Nádherný vypínač Aqara s dotykovým displejem míří do Česka! Známe cenu

Aqara přichází do Česka s další várkou chytrých produktů, které představila na veletrhu CES 2025. Po nedávno uvedeném Panel Hub S1 Plus, který jsme vám už blíže představili, nyní do Česka míří i menší, ale neméně zajímavý produkt, Touchscreen Dial V1 EU. Zatímco Panel Hub funguje jako mozek celé chytré domácnosti, nový vypínač s displejem cílí na ty, kteří chtějí kombinovat klasické spínání s pokročilými funkcemi.

Touchscreen Dial V1 EU je na první pohled obyčejný vypínač, který se vejde do standardní instalační krabice. Pod matným skleněným povrchem ale najdeme 1,32palcový dotykový displej a především unikátní otočný ovladač s haptickou odezvou. K dispozici jsou dva fyzické spínače a dalších šest virtuálních, přičemž každý lze nakonfigurovat podle vašich představ.

Výrobce myslel i na praktické detaily – vypínač má integrovaný senzor přiblížení, který automaticky rozsvítí displej, když se k němu blížíte. Citlivost lze nastavit v rozmezí 0,2 až 2 metry. Nechybí ani měření teploty a vlhkosti v místnosti. Na displeji si můžete zobrazit čas, počasí nebo třeba aktuální stav vytápění.

Co se týče konektivity, Touchscreen Dial nabízí dvoupásmové Wi-Fi připojení a podporu Zigbee 3.0. Kompatibilní je se všemi hlavními platformami včetně Apple HomeKit, Google Home či Home Assistant. Pro vzdálené ovládání lze využít i služby Alexy.

Aqara Touchscreen Dial V1 EU se bude v České republice prodávat za 3 799 Kč, zalistovaný jej má například Alza. Montáž vyžaduje připojení k elektroinstalaci pod omítku s montážní hloubkou 30 mm.

