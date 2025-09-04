Chytrý zámek Aqara se dá právě teď koupit pod tři tisíce! Podporuje Matter a rozumí si s HomeKitem Hlavní stránka Zprávičky Chytrý zámek Aqara Smart Lock U200 Lite Kit je nyní na Alza.cz za 2 951 Kč Vyniká snadnou instalací, podporuje Matter přes Thread a rozumí si s Apple HomeKit i Google Home Odemykání probíhá pomocí Bluetooth, NFC a nechybí možnost sdílení přístupu s rodinou nebo návštěvami Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Přemýšlíte o modernizaci svého domova, ale složité instalace vás odrazují? Máme pro vás skvělou zprávu – chytrý zámek Aqara Smart Lock U200 Lite Kit je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 2 951 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY10. Ušetříte tak přes 300 Kč oproti původní ceně 3 279 Kč. Snadné odemykání a široká kompatibilita Dlouhá výdrž baterie a snadná údržba Co říkají uživatelé? Srovnání s konkurencí a plnohodnotným modelem Aqara Smart Lock U200 Lite Kit je odlehčenou verzí populárního modelu U200, který se zaměřuje na jednoduchost a dostupnost. Hlavní výhodou tohoto chytrého zámku je především instalace bez nutnosti vrtání nebo jakýchkoliv zásahů do dveří. Zámek se jednoduše připevní na vaši stávající cylindrickou vložku a fyzicky otáčí klíčem, který je vložen z vnitřní strany dveří. Díky tomuto řešení je zámek ideální volbou pro všechny, kteří bydlí v podnájmu nebo prostě nechtějí zasahovat do konstrukce dveří. Stačí vám jen kompatibilní klíč, tedy až 0,5 cm silný do délky 3,8 cm. V případě potřeby je součástí balení také redukce na cylindrickou vložku, která usnadní instalaci na většinu běžně používaných „fabek“ v českých domácnostech. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Snadné odemykání a široká kompatibilita Chytrý zámek Aqara U200 Lite nabízí několik způsobů, jak pohodlně odemknout vaše dveře. K dispozici je odemykání přes Bluetooth pomocí mobilní aplikace Aqara Home, která je dostupná pro zařízení s Android i iOS. Stačí se přiblížit k zámku a pomocí aplikace jednoduše odemknete. Další možností je využití NFC technologie. Součástí balení je samolepící NFC zařízení, které můžete umístit poblíž dveří (například na zárubně nebo nad kliku). Pak stačí přiložit telefon s podporou NFC k tomuto bodu a dveře se automaticky odemknou. Velkou výhodou zámku Aqara U200 Lite je podpora standardu Matter přes Thread, což zajišťuje širokou kompatibilitu s nejrůznějšími systémy pro chytrou domácnost. Zámek můžete snadno integrovat do ekosystémů jako Apple HomeKit, Google Home či Samsung SmartThings. KOUPIT AQARA SMART LOCK U200 LITE NA ALZA.CZ Dlouhá výdrž baterie a snadná údržba Chytrý zámek Aqara U200 Lite je napájen vestavěnou baterií o kapacitě 2 000 mAh, která podle výrobce vydrží až 6 měsíců běžného používání. Nabíjení probíhá jednoduše přes USB-C konektor, takže nemusíte řešit výměnu baterií. Co říkají uživatelé? Aqara Smart Lock U200 Lite si již získal příznivé recenze od prvních uživatelů. Zákazníci oceňují především jednoduchou instalaci a spolehlivý provoz. Firma Triplereal s.r.o. ze Šamorína ve své ověřené recenzi uvádí: „Fantasticky zamok na dvere. Konecne sa nestane pripad, ked rozmyslame s kolegami, ci niekto nenecha odomknute dvere. Montaz prebehla jednoducho a rychlo podla navodu.“ Vyzdvihují také rychlost, sílu, jednoduchou montáž a kompatibilitu s Apple Home a Matter. Někteří uživatelé však upozorňují na to, že bez Aqara hubu je možné zámek používat pouze přes Bluetooth, což může být pro někoho limitující. Další drobnou nevýhodou může být absence některých funkcí, které nabízí plnohodnotný model U200, jako je odemykání otiskem prstu. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Srovnání s konkurencí a plnohodnotným modelem V porovnání s původním modelem Aqara U200, který stojí téměř dvakrát tolik, je verze Lite cenově mnohem dostupnější. Ačkoliv postrádá některé pokročilé funkce jako odemykání otiskem prstu, číselným kódem či pomocí Apple Home Keys, nabízí všechny základní funkce, které většina uživatelů potřebuje. KOUPIT AQARA SMART LOCK U200 LITE NA ALZA.CZ Pokud hledáte cenově dostupné a snadno instalovatelné řešení pro modernizaci vašeho domova, Aqara Smart Lock U200 Lite Kit je jednoznačně skvělou volbou. S aktuální cenou 2 951 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY10) získáte kvalitní chytrý zámek, který výrazně zvýší pohodlí i bezpečnost vašeho domova. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Používáte už chytrý zámek? Podělte se s námi o své zkušenosti v komentářích! O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…