete prémiové AI funkce typu rozpoznání obličejů nebo Apple HomeKit – ty Arenti neumí.💡 Za 1 799 Kč dostanete 2K obraz, baterii na měsíce a lokální ukládání bez měsíčního předplatného. Instalace za pět minut a žádné měsíční poplatky Hlavní lákadlo bateriového videozvonku je jednoduchost instalace. Nepotřebujete elektrikáře, nemusíte tahat kabely a nezáleží, jestli máte u dveří starý drátový zvonek nebo nic. Arenti P10 si přicvaknete přes dodaný držák na rám dveří nebo na zeď, spárujete přes aplikaci s Wi-Fi a hotovo. Pokud máte stávající kabeláž od starého zvonku, jde ji volitelně využít pro trvalé napájení, takže pak nemusíte baterii vůbec dobíjet. Druhá zásadní věc je lokální ukládání na microSD kartu až do 256 GB. U Arenti vložíte SD kartu jednou a víc neplatíte nic. Cloud je k dispozici jako volitelný doplněk pro ty, kteří chtějí přístup k záznamům i v případě, že někdo zvonek z dveří odmontuje a vezme. Co AI detekce skutečně umí Kamera má rozlišení 2560 × 1080 pixelů (2K), což pro identifikaci osoby u dveří bohatě stačí. Pro noční scénář je k dispozici infračervené noční vidění s dosahem 10 metrů, takže i v úplné tmě uvidíte, kdo u dveří stojí. AI detekce pohybu reaguje do 6 metrů a snaží se rozeznat osobu od jiného pohybu (auta, kočky, pohybu listí), takže nedostáváte notifikaci pokaždé, když kolem zvonku přeletí pták. Buďme ale upřímní – tahle AI není na úrovni Google Nest. Nerozpoznává konkrétní obličeje (typu „přišel Pepa z práce"). Pro 90 % praktického použití to ale stačí – chcete vědět, že někdo stojí u dveří, a vidět ho. Nepotřebujete kvůli tomu dělat doktorát z umělé inteligence. Komunikace funguje obousměrně, takže vyřídit kurýra s balíkem zvládnete z práce přes telefon. Co stojí za pozornost před nákupem Krytí IP65 znamená ochranu před deštěm, sněhem a prachem – pro instalaci pod přístřeškem dveří v pohodě, pro úplně exponovanou venkovní montáž bez krytí stříšky se vyplatí počítat s tím, že přímý let kapek po několika letech může elektroniku unavit. Wi-Fi 2,4 GHz stačí pro stabilní spojení, ale pokud máte router v opačném rohu domu, zkontrolujte před nákupem signál na místě, kde zvonek poběží. Pozor také na jazyk aplikace – Arenti aplikace existuje v češtině, ale s integrací do Apple HomeKitu nepočítejte. Funguje jen s Amazon Alexou a Google Assistantem. Pro Android-only domácnost je to bez problému, pro Apple ekosystém je to limit. Stejně tak chybí integrace do Home Assistantu přes oficiální API – existují cesty přes RTSP stream, ale to už je území pro pokročilejší uživatele.